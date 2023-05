Τόνγκα: Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών έπληξε το νησί - Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Mια πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,4 βαθμών, έπληξε σήμερα την Τόνγκα, στον Ειρηνικό, ανακοίνωσε το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS.

Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 212 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση 73 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της κοινότητας Χιχίφο.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι λόγω του σεισμού αυτού.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.4 || 89 km W of #Hihifo (#Tonga) || 10 min ago (local time 05:02:01). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/vaLc8l0dH5