Στη Μαλαισία το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο - Έχει 7.351 δωμάτια και θεματικό πάρκο

Το «First World Hotel» στη Μαλαισία είναι το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο με χωρητικότητα 7.351 δωματίων. Εάν είναι γεμάτο, αυτό σημαίνει μπορεί να φιλοξενήσει έως και 14 χιλιάδες άτομα καθώς επίσης να τους ψυχαγωγήσει στο θεματικό του πάρκο, όπως γράφει η εφημερίδα «The Sun» . Μόλις το βλέπεις από μακριά, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι ότι ο μηχανικός κι ο κατασκευαστής του είχαν... κέφια.Είναι βαμμένο σαν ουράνιο τόξο, αποτελείται από δύο πολυώροφα κτίρια, και εκτείνεται σε μία περιοχή 50 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων η οποία, εκτός από το ξενοδοχείο, διαθέτει επίσης ένα εσωτερικό θεματικό πάρκο, ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο και διάφορα εστιατόρια. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην κορυφή του όρους Ulu Kali που περιβάλλεται από μεγάλες εκτάσεις τροπικού δάσους. Αυτό προσφέρει εκπληκτική θέα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου. Διαθέτει 28 ορόφους, και τα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι για όλα τα βαλάντια: από standard και deluxe δωμάτια έως δωμάτια «World Club» που έχουν και επιπλέον χώρο καθιστικού.Το «Λας Βέγκας της Ασίας», όπως το έχουν βαπτίσει οι ντόπιοι, άνοιξε το 2001 με ένα μόνο κτίριο και, μέσα σε τέσσερα χρόνια, απέσπασε τον τίτλο του μεγαλύτερου ξενοδοχείου στον κόσμο. Το όνομά του μπήκε στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Ωστόσο, το 2008, τον τίτλο τον «έκλεψε» το «The Palazzo», μετά την επέκταση του ξενοδοχείο «The Venetian».Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου έχει επίσης ντίσκο, λούνα παρκ ακόμη και καρουζέλ. Άλλα αξιοθέατα περιλαμβάνουν το ευρωπαϊκού στιλ «Snow World» με έλκηθρα και ιγκλού, το «Genting Bowl», το πολιτιστικό κέντρο τεχνών «Seni Kome Peng Hen» και το «Ripley's Believe It Or Not Odditorium». Και ενώ τα τυχερά παιχνίδια στη Μαλαισία είναι απαγορευμένα, υπάρχει ένα καζίνο στον χώρο του ξενοδοχείου, για όσους ενδιαφέρονται. Το «Λας Βέγκας της Ασίας» διαθέτει επίσης εσωτερική πισίνα, αίθουσα μπόουλινγκ και κινηματογράφο.