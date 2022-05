Σουηδία και Φινλανδία καταθέτουν μαζί την αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ αύριο Τετάρτη

Just signed a historic indication letter to #NATO Secretary General @jensstoltenberg from the Swedish Government 🇸🇪. Our NATO application is now formally signed. pic.twitter.com/1RAxjikjc0 — Ann Linde (@AnnLinde) May 17, 2022

#NATO #Finland #Sweden

« The President of the Republic welcomes and supports these decisions coming from two very close European partners »



« Finland & Sweden joining NATO will reinforce security & stability of the Baltic Sea region as well as of Europe & Euro-Atlantic area » pic.twitter.com/Z0Il66QawD — Anne-Claire Legendre (@AClaireLegendre) May 16, 2022

#Finland🇫🇮 and #Sweden🇸🇪 are #NATO’s closest partners.



If they decide to apply, this would be a historic moment.



Their membership would increase our shared security, demonstrate that NATO’s door is open, and that aggression does not pay@jensstoltenberg | #ForMin pic.twitter.com/h2UkftUYGG — NATO (@NATO) May 16, 2022

και ηθα καταθέσουν αύριο, Τετάρτη, τις αντίστοιχες αιτήσεις τους για ένταξη στο, δήλωσε σήμερα η Σουηδή πρωθυπουργός"Στη Σουηδία και στη Φινλανδία συμφωνούμε επίσης να πάμε χέρι χέρι διά μέσου ολόκληρης αυτής της διαδικασίας και θα καταθέσουμε αύριο μαζί την αίτηση", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου με τονστη σουηδική πρωτεύουσα.Ο Γάλλος Πρόεδροςσε ανακοίνωση του χαιρετίζει και υποστηρίζει τις αποφάσεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας οι οποίες όπως υπογραμμίζει προέρχονται από δύο πολύ στενούς ευρωπαίους εταίρους»«Η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας καθώς και της Ευρώπης και του ευρωατλαντικού χώρου» ανέφερε ο Μακρόν.Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς χαιρέτισε το αίτημα της Σουηδίας και της Φινλανδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ ως «ιστορικό βήμα για την αμυντική Συμμαχία και για την Ευρώπη» και διαβεβαίωσε ότι σε περίπτωση αντίδρασης της Ρωσίας πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης, «οι δύο χώρες μπορούν να βασίζονται στην υποστήριξή μας».Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Πρωθυπουργό του Λιχτενστάιν Ντάνιελ Ρις, ο κ. Σολτς τόνισε ότι έχει επισημάνει «ρητά και σκοπίμως» ότι η Γερμανία, η Σουηδία και η Φινλανδία είναι ήδη υποχρεωμένες η μία απέναντι στην άλλη μέσω του ΟΗΕ και κυρίως μέσω της ΕΕ. «Ειδικά σε αυτή την πολύ ειδική κατάσταση, μπορούν να βασίζονται πάνω μας», δήλωσε και πρόσθεσε ότι πρέπει τώρα να ενισχυθεί και η στρατιωτική συνεργασία του ΝΑΤΟ, μέσω κοινών ασκήσεων στην Βαλτική Θάλασσα. Η Σουηδία και η Φινλανδία, ανέφερε ο καγκελάριος, αντιδρούν με το αίτημα ένταξής τους στη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας και στην αντίστοιχη «δραματική αλλαγή» στην κατάσταση ασφάλειας στην Ευρώπη. «Τώρα οι δύο χώρες θα ασκήσουν το δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα τη συμμαχία τους», δήλωσε ο Όλαφ Σολτς και επανέλαβε ότι η Γερμανία θα εργαστεί για να διασφαλίσει ότι η ενταξιακή διαδικασία θα προχωρήσει πολύ γρήγορα.Ο πρωθυπουργός του Λιχτενστάιν Ντάνιελ Ρις από την πλευρά του ανέφερε ότι η χώρα του έχει ήδη «παγώσει» περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 260 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, στο πλαίσιο των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, ενώ συνεργάζεται με τους δυτικούς εταίρους προκειμένου να καλυφθούν και περιπτώσεις περιουσιών εκτός Λιχτενστάιν. Ο καγκελάριος Σολτς επαίνεσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Λιχτενστάιν εφαρμόζει τις κυρώσεις, όπως αποφασίστηκαν από την ΕΕ.