Καλιφόρνια: Κυκλώνας-βόμβα απειλεί την πολιτεία - Σε κατάσταση συναγερμού 37 εκατομμύρια κάτοικοι

As the sun rises, damaging winds and rain was seen around San Jose, CA. This will continue/worsen as the day progresses. (2-4-2024)

Friendly reminder: With a major storm heading to California, never risk crossing flooded roads. Turn around, don't drown! Just a few inches of water can sweep a car away. Stay safe!



February 5, 2024

BREAKING – FLOOD gradually increasing near Las Cruces, CA



Mud flows like this are coming to areas near Santa Barbara and Montecito. February 5, 2024

Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες που απαιτούν γρήγορες διασώσεις από το νερό. Ο ποταμός του Λος Άντζελες «θα γεμίσει γρήγορα και θα γίνει ένας ορμητικός ποταμός και ένα πολύ επικίνδυνο μέρος», προσθέτουν ακόμη οι μετεωρολόγοι.αναμένονται επίσης σε μεγάλο μέρος της πολιτείας. Η πρώτη από τις δύο καταιγίδες αυτή την εβδομάδα διέκοψε την υπηρεσία τελεφερίκ στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο προτού φέρει στο Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο καταρρακτώδεις βροχές.Σχεδόνβρίσκονται υπό το άγρυπνο βλέμμα των Αρχών καθώς εκφράζονταιενώ σε οκτώ κομητείες οι Αρχές επέβαλαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της πολιτείας έχει προειδοποιήσει για «πολλές καταστροφικές κατολισθήσεις» στις πόλεις Μαλιμπού και Μπέβερλι Χιλς.«Κατολισθήσεις θα μπορούσαν επίσης να σημειωθούν από τα βουνά της Σάντα Μόνικα μέχρι τους λόφους του Χόλιγουντ και το πάρκο Γκρίφιθ» επισημαίνεται ειδικότερα.«Οι επικίνδυνες πλημμύρες για την ανθρώπινη ζωή συνεχίζονται και θα συνεχιστούν μέχρι σήμερα, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας», προειδοποίησε ακόμη η μετεωρολογική υπηρεσία.Πρόκειται για το δεύτερο καιρικό φαινόμενο που πλήττει την πολιτεία την τελευταία εβδομάδα.Τα έντονα καιρικά φαινόμενα οδήγησαν το γραφείο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην περιοχή Bay Area να εκδώσει μια εξαιρετικά σπάνια προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους για τις κοντινές περιοχές.Οι μέγιστεςσε διάφορες περιοχές της αμερικανικής πολιτείας.«Η παράκτια πόλη και το λιμάνι του Λονγκ Μπιτς κοντά στο Λος Άντζελες μπορεί να δεχτεί περισσότερη βροχή αυτή την εβδομάδα απ' ό,τι κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους», δήλωσε ο δήμαρχος Ρεξ Ρίτσαρντσον, ο οποίος αναμένειΟιότι, από τις σφοδρές καταιγίδες που πλήττουν τις τελευταίες ώρες την Καλιφόρνια, αναμένεται να πέσουνΠερίπου 37 εκατομμύρια κάτοικοι, ή το 94% του πληθυσμού, βρίσκονται υπό προειδοποίηση για πλημμύρες.Καθώς η σφοδρή καταιγίδα έφτασε το απόγευμα της Κυριακής, ο κυβερνήτης της πολιτείας Γκάβιν ΝιούσομΜεγάλα τμήματα της πολιτείας είχαν ήδη πληγεί αυτή την εβδομάδα από μία άλλη κακοκαιρία που έφερε ρεκόρ βροχοπτώσεων, θυελλώδεις ανέμους και ισχυρό χιόνι σε μεγάλα υψόμετρα.Ταείναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο το νερό εξατμίζεται στον αέρα και μεταφέρεται από τον άνεμο,όπως τα ποτάμια στην ξηρά.Αυτό το σύστημα είναι γνωστό ως «» επειδή φέρνεισε όλο τον Ειρηνικό από τη Χαβάη.