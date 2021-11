Βρετανία-COP26: Η Κίνα και η Ινδία θα χρειαστεί να εξηγήσουν την κίνησή τους για τον άνθρακα, είπε ο πρόεδρος της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα

Η Κίνα και η Ινδία θα χρειαστεί να εξηγήσουν στις αναπτυσσόμενες χώρες γιατί άσκησαν πιέσεις προκειμένου να μετριαστεί η γλώσσα σχετικά με τις προσπάθειες για σταδιακή κατάργηση του άνθρακα κατά τη διάσκεψη COP26, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της διάσκεψης Αλόκ Σάρμα.



Οι συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα που διεξήχθησαν στη Γλασκώβη, στη Σκωτία, ολοκληρώθηκαν χθες με μια συμφωνία που έθεσε στο στόχαστρο για πρώτη φορά τα ορυκτά καύσιμα.



Όμως η Ινδία, με την υποστήριξη της Κίνας και άλλων αναπτυσσόμενων χωρών που εξαρτώνται από τον άνθρακα, απέρριψε μία πρόταση που καλούσε για «σταδιακή κατάργηση» (phase out) της ενέργειας από άνθρακα, κι έτσι το κείμενο άλλαξε κάνοντας λόγο για "σταδιακό περιορισμό" (phase down).



«Σε ό,τι αφορά την Κίνα και την Ινδία, θα πρέπει σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα να δώσουν εξηγήσεις», δήλωσε ο Σάρμα σε συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ, στο Λονδίνο.



Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε: «Το αν η έκφραση ήταν "phase down" ή "phase out" δεν μου φαίνεται εμένα ως κάποιου που μιλάει αγγλικά να κάνει τόσο μεγάλη διαφορά».



«Η κατεύθυνση του ταξιδιού είναι ουσιαστικά η ίδια».



Ο Τζόνσον είπε πως η COP26 ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην εντολή να μειώσει την παραγωγή ενέργειας με καύση άνθρακα η οποία υποστηρίχθηκε από πραγματική δράση μεμονωμένων χωρών.



"Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά μαζί, είναι πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η Γλασκώβη σήμανε το τέλος της ενέργειας από άνθρακα", δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου.



Αλλά ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε πως η ικανοποίησή του για την πρόοδο που επιτεύχθηκε μετριάστηκε από την απογοήτευση επειδή η συμφωνία δεν πήγε πιο μακριά.



"Δυστυχώς, αυτή είναι η φύση της διπλωματίας", είπε ο Μπόρις Τζόνσον. «Μπορούμε να κάνουμε λόμπινγκ, μπορούμε να καλοπιάσουμε, μπορούμε να ενθαρρύνουμε, αλλά δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κυρίαρχες χώρες να κάνουν κάτι που δεν θέλουν να κάνουν».



Ειδήσεις σήμερα



