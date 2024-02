Επτά δολοφονίες γυναικών μέσα σε μια μέρα στην Τουρκία

Το 2023, πλατφόρμα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, η συλλογικότητα «We will stop feminicides» («Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες», στα αγγλικά), καταμέτρησε 315 δολοφονίες γυναικών —το 65% δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του— και άλλους 248 «ύποπτους» θανάτους, που χαρακτηρίστηκαν «αυτοκτονίες» από τις αρχές, αλλά φεμινιστικές οργανώσεις απέδωσαν σε τρίτους, τονίζοντας την ύποπτη αύξηση των θανάτων γυναικών που έπεσαν από διαμερίσματα πολυκατοικιών.Η χώρα αποσύρθηκε το 2021 από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, ή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για συντομία, που επιβάλλει στις αρχές να διενεργούν διεξοδικές έρευνες και να τιμωρούν τους δράστες βίαιων επιθέσεων με θύματα γυναίκες.ΜΚΟ τονίζουν ότι «σε δεκαπέντε χρόνια, η μοναδική χρονιά που μειώθηκε ο αριθμός των γυναικοκτονιών ήταν το 2011, η χρονιά που υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης».Δίωξη που ασκήθηκε το 2022 εναντίον της πλατφόρμας We will stop feminicides από εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, που δήλωνε αποφασισμένος να θέσει εκτός νόμου τις «ανήθικες δραστηριότητες» της συλλογικότητας, εντέλει εγκαταλείφθηκε τον Σεπτέμβριο.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ