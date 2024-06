Βασιλιάς Κάρολος: Το μεγάλο παράπονό του από τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ

Κλείσιμο

Μόνο μέσω βιντεοκλήσεων μπορεί να βλέπει τα δύο εγγόνια του, παιδιά του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, Άρτσι και Λίλιμπετ, όπως αποκάλυψαν βασιλικές πηγές στον βρετανικό Τύπο. Aυτό όμως, είναι το μεγάλο παράπονο του μονάρχη από το ζεύγος Σάσεξ.Ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο από τον Φεβρουάριο, δήλωσε στο κοντινό του περιβάλλον ότι είναι «πιο πρόθυμος από ποτέ» να αποκτήσει μία στενή σχέση με τα εγγόνια του που ζουν μόνιμα στη Φλόριντα των ΗΠΑ, τον 5χρονο Άρτσι και την 2χρονη Λίλιμπετ, υποστήριξαν βασιλικοί συγγραφείς στην εφημερίδαAπό τότε που γεννήθηκαν τα δύο παιδιά των «ανταρτών των βρετανικών ανακτόρων» Χάρι και Μέγκαν, ο βασιλιάς Κάρολος τα έχει δει λίγες φορές. Τώρα όμως θέλει να «αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο», αν και η σχέση που έχει με τον δευτερότοκο γιο του Χάρι και την σύζυγό του Μέγκαν δεν είναι και η καλύτερη.Πηγές είπαν στην βρετανική εφημερίδα ότι ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος βρέθηκε στους εορτασμούς της D-Day την περασμένη εβδομάδα στη Νορμανδία,για τον εορτασμό των γενεθλίων της την περασμένη εβδομάδα.«Ο βασιλιάς είναι απολύτως αφοσιωμένος στο να είναι κοντά στα εγγόνια του. Εκτιμά την οικογένεια πάνω από όλα και, όποια και αν είναι η εξέλιξη της σχέσης του με τον γιο του, δεν θα του άρεσε να βλέπει τα εγγόνια του μέσω βιντεοκλήσης. Γι' αυτό δεν θα διακόψει ποτέ τους δεσμούς με τον γιο του Χάρι. Δεν θέλει να έχει μια τέτοια σχέση με τα παιδιά του. Θέλει να τα γνωρίσει και να ασχοληθεί με τη ζωή τους.αφού ξέρει ότι δεν θα είναι για πάντα κοντά τους», δήλωσε η Ingrid Seward, συγγραφέας του βιβλίου, υπό τον τίτλο:«My Mother and I – The Inside Story of the King and Our Late Queen».Η Βρετανίδα συγγραφέας που ασχολείται με τα βασιλικά θέματα τόνισε επίσης ότι η 76χρονη βασίλισσαθεωρείται ότι είναιπου μένουν μόνιμα στις ΗΠΑ.