Μίκυ Μάους: Ξεχάστε όσα ξέρατε - Από 1η Ιανουαρίου μπορεί να γίνει μέχρι και... δολοφόνος σε ταινία τρόμου

Instead of a horror game for Mickey Mouse, can we get a fanmade Epic Mickey Game where he goes up against and teams up with the Fleischer universe.

Reject horror slop, embrace boomer shooter. Not exactly Steamboat Willie but MOUSE is doing something far more visually inspired and interesting with the evil Mickey Mouse idea

Behold my new creation, I call it "Mickey Mouse if he was f*cked up"

I wonder if ppl know that Plane Crazy Mickey Mouse is also in public domain! Bc I know not many people know about this one <:



It was *ACTUALLY* the first appearance of Mickey Mouse, for all y'all out there who're undoubtedly Reporting that Steamboat Willie is. pic.twitter.com/CN2Gy8ciav — 🏳️‍⚧️ Jaiydanimate 🏳️‍⚧️ (@Jaiydanimate) January 1, 2024

Mickey Mouse saying goodbye to all cartoon characters 😢👇🧵 #EndPublicDomain

Now that Steamboat Willie Mickey Mouse is public domain, the first instinct of any HACK is to use him for a slasher horror. But the thing is: 1920s Mickey was a working class hero. Do you not wish to reclaim our man as an icon of the proletariat? Or are you A CLASS TRAITOR??

Εκτός αυτού, την ίδια μέρα κυκλοφόρησε ένα νέο παιχνίδι τρόμου που δείχνει τον Μίκυ καλυμμένο από κηλίδες αίματος.Το σκανταλιάρικο τρωκτικό «συστήθηκε» για πρώτη φορά στο κοινό το 1928 μέσα από το «Steamboat Willie», ένα σύντομο, ασπρόμαυρο κινούμενο σχέδιο.Μετά τη λήξη, όμως, των πνευματικών δικαιωμάτων για την προ 95 ετών ταινία, οι σκιτσογράφοι, οι μυθιστοριογράφοι και οι κινηματογραφιστές μπορούν πλέον να επεξεργάζονται και να χρησιμοποιούν τις πρώτες εκδοχές του Μίκυ και της Μίνι.Οι νέοι κανόνες για την ελεύθερη χρήση του χαρακτήρα Μίκυ οξύνει τη φταντασία δημιουργών, ωστόσο δεν λείπουν οι αντιδράσεις από ακολούθους στο Twitter που εκφράζουν την αντίθεσή τους στη μετατροπή του ήρωα σε δολοφόνο.Στο κωμικό θρίλερ τρόμου, που ονομάζεται «Η παγίδα του Μίκυ», μια νεαρή γυναίκα διοργανώνει πάρτι γενεθλίων-έκπληξη σε αίθουσα ψυχαγωγίας αλλά τα πράγματα παίρνουν γρήγορα μια άσχημη τροπή όταν αυτή και οι φίλοι της συναντούν έναν δολοφόνο με μαχαίρι και στολή... Μίκυ.Ακόμη δεν έχει βγει η ημερομηνία κατά την οποία θα κυκλοφορήσει η ταινία, το πιθανότερο είναι όμως να βγει στις οθόνες τον Μάρτιο.Από την άλλη, το παιχνίδι τρόμου με πρωταγωνιστή τον Μίκυ... αλλιώς κυκλοφόρησε από το στούντιο παιχνιδιών Nightmare Forge Games, με τίτλο Infestation 88.Στην αρχή του τρέιλερ, ένας άνδρας ακούγεται να λέει νευρικά: «».Στη συνέχεια, ένας τεράστιος, γεμάτος αίματα Μίκυ εμφανίζεται στην οθόνη, ενώ ποντίκια τρέχουν γύρω του.Στην περιγραφή του παιχνιδιού, αναφέρεται ότι οι παίκτες οι οποίοι έχουν ρόλους εξολοθρευτών είναι επιφορτισμένοι με την αντιμετώπιση μυστηριωδών μολύνσεων που προκαλούνται από διεστραμμένες εκδοχές κλασικών χαρακτήρων.Ο Μίκυ, πάντως, δεν είναι ο πρώτος χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων που μπαίνει στη ζώνη των ταινιών τρόμου.μετατράπηκε στην ταινία τρόμου Blood and Honey, το 2023.Η Ντίσνεϊ προσπάθησε να προστατεύσει τους χαρακτήρες της, αλλά έφτασε η στιγμή που δεν επιθυμούσε να έρθει. Η Τζένιφερ Τζένκινς, διευθύντρια του Κέντρου Duke, δήλωσε στο BBC ότι πρόκειται για ένα «βαθιά συμβολικό και πολυαναμενόμενο» γεγονός.«Αυτό σημαίνει για εμάς ότι από το 2024, ο καθένας θα είναι ελεύθερος να αντιγράψει, να μοιραστεί και να αξιοποιήσει αυτά τα πρωτότυπα κινούμενα σχέδια του 1928 και τους χαρακτήρες μέσα σε αυτά» τόνισε, ενώ δήλωσε ότι η στιγμή είναι ιδιαίτερα σημαντική, λόγω του ρόλου της Ντίσνεϊ στην παράταση της διάρκειας των πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία εμπόδιζε τις ιδιοκτησίες της να περάσουν στον δημόσιο τομέα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.Η Ντίσνεϊ εξακολουθεί να κατέχει τα δικαιώματα για το εμπορικό σήμα του Μίκι Μάους. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν όρια στον τρόπο με τον οποίο το κοινό μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις εκδοχές, συμπλήρωσε η Τζένιφερ Τζένκινς. «Αυτό που δεν μπορώ να κάνω είναι να αρχίσω να φτιάχνω πράγματα και τα ίδια είδη προϊόντων που πουλάει η Disney. Έτσι, αν πουλάω μπλουζάκια με τον Μίκυ και τη Μίνι επάνω τους και κάποιος που βλέπει αυτά τα μπλουζάκια νομίζει λανθασμένα ότι παίρνει ένα προϊόν της Ντίσνεϊ, ενώ δεν είναι, αυτό είναι που σταματάει το εμπορικό σήμα», σημειώνει.Εκπρόσωπος της Ντίσνεϊ δήλωσε ότι από την πρώτη εμφάνιση του Μίκυ Μάους το 1928, ο κόσμος έχει συνδέσει τον χαρακτήρα με την εταιρεία. «Αυτό δεν θα αλλάξει όταν λήξουν τα πνευματικά δικαιώματα της ταινίας Steamboat Willie. Οι πιο σύγχρονες εκδοχές του Μίκι δεν θα επηρεαστούν από τη λήξη των πνευματικών δικαιωμάτων της ταινίας Steamboat Willie και ο Μίκι θα συνεχίσει να παίζει ηγετικό ρόλο ως παγκόσμιος πρεσβευτής της Walt Disney Company στις αφηγήσεις μας, στα θεματικά πάρκα και στα εμπορεύματα», σημείωσε.Η εταιρεία πρόσθεσε καταλήγοντας, ότι «θα εργαστεί για να διασφαλίσει τη σύγχυση των καταναλωτών που προκαλείται από μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του Μίκυ και άλλων εμβληματικών χαρακτήρων μας».