Ναντίν Αρσαλιάν: Η αρμενικής καταγωγής σύζυγος του Μενέντεζ - Ο γερουσιαστής της έκανε πρόταση γάμου στο Ταζ Μαχάλ

Μαζί με τονβρίσκεται στην Αθήνα και η αρμενικής καταγωγής σύζυγός του Ναντίν Αρσαλιάν. Η 54χρονη επιχειρηματίας συνόδευσε τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Γερουσίας στο δημαρχείο της Αθήνας όπου ο δήμαρχοςτου απένειμε το Μετάλλιο της Πόλεως των Αθηνών.εντυπωσίασε με την εμφάνισή της καθώς φορούσε ένα λευκό σύνολο, αποτελούμενο από παντελόνα και πουκάμισο, συνδυασμένο με μπεζ πέδιλα και μια κεραμιδί τσάντα.Μάλιστα κάποια στιγμή πήρε τη γραβάτα που δώρισε ο Κώστας Μπακογιάννης στον σύζυγό της και θέλησε να δει εάν ταιριάζει με το κουστούμι που φορούσε.Σημειώνεται πως η 54χρονη στα τέλη Ιουνίου είχε δεχθεί μία απαράδεκτη επίθεση από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Τουρκικού Κοινοβουλίου, Akif ÇaÇatay Kılıç. Πιο συγκεκριμένα επειδή ο Ρόμπερτ Μενέντεζ αρνήθηκε να απαντήσει στο αίτημά του για συνάντηση ο Τούρκος πολιτικός ισχυρίστηκε ότι αυτό συνέβη επειδή η Ναντίν Αρσαλιάν έχει καταγωγή από την Αρμενία και ότι δεν ήθελε να ακούσει την…αλήθεια για τη«Γνωρίζουμε ότι η σύζυγός του είναι μέλος της αρμενικής διασποράς. Δεν είναι σωστό να κάνουμε κινήσεις στην πολιτική με βάση λαϊκιστικά και οικογενειακά κίνητρα που θα μπορούσαν να βλάψουν τις σχέσεις με μια χώρα, ένα κοινοβούλιο και ένα έθνος», δήλωσε τότε χαρακτηριστικά οΗ Ναντίν Αρσαλιάν γεννήθηκε στον Λίβανο και είναι η δεύτερη σύζυγος του Αμερικανού φιλέλληνα γερουσιαστή. H πρώτη τους γνωριμία έγινε πριν από μία δεκαετία στο IHOP στο Γιούνιον Σίτι.«Μας σύστησε ο ιδιοκτήτης του IHOP. Δεν ήξερα ότι είναι γερουσιαστής. Ήταν πολύ έξυπνος και είχε μεγάλη αίσθηση του χιούμορ», είχει πει χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στη γνωριμία τους όπως τονίζουν οι New York Times. Από την πλευρά του ο Αμερικανός γερουσιαστής είπε ότι ήταν «όμορφη και λαμπερή και είχε τόσο μεγάλη προσωπικότητα. Υπήρχε ακριβώς αυτή η αύρα πάνω της».Μετά από χρόνια συναντήθηκαν ξανά και άρχισαν να βγαίνουν μαζί. «Ο Μπομπ μου είπε ότι θα ξέρω πότε θα μου κάνει πρόταση γάμου λόγω ενός συγκεκριμένου τραγουδιού που θα τραγουδήσει όταν έρθει η ώρα», είχε πει η 54χρονη επιχειρηματίας, σύμφωνα με τους New York Times. «Ο Μπομπ τραγουδάει συνεχώς. Τραγουδάει κάθε πρωί, κάθε βράδυ ενώ καπνίζει το πούρο του μετά το δείπνο», υποστήριξε ακόμη.Σύντομα ταξίδεψαν μαζί στον κόσμο, επισκέφθηκαν τελικά τέσσερις ηπείρους σε πέντε μήνες. Έτσι λοιπόν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στις 3 Οκτωβρίου 2019, στο Ταζ Μαχάλ στην Ινδία η Ναντίν Αρσαλιάν κάθισε στο παγκάκι που είναι αφιερωμένο στην πριγκίπισσα Νταϊάνα και ξαφνικά άκουσε από πίσω της τον Μπομπ Μενέντεζ να της τραγουδάει το «Never Enough» από την ταινία «The Greatest Showman». Τότε εκείνη ξέσπασε σε κλάματα.«Θα με παντρευτείς», την ρώτησε ο γερουσιαστής. Η Ναντίν Αρσαλιάν με δάκρυα στα μάτια του απάντησε καταφατικά και τότε ο Ρόμπερτ Μενέντεζ έβγαλε ένα δαχτυλίδι και της είπε πως «εάν συνεχίσεις να κλαις δεν θα μπορέσω να στο φορέσω». Αμέσως μετά τη φίλησε ενώ οι άνθρωποι που παρακολούθησαν τη συγκεκριμένη σκηνή ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Εν τέλει οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 3 Οκτωβρίου 2020. Να σημειωθεί ότι οι New York Times συμπεριέλαβαν τη συγκεκριμένη πρόταση γάμου στις «» τους ιστορίες.