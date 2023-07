Σκωτία: Η λιτή «στέψη» του βασιλιά Καρόλου - Βίντεο και φωτογραφίες

The People’s Procession is under way ahead of King Charles III being presented with Scotland's crown jewels in Edinburgh



Follow events live: https://t.co/vUUvynniYQ pic.twitter.com/Tvu0Ed1rXj — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) July 5, 2023

His Majesty King Charles III was presented with the Honours of Scotland today at St Giles’ Cathedral.



This followed a People’s Procession and Royal Procession on the Royal Mile.



A 21-Gun Salute and flypast by the Red Arrows also took place. pic.twitter.com/ru4HKqfi1K — Scottish Government (@scotgov) July 5, 2023

Κλείσιμο

Princess Catherine The Princess of Wales and The Prince of Wales look amazing attending The Scottish Coronation of King Charles III at St Giles Cathedral #PrincessCatherine #PrincessofWales #PrinceofWales #PrinceandPrincessofWales #PrinceWilliam #KingCharlesIII pic.twitter.com/M2cYCptqb1 — Lee Hood (@Mofoman360) July 5, 2023

Spectacular photo of King Charles III, Queen Camilla and The Duke and Duchess of Rothesay ( The Prince and Princess of Wales) watching the Royal Airforce Red Arrows fly past at the Palace of Holyroodhouse. pic.twitter.com/LbBFUpaRd8 — Isa (@isaguor) July 5, 2023

Δύο μήνες μετά τη λαμπερή στέψη του στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, στο Λονδίνο, ο Κάρολος στέφθηκε βασιλιάς της Σκωτίας.Η Σκωτία διοργάνωσε τη δική της εκδήλωση για να σηματοδοτήσει την άνοδο του νέου μονάρχη στο θρόνο. Η τελετή περιελάμβανε στοιχεία της βασιλικής παράδοσης της Σκωτίας μαζί με νέες προσθήκες, όπως μουσικά κομμάτια που γράφτηκαν ειδικά για την περίσταση, έναν ψαλμό που τραγουδήθηκε στην τοπική διάλεκτο, τα γαελικά, και τη χρήση αποσπασμάτων από την Καινή Διαθήκη στα σκωτσέζικα.Κατά τη διάρκεια της τελετής, το σκήπτρο και το στέμμα από τις τιμές της Σκωτίας παρουσιάστηκαν στον βασιλιά, μαζί με το νέο σπαθί της Ελισάβετ, το οποίο μετέφερε η Ολυμπιονίκης κωπηλάτης Κάθριν Γκρέινγκερ.Ο βασιλιάς Κάρολος παρέλαβε το στέμμα της Σκωτίας στον καθεδρικό ναό του St. Giles, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, βασίλισσα Καμίλα, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον. Στον μονάρχη δόθηκαν και άλλα δύο αντικείμενα τιμής στη Σκωτία, το σκήπτρο και το κρατικό σπαθί, τα οποία δέχθηκε με ευλάβεια. Στον ναό είχε τοποθετηθεί για την εορταστική τελετή και η Πέτρα του Πεπρωμένου, ένα σημαντικό σύμβολο της σκωτσέζικης ταυτότητας.