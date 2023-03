Συνάντηση Πούτιν-Σι: Επιφυλακτική η Δύση, καλεί το Πεκίνο να πιέσει για απόσυρση ρωσικών στρατευμάτων

President Vladimir Putin welcomed his Chinese counterpart Xi Jinping to the Kremlin Tuesday during the second day of his visit to Moscow.



Xi hailed close ties with Russia and offered closer cooperation on issues ranging from trade to technology

Russian President Vladimir Putin comments on the UK supplying depleted uranium ammunition to Kyiv's forces, saying "we will have to react to this".



More on the joint statement by Putin and Xi Jinping:



Russian President Vladimir Putin comments on the UK supplying depleted uranium ammunition to Kyiv's forces, saying "we will have to react to this".

🇨🇳🇷🇺Xi Jinping : "Yesterday I officially invited President Putin to pay a visit to China at a convenient time for him this year. The initiative "One Belt. One Way" is an important topic in cooperation between China and Russia, so I definitely invite President Putin to take"

Η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα σε Ρωσία και Κίνα επισφραγίστηκε από τον δεύτερο γύρο συνομιλιών στη Μόσχα, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να εκδηλώνει την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει το κινεζικό ειρηνευτικό σχέδιο ως μια βάση για τη διευθέτηση της σύγκρουσης με την Ουκρανία.Επισημαίνεται, όμως, ότι το σχέδιο ναι μεν προβλέπει την έναρξη του διαλόγου και τον σεβασμό της εδαφικής κυριαρχίας κάθε χώρας, ωστόσο δεν αναφέρεται σε απόσυρση ρωσικών στρατευμάτων κάτι που δίνει στη Δύση «λαβή» να στηλιτεύσει το Πεκίνο καταλογίζοντάς του αποδοχή της ρωσικής βιαιότητας.Τόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Σι Τζινπίνγκ εκαναν λόγο για εποικοδομητικές συνομιλίες, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσαν πως οι σινορωσικές σχέσεις βρίσκονται στο βέλτιστο σημείο τους, από τη στιγμή που έχει πιστοποιηθεί ότι θα υπάρξουνΟ Κινέζος πρόεδρος, πάντως, διατράνωσε ότι στηρίζει την, με τον Πούτιν - από την πλευρά του - στην κοινή συνέντευξη Τύπου, να επισημαίνει ότι είναι ανοιχτός επί της συζήτησης για το κινεζικό ειρηνευτικό σχέδιο.Σημειώνεται ότι ο Σι έχει προσκαλέσει τον Πούτιν να επισκεφθεί την Κίνα, τη φετινή χρονιά, σε μια κίνηση στήριξης ύστερα από το ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος του Πούτιν.Αξιολογώντας τον αντίκτυπο της συνάντησης στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα, ταεπισημαίνουν ότι η λήξη του πολέμου δεν βρίσκεται πιο κοντά, ενώ οι προτάσεις της Κίνας χαρακτηρίζονται ως αμφιλεγόμενες.Στην κοινή δήλωση, όμως, μετά τις διμερείς επαφές, αναφέρεται ότι Κίνα και Ρωσία δεν συμφώνησαν σε ενίσχυση των στρατιωτικών και πολιτικών σχέσεων.