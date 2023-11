«Ο Σάντσεθ στη φυλακή» - Μεγάλη διαδήλωση στη Μαδρίτη κατά του νόμου περί αμνηστίας Καταλανών αυτονομιστών

NOW - Mass protest against socialist PM Sánchez in Madrid, Spain. pic.twitter.com/UQLNkhkSYC — Disclose.tv (@disclosetv) November 18, 2023

🇪🇸 Spanish National anthem played during the protests in Madrid pic.twitter.com/8Fu5QcUIoZ — Expat in Poland 🇵🇱 (@BasedPoland2) November 18, 2023

JUST IN - Massive protest in Madrid, Spain against PM Sanchez's amnesty deal pic.twitter.com/C4kDtxVsfO — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 18, 2023

«Για το κράτος δικαίου, SOS ΕΕ»: 170.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο τηςγια να καταγγείλουν τον σχεδιαζόμενο νόμο για την αμνήστευση των καταλανών αυτονομιστών που διώκονται για την απόπειρα απόσχισης της Καταλωνίας το 2017, νόμο που επέτρεψε στον ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος Πέδρο Σάντσεθ να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης στην ισπανική βουλή.Οι διαδηλωτές κάθε ηλικίας κρατώντας ισπανικές ή ευρωπαϊκές σημαίες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Θιμπέλες στο κέντρο της Μαδρίτης φωνάζοντας «Σάντσεθ προδότη», «Σάντσεθ π....νας γιε», «Ο Σάντσεθ στη φυλακή!», «Ο Σάντσεθ δεν είναι πρόεδρος (της κυβέρνησης), είναι εγκληματίας» ή «Η Καταλωνία είναι Ισπανία».Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ ήρθε δεύτερο στις εκλογές του Ιουλίου, πίσω από το Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ο οποίος δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης της βουλής. Την Πέμπτη, ο Σάντσεθ κατόρθωσε να ανανεώσει την πρωθυπουργική του θητεία έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη των τοπικών κομμάτων της Ισπανίας, ανάμεσά τους και των αυτονομιστών της Καταλωνίας με ακριβό αντάλλαγμα: την προσεχή ψήφιση νόμου που θα χορηγεί αμνηστία στους καταλανούς αυτονομιστές που διώκονται για την συμμετοχή του στην απόπειρα απόσχισης του 2017.«Ξέρουν ότι δεν έχουν τις ψήφους για να κάνουν αυτό που κάνουν. Για τον λόγο αυτόν τους το λέμε με την διαδήλωση αυτή», δήλωσε ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό κατηγορώντας τον Πέδρο Σάντσεθ ότι στρέφει τους Ισπανούς «τον έναν εναντίον του άλλου».