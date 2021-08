Ο τυφώνας Άιντα «σαρώνει» τη Λουιζιάνα: Ένας νεκρός από πτώση δέντρου - Χωρίς ρεύμα η Νέα Ορλεάνη

Η ηλεκτροδότηση σε ολόκληρη την πόλη της Νέας Ορλεάνης διακόπηκε χθες Κυριακή εξαιτίας του περάσματος του τυφώνα, ανακοίνωσαν οι αρχές σε αυτή την πολιτεία του αμερικανικού Νότου.

Η εταιρεία Entergy «επιβεβαίωσε ότι η Νέα Ορλεάνη έχει μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση», ανέφερε μέσω Twitter η NOLA Ready, υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, επιφορτισμένη με την προετοιμασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. «Η μόνη ηλεκτροδότηση στην πόλη προέρχεται από γεννήτριες», πρόσθεσε.





Hurricane Ida makes landfall in Louisiana as an extremely dangerous Category 4 storm, knocking out power to New Orleans https://t.co/RbqDOflNYX pic.twitter.com/SNYKaYGc78 — Reuters (@Reuters) August 30, 2021





Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε ολόκληρη τη Νέα Ορλεάνη χθες Κυριακή στις 19:00 (τοπική ώρα· 03:00 ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα σχεδόν 700.000 πελάτες να μείνουν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Entergy. Οι αρχές στη Λουιζιάνα εξάλλου ανακοίνωσαν έναν θάνατο που οφειλόταν στον τυφώνα Άιντα, καθώς ένας άνθρωπος χτυπήθηκε από δέντρο που ξεριζώθηκε.





Security camera footage in St. Bernard Parish, Louisiana shows streets and structures flooded over the course of an hour, just before Hurricane Ida made landfall as a major Category 4 storm. https://t.co/ZxTPmtkatl pic.twitter.com/SR1HrgxHzu — ABC News (@ABC) August 29, 2021





Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC), μέρος του συστήματος της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, υποβάθμισε τον Άιντα στην Κατηγορία 2 της πεντάβαθμης κατηγορίας Σαφίρ-Σίμσον, προειδοποιώντας όμως πως συνεχίζει να φέρνει ισχυρούς ανέμους και ενδέχεται να προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες σε τομείς της νοτιοανατολικής Λουιζιάνας.



Σύμφωνα με το NHC, ο Άιντα βρισκόταν πριν από λίγο 65 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά της Νέας Ορλεάνης, με ανέμους ταχύτητας ως και 165 χιλιομέτρων ανά ώρα. Αναμένεται να εξασθενίσει μέσα στο επόμενο 24ωρο, αλλά θα παραμείνει τυφώνας για αρκετές ώρες ακόμη, πρόσθεσε. Θα κινηθεί προς την ενδοχώρα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της υπηρεσίας. Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κήρυξε τη Λουιζιάνα σε κατάσταση καταστροφής, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποδέσμευση ομοσπονδιακών χρηματικών και άλλων πόρων για να βοηθηθεί η πολιτεία.





ABSOLUTELY HORRIBLE: Hurricane Ida ripped the roof off Lady of the Sea Hospital in Galliano >> https://t.co/VQAkpMOUpL pic.twitter.com/e3WZMaw1bE — wdsu (@wdsu) August 29, 2021





Η πορεία του τυφώνα στη διάρκεια της νύχτας







SOUND OF FURY: Powerful winds and sheets of rain brought by Hurricane Ida lash a dock in Port Fourchon, Louisiana, as the extremely dangerous Category 4 storm continues to move inland.



LIVE UPDATES: https://t.co/S1Phqc9Gta pic.twitter.com/OsbrFFK2NM — ABC News (@ABC) August 29, 2021

Video footage from Grand Isle as Hurricane Ida makes landfall pic.twitter.com/dLijXbGLc4 — wdsu (@wdsu) August 29, 2021

Το λιμάνι της Λουιζιάνα είναι ο μόνος αμερικανικός τερματικός σταθμός βαθέων υδάτων ικανός να εκφορτώσει υπερ -δεξαμενές. Χειρίζεται περίπου το 10% έως 15% του εγχώριου πετρελαίου της χώρας, το 10% έως 15% των εισαγωγών ξένου πετρελαίου από τη χώρα και συνδέεται επίσης με περίπου το ήμισυ της διυλιστικής ικανότητας των ΗΠΑ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Port Fourchon. Εξυπηρετεί το 90% της παραγωγής πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού. Από την Κυριακή,

, αντιπροσωπεύοντας περίπου 1,74 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως παραγωγής, σύμφωνα με την υπεράκτια ρυθμιστική αρχή

Ο Chett Chiasson, εκτελεστικός διευθυντής στο Port Fourchon, δήλωσε βέβαιος ότι η εγκατάσταση θα αντέξει την καταιγίδα.

@EntergyNOLA has confirmed that New Orleans has no power. The only power in the city is coming from generators. #Ida pic.twitter.com/9clSeFcz3T — NOLA Ready (@nolaready) August 30, 2021

Powerful winds from Hurricane Ida ripped off part of the roof of Lady of the Sea General Hospital in Cut Off, Louisiana. No injuries reported despite the significant damage.



LIVE UPDATES: https://t.co/a2l9IHKuYJ pic.twitter.com/BbY4d55jMw — ABC News (@ABC) August 29, 2021

LOOK: New Orleans in the dark thanks to Ida. pic.twitter.com/WcIhYqeu5s — WGNO-TV (ABC) New Orleans (@WGNOtv) August 30, 2021

Stunning video taken from inside the eye of #Ida this morning by the NESDIS Ocean Winds Research team during a flight on the @NOAA_HurrHunter P3 aircraft @NOAASatellites pic.twitter.com/sjt970Yeiq — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2021

#HurricaneIda made landfall at 12:55pmEDT. At 10:13pmEDT Hurricane Ida has been downgraded to a Cat 2 and is not a “Major” Hurricane anymore.



By the way everybody in #NewOrleans is without power. Only those with generators have power!#BreakingNews #Breaking #Hurricane pic.twitter.com/5AXMYopZKS — Alec Silva (@Weatherography) August 30, 2021

Only after the wind and water subside will #Ida's damage be fully realized. We're LIVE through the entirety of this storm.



Get the latest on The Weather Channel. pic.twitter.com/2SWNKKbvqp — The Weather Channel (@weatherchannel) August 30, 2021

Before anything, idk the location of this, but this is ida going insane, and its so loud like i never heard anything like it pic.twitter.com/ybdWNz3L9v — Jukebox333Wx (@Jukebox3331) August 29, 2021

Our cam in Golden Meadow is in the core of hurricane Ida right now 👀 pic.twitter.com/9Ii2Z3Qpi3 — Mark Sudduth (@hurricanetrack) August 29, 2021

Massive roof launched with wind gust and hit this power pole in front of Dominator Fore and I can’t even put into words how much worse tbis is going to get in Houma with inner eye wall of Hurricane Ida approaching rapidly @RadarOmega @accuweather pic.twitter.com/DBzFfuCdvh — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 29, 2021

Καταστροφές και διακοπές ηλεκτροδότησης για χιλιάδες κατοίκους της περιοχής του Κόλπου, έχει προκαλέσει ομε την ονομασία «Άιντα» που από χθες πλήττει τητωνΜέχρι το βράδυ της Κυριακής, το μάτι της «εξαιρετικά επικίνδυνης» καταιγίδας που ήταν στην κατηγορία 4 - αλλά υποβαθμίστηκε τις τελευταίες ώρες στην κατηγορία 2 - ήταν πάνω από τομε ριπές ανέμου 240 χλμ / ώρα, ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.Το Πορτ Φουρσόν είναι ένα παράκτιο λιμάνι πολλαπλών χρήσεων που λειτουργεί κυρίως ως χερσαία βάση για πολλές υπεράκτιες εταιρείες υποστήριξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.Το(LOOP), το μεγαλύτερο ιδιωτικό τερματικό αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, σταμάτησε τις παραδόσεις πριν από την καταιγίδα, αφού οι προβλέψεις έδειξαν πιθανές επιπτώσεις στις επιχειρησιακές του περιοχές. Ο θαλάσσιος τερματικός σταθμός του LOOP βρίσκεται σε ανοιχτά νερά, περίπου 29 ναυτικά μίλια (29 χλμ.) από τις ακτές της Λουιζιάνα.Σε όλη τη Λουιζιάνα, περισσότερα από 700.000 σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα, καθώς ο τυφώνας συνέχιζε να...σφυροκοπά την παράκτια πολιτεία.Οι διακοπές ρεύματος αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται καθώς η καταιγίδα κινείται στο εσωτερικό.Ο τυφώνας Άιντα έφτασε στην ξηρά το μεσημέρι της Κυριακής με ισχυρούς ανέμους 240 χιλιομέτρων την ώρα.Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, υπάρχει προειδοποίηση για πλημμύρα για τη Νέα Ορλεάνη, τη μεγαλύτερη πόλη της Λουιζιάνας, παρότιΗ έντονη βροχόπτωση θα συνεχιστεί στο Μισισιπή και τη Λουιζιάνα το πρωί της Δευτέρας, με τη βροχή να φτάνει έως 25 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές.Ακόμη και όταν ο τυφώνας εξασθενεί, η ισχυρή βροχή και οι πλημμύρες θα παραμείνουν έως και την Τρίτη, φτάνοντας μέχρι την κοιλάδα του Τενεσί.«Ο τυφώνας Άιντα είναι μία απ' τις ισχυρότερες καταιγίδες που έχουν πλήξει ποτέ τη Λουιζιάνα. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις τοπικές μας υπηρεσίες και τους πολίτες της πολιτείας όσο το δυνατόν γρηγορότερα, και έχουμε τοποθετημένες ομάδες έρευνας και διάσωσης, σκάφη κλπ., ώστε να αρχίσουμε να βοηθάμε τους ανθρώπους μόλις είναι ασφαλές», δήλωσε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζον Μπελ Έντουαρντς, την Κυριακή..Η θάλασσα φούσκωσε σε ορισμένα σημεία της ακτής και ο αυτοκινητόδρομος 90, που συνδέει τη Λουιζιάνα με το Μισισίπι κατά τόπους μετατράπηκε σε ένα ποτάμι λάσπης, όπως φαίνεται στα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Νέας Ορλεάνης κάλεσε τους κατοίκους που δεν διαθέτουν δωμάτια χωρίς παράθυρα στο σπίτι τους να κλειστούν στην τουαλέτα ή ακόμη και στην ντουλάπα για να προστατευθούν. Σε ορισμένες συνοικίες έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία από το απόγευμα της Κυριακής.«Είμαστε όσο προετοιμασμένοι μπορούμε, αλλά ανησυχούμε για τα φράγματα», είπε ένας κάτοικος, ο Κερκ Λιπάιν.Στον τυφώνα Κατρίνα, πριν από 16 χρόνια, τα φράγματα της Λουιζιάνας δεν άντεξαν την πίεση του νερού, έσπασαν και πλημμύρισαν την Πολιτεία, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 1.800 άνθρωποι.





Κλειστό μέχρι την Τρίτη το Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα



Εν τω μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο Ετοιμότητας για Έκτακτες Ανάγκες του Πανεπιστημίου της Λουιζιάνα, το Ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον έως και την Τρίτη «λόγω των αναμενόμενων επιπτώσεων του τυφώνα Άιντα».



Οι φοιτητές που διαμένουν στην Πανεπιστημιούπολη πήραν επιπλέον γεύματα πριν από τον τυφώνα, αφού εστιατόριο και τραπεζαρίες δεν θα είναι ανοιχτές.







Ειδήσεις σήμερα



ΗΠΑ: Απέτισε φόρο τιμής ο Μπάιντεν στους νεκρούς στρατιώτες από την επίθεση στην Καμπούλ



HΠΑ: «Ξυπνά» o εφιάλτης της Κατρίνα - Ο τυφώνας Άιντα απειλεί να σαρώσει τη Λουιζιάνα



Απίστευτη εξέλιξη στο Grand Prix Βελγίου: Νικητής με… 2 γύρους ο Φερστάπεν σε έναν αγώνα-φιάσκο λόγω της κακοκαιρίας