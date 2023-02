New York Times: Στα δικαστήρια κατά της Κομισιόν για τα SMS μεταξύ Φον ντερ Λάιεν και Μπουρλά

Κλείσιμο

Οι New York Times προσέφυγαν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την μη δημοσιοποίηση των μηνυμάτων που αντάλλαξαν η πρόεδρος της Κομισιόνκαι ο επικεφαλής της Pfizer Η αμερικανική εφημερίδα υποστηρίζει ότι η Κομισιόν έχει τη νομική υποχρέωση να δημοσιεύσει τα μηνύματα σχετικά με την αγορά από την ΕΕ 1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου κατά της Covid-19 , στα τέλη του 2020. Η ΕΕ αγόρασε και από άλλες εταιρείες εκατομμύρια δόσεις που στη συνέχεια διέθεσε στα μέλη της και σε τρίτες χώρες.Το αίτημα, όπως αναφέρει το Politico , κατατέθηκε στις 25 Ιανουαρίου, αλλά, για την ώρα, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες. Η αμερικανική εφημερίδα δεν σχολίασε το ζήτημα, λέγοντας ότι είναι μια ανοιχτή υπόθεση, ένα από τα πολλά αιτήματα των NYT για πρόσβαση σε πληροφορίες.Το θέμα είχε έλθει στο προσκήνιο τον Ιανουάριο του 2022 όταν η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Έμιλι Ο’Ράιλι είχε ζητήσει και αυτή να δοθούν τα μηνύματα, έπειτα από αίτημα που είχε καταθέσει δημοσιογράφος. Η Ο’Ράιλι είχε κρίνει ότι η Κομισιόν δεν ζήτησε ρητά από το γραφείο της Φον ντερ Λάιεν να αναζητήσει τα SMS.Η επίτροπος Αξιών και Διαφάνειας, Βέρα Γιούροβα, είχε δηλώσει πάντως ότι τα SMS ίσως έχουν διαγραφεί λόγω της εφήμερης φύσης τους.Τον Απρίλιο του 2021, οι The New York Timesγια τα κράτη-μέλη.Δημοσιογράφος ζήτησε στη συνέχεια από την Κομισιόν πρόσβαση σε γραπτά μηνύματα και άλλα έγγραφα, αλλά η Επιτροπή δεν παρείχε κανένα από τα μηνύματα.Σύμφωνα με την έρευνα της Διαμεσολαβήτριας η Κομισιόν δεν έψαξε τα γραπτά μηνύματα της προέδρου, κάτι που «δεν ανταποκρίνεται στις εύλογες προσδοκίες για διαφάνεια στην Επιτροπή. Οταν πρόκειται για το δικαίωμα δημόσιας πρόσβασης στα έγγραφα της ΕΕ, σημασία έχει το περιεχόμενο και όχι η συσκευή ή η μορφή. Εάν τα μηνύματα αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της ΕΕ, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως έγγραφά της».Η Ο'Ράιλι ζήτησε μάλιστα από το γραφείο της Φον ντερ Λάιεν «περισσότερο εις βάθος έρευνα» για να ανευρεθούν τα μηνύματα αυτά και να δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τους κανόνες διαφάνειας που εφαρμόζονται στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.