Βρετανία: Πάνω από 2.200 προσκεκλημένοι από 203 χώρες στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου

John Loughrey, a royal superfan, set up camp on the pavement close to Buckingham Palace to watch the coronation of King Charles pic.twitter.com/1blcjUHqWy — Reuters (@Reuters) April 30, 2023

Oh, do fuck off: Coronation will include invite to public to swear allegiance out loud to King Charles – swear allegiance to a moronic bloke living off the people who wants to destroy freedom through the WEF??https://t.co/3IGvqaR5AF — David Icke (@davidicke) May 1, 2023

The coronation is now expected to cost the country £250,000,000. That’s £173,611 a minute for every minute of the day on May 6. And for that we’re supposed to all pledge allegiance to Charles.

Now is the time to declare #NotMyKing and to #AbolishTheMonarchy pic.twitter.com/2Cx1zxCaGD — Republic (@RepublicStaff) April 30, 2023

There's just 5 days to go until the Coronation and there are just 5 rubies in the Imperial State Crown which King Charles III will wear as he leaves Westminster Abbey.



However, one of those 5 is the Black Prince's Ruby, dating back to the 14th century. pic.twitter.com/MDd8zWHxYY — Coronation News & Updates (@Coronation2023) May 1, 2023

Περισσότεροι απόθα παρευρεθούν στη στέψη του βασιλιά Καρόλου ανακοίνωσαν σήμερα τα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται διεθνείς εκπρόσωποι από, καθώς και εργαζομένοι σε κοινότητες και φιλανθρωπικές οργανώσεις.Ο Κάρολος, ο οποίος έγινεκαι των υπόλοιπων 14 κρατών της Κοινοπολιτείας (Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Τζαμάικα, Μπαχάμες, Γρενάδα, Παπούα Νέα Γουινέα, Νήσοι Σολομώντα, Τουβαλού, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπελίζ και Άγιος Χριστόφορος) μετά τον θάνατο της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο, πρόκειται να στεφθεί επισήμως στις 6 Μαΐου στο Αβαΐο του Ουεστμίνστερ στο Λονδίνο στη διάρκεια μιας τελετής γεμάτης πολυτέλεια, συμβολισμό και θρησκευτική σημασία.Στη λειτουργία στοθα παρευρεθούν επίσης νικητές βραβείων Νόμπελ, θρησκευτικοί εκπρόσωποι, αρχηγοί κρατών και υπουργοί Εξωτερικών, ανέφεραν τα Ανάκτορα.Εκτός από αυτούς τους προσκεκλημένους, 400 νέοι που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις θα παρακολουθήσουν την τελετή στέψης και τις πομπές μέσα από την εκκλησία της Αγίας Μαργαρίτας, δίπλα στο Αβαΐο.