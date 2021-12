Η Γερμανία αποχαιρέτησε τη Μέρκελ με μια φαντασμαγορική τελετή στο Βερολίνο - Δείτε βίντεο

Quite sad to see #Merkel go and, no matter what, a real loss for Germany. pic.twitter.com/vjp8bfTR6D — Tobias Jung (@DrTobiasJung) December 2, 2021

Großer Zapfenstreich. I am old enough to have experienced several chancellors, but Angela #Merkel, this is truly the end of an era. pic.twitter.com/eX9Nmoj6On — Carolin Wefer (@CarolinWefer) December 2, 2021

Großer #Zapfenstreich: Here is a sneak preview of the music 🎶 the Bundeswehr Staff Band will play at the departure ceremony for Chancellor #Merkel.



👉 Tune in to the livestream at 19.20 hours: https://t.co/nCZrZNidWxpic.twitter.com/81oZ6eXXdt — Germany in the EU (@germanyintheeu) December 2, 2021

JUST IN: In Farewell address, #Germany’s Angela #Merkel calls for “Loud Resistance” against Disinformation & Conspiracy Theories.



“Where scientific facts are denied, conspiracy theories & smear campaigns spread” pic.twitter.com/tgh8oWya9O — Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 2, 2021

Η απερχόμενη Καγκελάριος της Γερμανίας άκουσε τη στρατιωτική μπάντα να παιανίζει, τον ύμνο της χώρας της αλλά και τα ιδιαίτερα μουσικά τραγούδια που η ίδια έχει επιλέξει.

Ο αντισυνταγματάρχης Σβεν Χόμαν έδωσε

με στρατιώτες σε ειδικούς σχηματισμούς και αναμμένους πυρσούς. Ένα τελετουργικό που είχε τις καταβολές της στον 16ο αιώνα.

Η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση προς τιμήν της δεν τελέστηκε όπως αναμενόταν, καθώς ήταν προσαρμοσμένη στην εποχή του κορωνοϊού.

και όλοι τους πλήρως εμβολιασμένοι κατά της Covid.

Το πρώτο τραγούδι ήταν ο χορωδιακός εκκλησιαστικός ύμνος «

» του Γιόχεν Ρίγκερ. Το επόμενο η μπαλάντα της Βερολινέζας Χίλντεγκαρντ Κνεφ, υπό τον τίτλο: «

» .Ο μεγαλύτερος, όμως, αιφνιδιασμός προέρχεται από την επιλογή του τρίτου τραγουδιού: το «

», (Du hast den Farbfilm vergessen) της νονάς της πανκ μουσικής , Νίνα Χάγκεν.

Το τραγούδι έκανε τεράστια επιτυχία στην Ανατολική Γερμανία και όχι μόνο. Το ερμήνευσε η Νίνα Χάγκεν το 1974 με το συγκρότημα «Automobil».

Με την επιλογή αυτή, η Μέρκελ θέλησε να υπενθυμίσει την εποχή της νιότης της και τη χώρα, στην οποία έζησε και δεν υπάρχει πια ...

Στις 10 Απριλίου του 2000, η Μέρκελ εξελέγη πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών μετά την παραίτηση του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε το όνομα του οποίου βρέθηκε αναμεμιγμένο σε σκάνδαλο παράνομων χρηματοδοτήσεων.

Στις 22 Νοεμβρίου του 2005 το γερμανικό κοινοβούλιο την εξέλεξε στο αξίωμα του καγκελάριου της Γερμανίας. Η Μέρκελ έγινε η πρώτη γυναίκα καγκελάριος της Γερμανίας από την ίδρυση του Ομοσπονδιακού Κράτους το

.

Επίσης είναι η πρώτη πρώην πολίτης της Γερμανικής Λαικής Δημοκρατίας που υπήρξε ηγέτης της επανενωμένης Γερμανίας. Σήμερα, ο γερμανικός στρατός την αποχαιρετά με όλες τις τιμές .

Την ερχόμενη εβδομάδα, η Μέρκελ θα παραδώσει την σκυτάλη στον





Ένα μεγάλο κεφάλαιο έκλεισε. Η περίοδος των 16 ετών κατά την οποία η Άνγκελα Μέρκελ βρισκόταν στην καγκελαρία της Γερμανίας έφτασε στο τέλος της. Δεν ήταν λίγα τα γεγονότα και οι προκλήσεις που σημάδεψαν τη θητεία της Μέρκελ: δημοσιονομική κρίση, μεταναστευτικό και πανδημία. Η ίδια αποχαιρετώντας απόψε οριστικά τον θώκο της καγκελαρίας, έστειλε το δικό της συγκινητικό μήνυμα, σε μια μικρή λόγω πανδημίας τελετή, γεμάτη όμως από συμβολισμούς.«Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς» οι πρώτες φράσεις με τις οποίες ξεκίνησε την ομιλία της η Μέρκελ.Στη σύντομη ομιλία της, το βράδυ της Πέμπτης, η Μέρκελ κάλεσε τους Γερμανούς να βλέπουν με θετική ματιά το μέλλον της χώρας τους.«Δεκαέξι χρόνια στην καγελαρία της Γερμανίας, πολλά γεγονότα, προκλήσεις πολιτικής και ανθρωπιστικής φύσεως», δήλωσε.«Πολλές κρίσεις έχουν αποδείξει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας ενώ αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί τις προκλήσεις που γνωρίζει ο πλανήτης», συμπλήρωσε.«Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να κοιτάτε το μέλλον του κόσμου και από την οπτική άλλων ανθρώπων» σημείωσε ακόμη η απερχόμενη καγκελάριος.Μηνύματα κατέκλυσαν και το Twitter με το χάστανγκ Μέρκελ να φιλοξενείται σε πλήθος συγκινητικών αναρτήσεων αποχαιρετισμού.Για μένα θέλω να βρέχει κόκκινα τριαντάφυλλαΞέχασες το έγχρωμο φιλμ