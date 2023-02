ΗΠΑ: Με «ψυχικές διαταραχές» ο οδηγός που παρέσυρε ποδηλάτες και πεζούς στο Μπρούκλιν

Κλείσιμο

Ενώπιον δικαστηρίου οδηγείται σήμερα ο οδηγός φορτηγού που παρέσυρε δικυκλιστές και πεζούς στην προσπάθειά του να ξεφύγει από την αστυνομία, χθες Δευτέρα, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο. Πρόκειται για 44χρονο ο οποίος διακομίστηκε με σοβαρέςκαι οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.Σε βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε το WABC-TV, διακρίνεται μέρος της καταδίωξης του μικρού φορτηγού από περιπολικό της αστυνομίας. Ένας πεζός γλιτώνει την τελευταία στιγμή προτού παρασυρθεί από το όχημα, το οποίο έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.Ο Γουένγκ Σορ ενοικίασε το φορτηγό την 1η Φεβρουαρίου από τη Φλόριντα και επρόκειτο να το παραδώσει τον ερχόμενο μήνα, σύμφωνα με τους New York Times.Ο 62χρονος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν γιαενώ συγγενείς του τον χαρακτηρίζουν «σχιζοφρενή». Εξέτισε ποινή φυλάκισης 17 μηνών επειδή μαχαίρωσε τον αδερφό του, το 2015 στο Λας Βέγκας. Πέρασε σχεδόν έναν χρόνο στη φυλακή επειδή μαχαίρωσε κάποιον σε καυγά το 2020.«Είναι σχιζοφρενής!», υποστήριξε ο κουνιάδος του, Ντάριλ Σίνγκερ, στην εφημερίδα New York Post. «Έλεγα από παλιά ότι θα σκοτωθεί κάποια ημέρα», συμπλήρωσε.Ο Στίβεν Σορ, γιος του 62χρονου, δήλωσε στο Associated Press πως ο πατέρας του πάσχει από σοβαρές ψυχικές διαταραχές και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.