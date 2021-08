ΗΠΑ: Με ανέμους 235 χιλιομέτρων ο τυφώνας Άιντα «χτυπά» τη Λουιζιάνα - Χωρίς ρεύμα 122.000 σπίτια και επιχειρήσεις

Before anything, idk the location of this, but this is ida going insane, and its so loud like i never heard anything like it pic.twitter.com/ybdWNz3L9v — Jukebox333Wx (@Jukebox3331) August 29, 2021

Our cam in Golden Meadow is in the core of hurricane Ida right now 👀 pic.twitter.com/9Ii2Z3Qpi3 — Mark Sudduth (@hurricanetrack) August 29, 2021

Massive roof launched with wind gust and hit this power pole in front of Dominator Fore and I can’t even put into words how much worse tbis is going to get in Houma with inner eye wall of Hurricane Ida approaching rapidly @RadarOmega @accuweather pic.twitter.com/DBzFfuCdvh — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 29, 2021





Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε απόψε ότι ο τυφώνας Άιντα είναι πολύ επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, ενώ η διακοπή της ηλεκτροδότησης μπορεί να διαρκέσει για εβδομάδες, για τους κατοίκους της περιοχής του Κόλπου.Ο Άιντα, που είναι τυφώνας κατηγορίας 4, έφτασε το απόγευμα στο Πορτ Φουρσόν της Λουιζιάνας, με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 235 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC).Ήδη, έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περισσότερα από 122.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως στις νοτιοανατολικές περιοχές της Πολιτείας αυτής.Η θάλασσα έχει ήδη φουσκώσει σε ορισμένα σημεία της ακτής και ο αυτοκινητόδρομος 90, που συνδέει τη Λουιζιάνα με το Μισισίπι κατά τόπους έχει μετατραπεί σε ένα ποτάμι λάσπης, όπως φαίνεται στα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Νέας Ορλεάνης κάλεσε τους κατοίκους που δεν διαθέτουν δωμάτια χωρίς παράθυρα στο σπίτι τους να κλειστούν στην τουαλέτα ή ακόμη και στην ντουλάπα για να προστατευθούν. Σε ορισμένες συνοικίες έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία από το απόγευμα της Κυριακής.«Είμαστε όσο προετοιμασμένοι μπορούμε, αλλά ανησυχούμε για τα φράγματα», είπε ένας κάτοικος, ο Κερκ Λιπάιν.Στον τυφώνα Κατρίνα, πριν από 16 χρόνια, τα φράγματα της Λουιζιάνας δεν άντεξαν την πίεση του νερού, έσπασαν και πλημμύρισαν την Πολιτεία, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 1.800 άνθρωποι.