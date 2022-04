Φιλιππίνες: Στους 80 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας «Μέγκι»

τις κατολισθήσεις

Death toll climbs to 80 after tropical storm Megi hits the Philippines, 150 missing in coastal village of Pilar in the central province of Leyte.@MollyGambhir brings you this report



For more videos, visit: https://t.co/AXC5qRcEPB pic.twitter.com/Mzf4KTldmh