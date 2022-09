Πόλεμος στην Ουκρανία: «Ουρές» σχηματίζουν οι Ρώσοι στα σύνορα με τη Γεωργία - Φεύγουν για να γλιτώσουν την επιστράτευση

This is how the Russian-Georgian border looks now. pic.twitter.com/EOFFXGo6eR — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

This is a #Georgian-Russian border , Larsi checkpoint from the #Russian Side , there is a long queue as Russians are massively trying to escape. pic.twitter.com/jZ0YQwQ33H — Mariam Geguchadze (@mariamgegu) September 21, 2022

Current look at traffic at the Larsi Checkpoint: pic.twitter.com/OT2iFbGKhd — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) September 21, 2022

Κλείσιμο

Ρώσοι σε απόγνωση προσπαθούν με κάθε τρόπο να γλιτώσουν την, με τις φωτογραφίες νεαρών που προσπαθούν να περάσουν σε γεωργιανό έδαφος, να πυροδοτούν σχόλια χλεύης από τη μεριά των Ουκρανών.Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για «δειλία των ορκ», όπως αποκαλούνται οι Ρώσοι στην Ουκρανία.Οι τεράστιες ουρές που έχουν σχηματίσει οι Ρώσοι στα σύνορα με τη Γεωργία είναι ενδεικτικές του κλίματος αναστάτωσης και πανικού στη Ρωσία, όπου αεροπορικές εταιρείες θα σταματήσουν να πουλάνε εισιτήρια σε άνδρες από 18 έως 65 ετών, οδηγώντας τους ουσιαστικά στην αναζήτηση άλλων τρόπων διαφυγής από τη χώρα.Νεαροί Ρώσοι που αρνούνται να πολεμήσουν έχουν σχηματίσει ουρές στα σύνορα με τη Γεωργία, καθώς δεν μπορούν εύκολα με άλλο τρόπο να φύγουν από τη χώρα τους.Προβληματισμός κυριεύει τους Γεωργιανούς, όπως γράφουν δημοσιογράφοι της χώρας, καθώς οι ροές Ρώσων μεταναστών είναι μεγάλες.