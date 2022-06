Οι Αμερικανοί διαδηλώνουν κατά της οπλοκατοχής στη σκιά της τραγωδίας στο Ουβάλντε

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μετά την ένοπλη επίθεση σε δημοτικό σχολείο , δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν το Σάββατο στην Ουάσινγκτον και ανά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας από το Κογκρέσο την ανάληψη δράσης και την ψήφιση νομοθεσίας για μέτρα ελέγχου της οπλοκατοχήςΗ ένωση March for Our Lives (MFOL), η οποία ιδρύθηκε από μαθητές που επέζησαν της σφαγής του 2018 στο γυμνάσιο του Πάρκλαντ στην Φλόριντα, διοργάνωσε περισσότερες από 450 πορείες και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας από τη Υόρκη έως το Λος Άντζελες και το Σικάγο.«Φτάνει πια», δήλωσε ενώπιον του συγκεντρωμένου πλήθους η δήμαρχος της Περιφέρειας της Κολούμπια, Μιούριελ Μπάουζερ, στη δεύτερη συγκέντρωση της οργάνωσης March for Our Lives που διοργανώνεται στην πόλη της.«Μιλώ ως δήμαρχος, ως μητέρα, και μιλώ εξ ονόματος εκατομμυρίων Αμερικανών και δημάρχων των Ηνωμένων Πολιτειών που απαιτούν από το Κογκρέσο να κάνει τη δουλειά του. Και η δουλειά του είναι να μας προστατεύει, να προστατεύει τα παιδιά μας από τη βία των όπλων», υπογράμμισε.Ο ένας μετά τον άλλον οι ομιλητές στη συγκέντρωση στην Ουάσιγκτον κάλεσαν τους γερουσιαστές, που συνιστούν σημαντικό εμπόδιο στην υιοθέτηση νομοθεσίας για τον έλεγχο της οπλοκατοχής, να αναλάβουν δράση ώστε να μην καταψηφιστούν.«Εάν η κυβέρνησή μας δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να εμποδίσει τη δολοφονία και τη σφαγή 19 παιδιών στο σχολείο τους , ήρθε η ώρα να αλλάξουμε εκείνους που βρίσκονται στην κυβέρνηση», είπε ο Ντέιβιντ Χογκ, επιζών των πυροβολισμών στο γυμνάσιο Marjory Stoneman Douglas στο Πάρκλαντ της Φλόριντα.Ο ίδιος βρίσκεται μεταξύ των συνιδριτών της οργάνωσης March For Our Lives, η οποία συστάθηκε μετά την τραγωδία και πραγματοποίησε την πρώτη της συγκέντρωση στην Ουάσιγκτον λίγο αργότερα.«Αυτή η φορά είναι διαφορετική», δήλωσε ο Χογκ, καλώντας το πλήθος να επαναλάβει μετά από αυτόν: «Καταψηφίστε τους».Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος βρισκόταν στην Καλιφόρνια όταν ξεκίνησε η συγκέντρωση στην Ουάσιγκτον, είπε ότι το μήνυμά του προς τους διαδηλωτές είναι «συνεχίστε να διαδηλώνετε», προσθέτοντας ότι είναι «σχετικά αισιόδοξος» για την έκβαση των διαπραγματεύσεων επί νομοθεσίας για τη βία των όπλων, όπως μεταδίδει το Associated Press.Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς, ο οποίος πραγματοποίησε εκστρατεία για τον περιορισμό της βίας στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, βρέθηκε στην κεφαλή της πορείας προς τη Γέφυρα του Μπρούκλιν μαζί με τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίθια Τζέιμς.«Τίποτα δεν συμβαίνει σε αυτή τη χώρα μέχρι να ξεσηκωθούν οι νέοι -όχι οι πολιτικοί», δήλωσε η Λετίθια Τζέιμς, η οποία έχει στραφεί νομικά εναντίον της πανίσχυρης Εθνικής Ένωσης Όπλων (NRA).