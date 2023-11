Πόλεμος στο Ισραήλ: Ανήλικα αδέλφια, πρώην όμηροι της Χαμάς περιγράφουν όσα έζησαν - «Έκαψαν το πόδι κάθε παιδιού με εξατμίσεις»

Κλείσιμο

Τα όσα έζησαν περιγράφει ο θείος δύο ανήλικων αδελφών που ήταν όμηροι της Χαμάς και απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, κατά την τέταρτη ημέρα εκεχειρίας με το Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει αποφασιστεί για κατάπαυση πυρός.Η Χαμάς απελευθέρωσε, τη Δευτέρα και μετά από 51 ημέρες αιχμαλωσίας , δύο γυναίκες και εννέα παιδιά, με τις γυναίκες αυτές, μάλιστα, να είναι μητέρες κάποιων από αυτά., Or και Yagil Yaakov, είπε ότι οι τρομοκράτες, αφού τα απήγαγαν, σημάδεψαν τα αγόρια χρησιμοποιώντας την εξάτμιση μιας μοτοσικλέτας, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.», λέει ο Yaniv Yaakov κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με τον υπουργό Εξωτερικών Έλι Κοέν. «[το έκαναν] Σε κάθε παιδί που άρπαζαν., να έχουν έγκαυμα και να σημαδεύονται αν τρέξουν για να ξεφύγουν».και τους φέρθηκαν τόσο άσχημα, αλλά τουλάχιστον είναι μαζί μας», προσθέτει ο Yaakov.Τα αδέλφια Or Yaakov, 16 ετών, και Yagil Yaakov, 12 ετών, κοιμόντουσαν μόνα τους στο σπίτι τους στο κιμπούτς Nir Oz όταν τρομοκράτες της Χαμάς επιτέθηκαν το πρωί της 7ης Οκτωβρίου. Τα δύο αγόρια κρύφτηκαν σε ένα ασφαλές δωμάτιο και κάλεσαν τη μητέρα τους ψιθυρίζοντάς της στο τηλέφωνο.Όταν οι τρομοκράτες μπήκαν στο σπίτι τους, ο Or Yaakov προσπάθησε να κρατήσει κλειστή την πόρτα του δωματίου, αλλά δεν τα κατάφερε. Στις 9 Νοεμβρίου, ο Yagil Yaakov εμφανίστηκε σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε από την παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ.