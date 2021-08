Τουρκία: Συνετρίβη πυροσβεστικό αεροπλάνο Beriev - Επιχειρούσε σε «θόλο καπνού» - Βίντεο

Συνετρίβη ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος με οκταμελές πλήρωμα, στο Καχραμάνμαρας στη Νότια Τουρκία, το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται αεροσκάφος τύπου Beriev, το οποίο είχε νοικιάσει η χώρα από τη Ρωσία, εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται τις τελευταίες εβδομάδες.



Όπως φαίνεται στα βίντεο, το αεροσκάφος επιχείρησε ρίψη νερού μέσα σε «θόλο καπνού», με αποτέλεσμα να χάσει τον προσανατολισμό του και να συντριβεί στο έδαφος.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ομάδες έρευνας και διάσωσης.

#BREAKING The extinguishing plane that crashed in #Turkey , Kahramanmaras



There are 7 personnel in the Be-200 type aircraft leased from #Russia. pic.twitter.com/7J9iYiWLqm