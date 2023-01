Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στο Νεπάλ: Ένας νεκρός και δεκάδες κατεστραμμένα σπίτια

Ppl are seen outside offices As Strong Tremors in Delhi, Surrounding Areas As 5.8 epicentre Nepal . #earthquake pic.twitter.com/nY1Tmzvp9a — Imran Shah (@imranmanzoorsha) January 24, 2023

#earthquakenepal Dozens of buildings which had developed cracks in Nepal when earthquake shook the country with richter scale of 6.2. pic.twitter.com/iGG9srN6W4 — Pranab Jha (@pminu) January 24, 2023

#earthquake of 5.8 strikes #Nepal. Tremors felt across #DelhiNCR region. No casualty reported so far #Nepal has dubious record f Earthquake which hastaken heavy toll n lives and #economy pic.twitter.com/BNHkKgVPaj — Pradhuman Phukan (@PhukanPradhuman) January 24, 2023

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, άλλοι δύο τραυματίστηκαν και περίπου 25 σπίτια υπέστησανμετά τονπου σημειώθηκε νωρίτερα στο Νεπάλ και έγινε, την πρωτεύουσα της Ινδίας.Τοτου σεισμού εντοπίστηκε 61 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Τζούμλα –σε απόσταση άνω των 300 χλμ από την πρωτεύουσα Κατμαντού– και τουπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.Σωστικά συνεργεία έσπευσαν στην περιοχή Μπαζούρα, στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου αναφέρθηκαν καταρρεύσεις κτιρίων.Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην κοινότητα Γκαουμούλ, όταν αποκολλήθηκε βράχος και την καταπλάκωσε., έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σεισμού 5,6 βαθμών που σημειώθηκε στο δυτικό Νεπάλ.Τον, ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών στο κεντρικό Νεπάλ είχε προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 9.000 ανθρώπων και την καταστροφή περίπου μισού εκατομμυρίων σπιτιών.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ