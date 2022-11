Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Κάρολο στην Αγγλία στις 28 Νοεμβρίου

Κλείσιμο

Συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο αναμένεται να έχει στο Λονδίνο στις 28 Νοεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πηγές του μεγάρου Μαξίμου θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών μετά την ανάληψη του βασιλικού αξιώματος από τον Κάρολο. Στην ατζέντα της συνάντησης τους θα είναι φυσικά τα Γλυπτά του Παρθενώνα και το ενδεχόμενο επιστροφής τους στην Ελλάδα, όπως επίσης και το Dumfries House, η ιστορική έπαυλη στη Σκωτία. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι η ανάλογη ανάδειξη του κτήματος και των εγκαταστάσεων του Τατοΐου.Ως τώρα δεν έχει γινεί γνωστό αν η συνάντηση του βασιλιά Κάρολου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα γίνει στο παλάτι του Μπάκιγχαμ ή σε κάποιο άλλοΟ πρωθυπουργός σε αυτό το ταξίδι θα έχει μαζί του τον διευθυντή του οικονομικού του γραφείου, Αλέξη Πατέλη και μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας,Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρισκεται στο Λονδίνο για να μιλήσει σε εκδήλωση του London School of Economics, με θέμα: «Η Ελλάδα - Ο δρόμος προς τα εμπρός». Πρόκειται να συνομιλήσει σε εκδήλωση για τα 25 χρόνια λειτουργίας τ, στο London School of Economics, με τον καθηγητή Kevin Featherstone για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η Ευρώπη.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βασιλιάς Κάρολος είχαν συναντηθεί τον περασμένο Απρίλιο στο Dumfries House στη Σκωτία, ύστερα από πρόσκληση του (τότε) πρίγκιπα της Ουαλίας. πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο ιστορικό κτίριο και στο κτήμα, τα οποία διαχειρίζεται από το 2007 το Ίδρυμα του Πρίγκιπα (The Prince's Foundation), προχωρώντας σε σημαντικά έργα αποκατάστασης ώστε να διαφυλαχθεί η σημαντική πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον πρίγκιπα Κάρολο, βρέθηκε η ολιστική στρατηγική που έχει εφαρμόσει το Ίδρυμα του Πρίγκιπα για την αποκατάσταση της έπαυλης Dumfries και του κτήματος που την περιβάλλει, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων και η ανάδειξη του κτήματος σε «πράσινο» τοπόσημο, που είναι ανοιχτό στους πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και προσφέρει θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία.