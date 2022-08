Το «House of the Dragon» σαρώνει την τηλεθέαση με αίμα, σεξ και στέμμα

Την πρεμιέρα του prequel του «Game of Thrones» παρακολούθησαν περισσότεροι 9,9 εκατομμύρια τηλεθεατές

Η νεαρή Πριγκίπισσα Ραενίρα Ταργκάριεν θα δώσει μάχη ενάντια στην πατριαρχία για τον Σιδερένιο Θρόνο

Ραένις Ταργκάριεν, η βασίλισσα που δεν έγινε ποτέ βασίλισσα επειδή απλώς ήταν γυναίκα

Ενώ ο μέσος Ελληνας τηλεθεατής περιμένει με στωικότητα -και, ας είμαστε ειλικρινείς, χωρίς μεγάλες προσδοκίες- να ολοκληρωθούν τα μπάνια του λαού των τηλεπαρουσιαστριών ώστε να εκκινήσουν οι εργασίες της νέας τηλεοπτικής σεζόν, στις ΗΠΑ ήδη γίνονται πράγματα. Και θαύματα, εάν λάβει κανείς υπόψη πως το πρώτο επεισόδιο του «House of the Dragon», το οποίο προβλήθηκε την προηγούμενη Κυριακή 21 Αυγούστου από το δίκτυο HBO Max (στην Ελλάδα κάθε Δευτέρα μέσω Vodafone TV), παρακολούθησαν 9,9 εκατομμύρια τηλεθεατές. Αρκετοί δηλαδή για να ρίξουν την πλατφόρμα που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση.Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα πρώτης τάξεως ξεκίνημα για τοτου «Game of Thrones», δηλαδή τη σειρά που αναλαμβάνει να μας εξηγήσει όλα όσα προηγήθηκαν πρoτού η Σέρσεϊ Λάνιστερ γίνει κυρά κι αρχόντισσα στο Κινγκς Λάντινγκ και η Ντενέρις Ταργκάριεν ενσαρκώσει τη νέμεσή της, που ήρθε να ζητήσει εκδίκηση για τα δίκαια, τα όσια και τα ιερά των προγόνων της. Στα 10 επεισόδια, κόστους λίγο λιγότερο από 20 εκατ. έκαστο, οι δημιουργοί που ανέλαβαν τη μεταφορά στη μικρή οθόνη του βιβλίου «Fire and Blood» του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν καταγράφουν την ενδοοικογενειακή έριδα των Ταργκάριεν, οι οποίοι εδώ που τα λέμε είναι αρκετά δυσλειτουργικοί ώστε να μοιάζουν κομμένοι και ραμμένοι για το καλλιτεχνικό σύμπαν του Γιώργου Λάνθιμου. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία.Για το αμερικανικό δίκτυο ΗΒΟ, που θέλει να αποφύγει όπως ο διάβολος το λιβάνι το ενδεχόμενο να ενσαρκώσει τον βάτραχο που την πληρώνει όταν μαλώνουν οι ελέφαντες (δηλαδή το Netflix και το Disney+), το τρίπτυχο αίμα - σπέρμα - στέμμα, που όρισε την τηλεοπτική αφήγηση της προηγούμενης δεκαετίας μέσω του «Game of Thrones», είναι πολύ δελεαστικό, εμπορεύσιμο, χρήσιμο και, όπως φαίνεται, διαχρονικό για να μπει στη ναφθαλίνη. Η απήχηση του πρώτου επεισοδίου του «House of the Dragon» προσυπογράφει πως και οι τηλεθεατές υποδέχτηκαν το spin off ως κάτι που ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ακόμα κι εκείνοι που δεν κατάφεραν -λόγω τεχνικού προβλήματος- να παρακολουθήσουν την πολυσυζητημένη πια πρεμιέρα της σειράς, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους κι έβαλαν το λιθαράκι τους στο virality ξεκινώντας ένα μίνι cancel του HBO στο Twitter. Ουδέν κακόν αμιγές καλού.Ολες οι αντιδράσεις, πάντως, επιβεβαιώνουν πως οι 19,3 εκατομμύρια τηλεθεατές που είχαν παρακολουθήσει το τελευταίο επεισόδιο του «Game of Thrones», στις 19 Μαΐου του 2019, αναζητούσαν έναν τρόπο να σβήσουν από τη μνήμη τους το φινάλε της επικής σειράς φαντασίας που αποκρυσταλλώθηκε ως βιαστικό, βεβιασμένο, κατώτερο τέλος πάντων των υψιπετών προσδοκιών που το κοινό καλλιεργούσε επί οκτώ συναπτά έτη.Η επιτυχία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη εφόσον το «House of the Dragon» δεν έρχεται να περιγράψει όσα συνέβησαν μετά το «Game of Thrones» - άλλωστε τι άλλο θα μπορούσε να γίνει;- αλλά όσα προηγήθηκαν. Με απλά λόγια όλοι γνωρίζουν το τέλος, ωστόσο αγωνιούν για να μάθουν πώς φτάσαμε σ’ αυτό. Μάλιστα, θα το παρακολουθήσουν -τεχνικά μιλώντας- σε όλο του το μεγαλείο, αφού το prequel είναι η πρώτη σειρά του HBO που μεταδίδεται σε ανάλυση 4K.Η ιδέα για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί τηλεοπτικά το έπος του 73χρονου Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν στριφογύριζε στο μυαλό των επικεφαλής του αμερικανικού δικτύου ήδη από το 2017. Εύλογα αφού έβλεπαν πως κάθε σεζόν του «Game of Thrones» ερέθιζε ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον, γινόταν σάρκα από τη σάρκα της ποπ κουλτούρας και αύξανε γεωμετρικά το πιστό ποίμνιό της. Δύο χρόνια πριν από το φινάλε της σειράς το HBO παράγγειλε σε πέντε διαφορετικούς δημιουργούς να δουλέψουν πάνω σε διαφορετικές ιστορίες από το σύμπαν επικής φαντασίας του Μάρτιν. Οι τέσσερις από αυτές απορρίφθηκαν, η πέμπτη, αφού άλλαξε δημιουργικά χέρια, έγινε η μαγιά για το «House of the Dragon», το οποίο ξεκίνησε να «θεμελιώνεται» το καλοκαίρι του 2020. Την αποστολή ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας οι Ράιαν Κόνταλ και Μιγκέλ Σαπότσνικ, γνωστοί στο σκληροπυρηνικό γκεϊμοφθρονικό κοινό από το περίφημο ένατο επεισόδιο της έκτης σεζόν του «GoT», το «Battle of the Bastards», για τη σκηνοθεσία του οποίου τιμήθηκαν μάλιστα με βραβείο Emmy.Βεβαίως, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο -στην πραγματικότητα η σειρά δεν θα είχε καν υλοποιηθεί- χωρίς τις επίμονες οχλήσεις του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν προς το HBO. Ο συγγραφέας, παρότι είχε κατηγορήσει ανοιχτά τους δημιουργούς του «GoT» πως από την έκτη έως την ένατη σεζόν έκαναν λίγο-πολύ του κεφαλιού τους σεναριακά παραγκωνίζοντας τον ίδιο, κατάφερε να πείσει το δίκτυο πως έπρεπε να επενδύσει στην αιματηρή, μοχθηρή και το δίχως άλλο επίκαιρη ιστορία των Ταργκάριεν. Γιατί επίκαιρη; Διότι η πατριαρχία δείχνει τα δόντια της, απαγορεύοντας στη νόμιμη διάδοχο του θρόνου να κυβερνήσει, επειδή απλώς είναι γυναίκα.Αυτή τη φορά ο Μάρτιν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη που έδωσε. Κατά τα άλλα, σε πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε απογοητευμένος που το «Game of Thrones» συρρικνώθηκε σε 8 αντί για 12 σεζόν, όπως επιθυμούσε ο ίδιος, και δήλωσε πως παρότι ακόμα δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει τα δύο τελευταία βιβλία του έπους του, το τέλος που θα δώσει θα είναι κατά τι διαφορετικό από εκείνο που παρακολουθήσαμε στην τηλεόραση. «Οταν γράφω είμαι περισσότερο κηπουρός παρά αρχιτέκτονας. Αφήνω τους ήρωές μου και τις ιστορίες μου να ανθήσουν», είπε. Στην ίδια συνέντευξη ο συγγραφέας επιβεβαίωσε πως ήδη βρίσκεται στα σκαριά και το μοναδικό sequel του «Game of Thrones» που θα αφορά τα έργα και τις ημέρες του Τζον Σνόου.Πίσω στο «House of the Dragon» ο Μάρτιν, που χαρακτηρίζει την εν λόγω σειρά περισσότερο σαιξπηρική τραγωδία παρά έπος φαντασίας, τοποθετεί τη δράση 200 χρόνια πριν από το «Game of Thrones». Συγκεκριμένα 172 έτη πριν από τον ερχομό στον κόσμο της θυελλογέννητης Ντενέρις Ταργκάριεν. Στο πρώτο επεισόδιο, αφού παρακολουθούμε πώς ο φαινομενικά σώφρων και μετρημένος βασιλιάς Βισέρις επιλέχτηκε για τον θρόνο, τον βρίσκουμε στον 9ο χρόνο της βασιλείας του να αναμένει αγωνιωδώς το πρώτο αρσενικό παιδί του και άρα διάδοχο του θρόνου.Ωστόσο η βασίλισσα πεθαίνει μαζί με το μωρό στη διάρκεια της γέννας. Ο βασιλιάς βρίσκεται υπό πίεση και αποφασίζει να χρίσει διάδοχο την κόρη του Ρενίρα, γεγονός που πυροδοτεί τελικά την ανελέητη μάχη της διαδοχής, στην οποία πρωταγωνιστεί ο αδελφός του βασιλιά, πρίγκιπας Ντέιμον Ταργκάριεν. Για να πούμε τα πράγματα ως έχουν, ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε μερικές γρήγορες ερωτήσεις. Εχει η νέα σειρά βία; Μπόλικη. Εχει ένταση; Αφθονη. Εχει σεξ; Ναι, αλλά όχι τόσο αποχαλινωμένο όσο του «GoT» - μην ξεχνάμε ότι πέρασε κι ένα #MeToo από πάνω μας. Εχει γυμνές σκηνές; Φυσικά. Εχει δράκους; Αμέ. Εχει ανηλεή μάχη για την επικράτηση; Το δίχως άλλο. Εχει αιμομιξία; Εδώ η σωστή απάντηση είναι ότι αυτά που συμβαίνουν στο «House of the Dragon» κάνουν τα αδέλφια Σέρσεϊ και Τζέιμι Λάνιστερ να μοιάζουν απλώς με γατάκια.Με όλα τα παραπάνω στοιχεία στην τηλεοπτική συνταγή, τα οποία -ας μην κρυβόμαστε- διεγείρουν τα πιο ταπεινά και χαμερπή ανθρώπινα ένστικτα, και την αισθητική του «Game of Thrones» τίποτα δεν θα μπορούσε να πάει λάθος για το πολυδάπανο prequel της σειράς που γυρίστηκε σε Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία και Καλιφόρνια. Και τίποτα δεν πήγε. Αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, το «House of the Dragon» πιθανότατα θα καταφέρει να αυτονομηθεί και όχι να προβάλει ως ουρά ή φτωχός συγγενής της προκάτοχης σειράς.Κι αυτό ίσως επιτέλους βάλει φτερά στα πόδια του Μάρτιν να ολοκληρώσει επιτέλους το συγγραφικό έπος του, προσφέροντας λύτρωση στους ορκισμένους αναγνώστες των βιβλίων του. Πάντως, παρότι εμφανίζεται λαλίστατος και πανευτυχής για τη νέα τηλεοπτική μεταφορά των ιστοριών του, αποφεύγει μαεστρικά να δώσει μια σαφή απάντηση για το πότε θα ολοκληρώσει το magnum opus του. Σαν να λέμε, μην τάξεις του άγιου κερί και των φανατικών των Επτά Βασιλείων φινάλε.