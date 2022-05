Λουιζιάνα: Αποσύρθηκε το νομοσχέδιο που θα εξίσωνε την άμβλωση με ανθρωποκτονία

Κλείσιμο





Αποσύρθηκε χθες Πέμπτη νομοσχέδιο στητο οποίο θα εξίσωνε τις αμβλώσεις με ανθρωποκτονία, έπειτα από τις αντιδράσεις που ξέσπασαν.Το νομοσχέδιο το οποίο είχε καταθέσει ο βουλευτήςπροέβλεπε την πλήρη απαγόρευση της άμβλωσης στην πολιτεία και παρείχε συνταγματικά δικαιώματα «σε όλα τα αγέννητα παιδιά από τη στιγμή της γονιμοποίησης».Ωστόσο το νομοσχέδιο επέκριναν εκτός από τους υπέρμαχους του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση και οι αντίπαλοι της άμβλωσης, ενώ είχε προκαλέσει την προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης.Αργά χθες Πέμπτη το νομοσχέδιο, το οποίο είχε ήδη εγκριθεί από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, αποσύρθηκε από τη συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λουιζιάνας.πρότειναν να τροποποιηθεί ώστε οι γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν άμβλωση να μην κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και να προβλέπεται εξαίρεση στην απαγόρευση αμβλώσεων όταν κινδυνεύει η ζωή της μητέρας.Μετά τις τροποποιήσεις αυτές το νομοσχέδιο θα ξανασυζητηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.Η άσκηση διώξεων στις γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν άμβλωση είναι κάτι στο οποίο είναι αντίθετες και πολλές οργανώσεις κατά της άμβλωσης. Συγκεκριμένα η Louisiana Right to Life είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι αντιτίθεται στο νομοσχέδιο αυτό. Η οργάνωση ανέφερε στη σελίδα της στο Facebook χθες ότι δεν αναμένει το νομοσχέδιο να συζητηθεί εκ νέου στη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.«Η Louisiana Right to Life χαιρετίζει τηγια την κοινή της στάση υπέρ της ζωής και των μητέρων», τόνισε σε ανακοίνωσή της.Ο ΜακΚόρμικ κατέθεσε το εν λόγω νομοσχέδιο δύο ημέρες μετά τη διαρροή προσχεδίου γνωμοδότησης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο προτίθεται να ανατρέψει την ιστορική απόφαση τουπου νομιμοποίησε τις αμβλώσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο.