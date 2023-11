Γλυπτά του Παρθενώνα: Ποιος είναι ο «Σταύρος Φλάτλεϊ» που λέει ο Πιρς Μόργκαν ότι δώσαμε στη Βρετανία

Κλείσιμο

Ακόμη και ο σχολιαστής Πιρς Μόργκαν , ένας από τους πιο γνωστούς συντηρητικούς σχολιαστές στη Βρετανία, τάσσεται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα «Η Ελλάδα είναι σύμμαχος. Ένας φίλος. Μας έδωσαν τη φέτα, το ελαιόλαδο και τον Σταύρο Φλάτλεϊ. Ήρθε η ώρα να τους δώσουμε τα Γλυπτά μας σε αντάλλαγμα», ήταν το επιχείρημα που επικαλέστηκε στην εκπομπή του.Ποιο είναι όμως αυτό το τρίτο «προιόν» που έδωσε η Ελλάδα στη Βρετανία, πέρα από το λάδι και τη φέτα;Πρόκειται για το, με καταγωγή από την Κύπρο και τη Βρετανία. Στην τρίτη σεζόν του «Βρετανία έχεις ταλέντο» («Britain's Got Talent») το 2009, έφτασαν στην τέταρτη θέση.Πατέρας και γιος δέκα χρόνια αργότερα, το 2019, επέστρεψαν σε μια ειδική εκπομπή του «Βρετανία έχεις ταλέντο», με όλους τους νικητές και τους συμμετέχοντες που «έγραψαν» ιστορία και πήραν τη δεύτερη θέση.Το «Σταύρος Φλάτλεϊ» είναι το καλλιτεχνικό όνομα με το οποίο είναι γνωστό το δίδυμο.Το όνομα «Σταύρος» είναι από τον Έλληνα ιδιοκτήτη κεμπαμπτζίδικου που υποδύθηκε ο Χάρι Ένφιλντ στην κωμική και μουσική εκπομπή «Saturday Live», του Channel 4. Είναι, με άλλα λόγια, ένας τυπικός μετανάστης.Το «Φλάτλεϊ» είναι από τον Ιρλανδοαμερικανό χορευτή Μάικλ Φλάτλεϊ, πολύ γνωστό από χορευτικά σόου όπως το «Riverdance» και το «Lord of the Dance».