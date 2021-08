Κλιματική Αλλαγή: Έκθεση του ΟΗΕ δείχνει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη επιταχύνεται

#ClimateChange is widespread, rapid, & intensifying – #IPCC



Η διάσκεψη για το κλίμα COP26, που θα πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από τρεις μήνες στη Γλασκώβη, «πρέπει να είναι η στιγμή που ο κόσμος θα πει ‘αρκετά!’», τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

«Όμως πρόκειται για μια παγκόσμια κρίση: η διατήρηση της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη στον +1,5 βαθμό Κελσίου απαιτεί την ουδετερότητα άνθρακα σε παγκόσμια κλίμακα και μια πολύ πιο γρήγορη ανάπτυξη πολιτικών για να την επιτύχουμε», επέμεινε ο Φρανς Τίμερμανς.





Με μελανά χρώματα περιγράφει τηνμε βάση τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα η μνημειώδης, την οποία συνέταξαν 234 επιστήμονες από 66 χώρες, με τη βοήθεια ακόμα 517 επιστημόνων, βασιζόμενοι σε περισσότερες από 14.000 επιστημονικές μελέτες από όλο τον πλανήτη.Σύμφωνα με την έκθεση μέρος της οποίας δόθηκε στην δημοσιότητα χθες, Δευτέρα, ητου πλανήτη μπορεί να φτάσει το όριο του +1,5 βαθμού Κελσίου γύρω στο 2030, 10 χρόνια νωρίτερα από τις εκτιμήσεις, απειλώντας με νέες «πρωτοφανείς» καταστροφές την ανθρωπότητα.Η έκτη αξιολόγηση του κλίματος της(IPCC) αναφέρει επίσης ότι εκτός από ένα κλάσμα των 1,1 βαθμών υπερθέρμανσης του πλανήτη από τα μέσα του 19ου αιώνα όλα «προκαλούνται κατηγορηματικά από ανθρώπινες δραστηριότητες».Η σύνοδος Κορυφής για το Κλίμα σε τρεις μήνες μπορεί να επιδιώκει στο να βρει τρόπους ώστε η θερμοκρασία να διατηρηθεί στους 1,5 βαθμούς Κελσίου, όμως το όριο αναμένεται να παραβιαστεί κοντά στο 2050, ανεξάρτητα από τα όποια μέτρα παρθούν για τη μείωση της ρύπανση.Παρόλο που η θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί προς το παρόν μόνο κατά 1,1 βαθμό Κελσίου, ο κόσμος βλέπει με τα μάτια του τις συνέπειες που ήδη εκδηλώνονται. Το κύμα καύσωνα που «χτύπησε» μέχρι και τον Καναδά με την άσφαλτο να λιώνει από τη ζέστη, τις έντονες βροχοπτώσεις στην Κίνα και τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Ελλάδα, Καλιφόρνια και τη Σιβηρία επιβεβαιώνουν το λόγου το αληθές.«Είναι σαφές εδώ και δεκαετίες ότι το κλίμα της Γης αλλάζει και ο ρόλος της ανθρώπινης επιρροής στο κλιματικό σύστημα είναι αδιαμφισβήτητος», δήλωσε η, η οποία ηγήθηκε εκατοντάδων επιστημόνων στην ανασκόπηση δημοσιευμένων μελετών για το κλίμα.Βασική αιτία της υπερθέρμανσης μέχρι τώρα είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες, κατέληξε η IPCC.Ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για το χειρότερο που έρχεται, κατέστησε σαφές η έκθεση.Ακόμα κι αν η ανθρωπότητα με κάποιο μαγικό τρόπο πετύχει τον στόχος της και περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη, οι καύσωνες, οι έντονες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και άλλες ακραίες καιρικές συνθήκες θα επιμείνουν.Η έκθεση προειδοποιεί ότι η υπερθέρμανση τα επόμενα χρόνια μπορεί να προκαλέσει αύξηση της στάθμης του νερού των θαλασσών εξαιτίας των πάγων που λιώνουν, αλλά και η μετατροπή του τροπικού δάσους του Αμαζονίου σε σαβάνα.Σύμφωνα με τον, καθηγητή κλιματικής επιστήμης στο πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ και μέλος της συντακτικής ομάδας της IPCC, ακόμα και η κατά κλάσματα βαθμών Κελσίου αύξηση της θερμοκρασίας της Γης αλλάζει δραματικά το τοπίο. «Η περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας θα προωθήσει ακόμα περισσότερο ακραία καιρικά φαινόμενα και γεγονότα», επεσήμανε.«Κρύος ιδρώτας θα πρέπει να λούσει όποιον διαβάζει την έκθεση αυτή. Δείχνει πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε με την κλιματική αλλαγή: βρισκόμαστε μέσα σε μια τρύπα, την οποία εξακολουθούμε να σκάβουμε», σχολίασε ο κλιματολόγοςΤην ίδια ώρα, οι φυσικοί μας σύμμαχοι στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής υφίστανται μια.. ανελέητη μάχη.Από το 1960 περίπου, τα δάση, το έδαφος και οι ωκεανοί έχουν απορροφήσει σταθερά το 56 % του συνόλου του CO2 που η ανθρωπότητα έχει εισχωρήσει στην ατμόσφαιρα - παρόλο που αυτές οι εκπομπές έχουν αυξηθεί κατά το ήμισυ.Η έκθεση IPCC «είναι ένας κόκκινος συναγερμός για την ανθρωπότητα», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ«Οι καμπάνες συναγερμού είναι εκκωφαντικές και τα στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα: οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την καύση ορυκτών καυσίμων και την αποψίλωση των δασών πνίγουν τον πλανήτη μας και θέτουν δισεκατομμύρια ανθρώπους σε άμεσο κίνδυνο».Αυτή τη στιγμή, η μέση θερμοκρασία της Γης έχει ανέβει κατά περίπου 1,1ºC σε σχέση με την περίοδο 1850 έως 1900. Η σταθεροποίηση της αύξησης στον 1,5ºC, σύμφωνα με την έκθεση, είναι ακόμα δυνατή. H σταθεροποίηση, σε αυτό το επίπεδο, της θέρμανσης θα σήμαινε, μεν, αύξηση των καυσώνων, εντονότερες καταιγίδες και σοβαρότερες ξηρασίες και πλημμύρες, αλλά ο κίνδυνος με τον οποίο θα έρθει αντιμέτωπος ο πλανήτης θα είναι πολύ μικρότερος από αυτόν που θα προκαλέσει αύξησης της τάξης των 2ºC.Ακόμα κι αν η ανθρωπότητα καταφέρει, πάντως, να περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5º C, ορισμένες από τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της κλιματικής κρίσης έχουν ήδη δρομολογηθεί και είναι μη- αναστρέψιμες. Μεταξύ αυτών, η αύξηση της στάθμης των ωκεανών, το λιώσιμο των πάγων και η θέρμανση των νερών. Στην IPCC επισημαίνεται ότι η όξυνση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να αποτραπεί αλλά ο κόσμος δεν θα γυρίσει στις ηπιότερες κλιματικές συνθήκες του παρελθόντος.Μέσα σ’ αυτές τις ζοφερές προβολές, η Διακυβερνητική Επιτροπή δίνει και μια ελπίδα: Στο καλύτερο σενάριο, η θερμοκρασία θα μπορούσε να πέσει κάτω από το όριο του +1,5 βαθμού Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα, με τη δραστική μείωση των εκπομπών και με την απορρόφηση περισσότερου CO2 απ’ όσο εκπέμπουμε. Όμως οι τεχνικές που επιτρέπουν τη δέσμευση σε μεγάλη κλίμακα του CO2 από την ατμόσφαιρα εξακολουθούν να βρίσκονται στο στάδιο της έρευνας, επισημαίνει η Διακυβερνητική.Η έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για το κλίμα (IPCC, GIEC) καταδεικνύει «την άκρως επείγουσα ανάγκη να δράσουμε τώρα», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς εκτιμώντας πως «δεν είναι πολύ αργά» για να «εμποδίσουμε μια ανεξέλεγκτη απορρύθμιση».Δεν είναι πολύ αργά για να τιθασεύσουμε την τάση και να εμποδίσουμε μια ανεξέλεγκτη απορρύθμιση της κλιματικής αλλαγής, με την προϋπόθεση ότι θα δράσουμε αποφασιστικά τώρα και όλοι μαζί», επέμεινε στο Twitter ο Φρανς Τίμερμανς, ο οποίος είναι αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.«Η σταθεροποίηση του κλίματος θα απαιτήσει μια ισχυρή, ταχεία και με διάρκεια μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου για να φθάσουμε στην ουδετερότητα άνθρακα», λέει ο Πανμάο Ζάι, συμπρόεδρος της ομάδας των εμπειρογνωμόνων που συνέταξαν το πρώτο μέρος της έκθεσης, το οποίο δημοσιεύθηκε σήμερα.Το δεύτερο μέρος, σχετικά με τις επιπτώσεις, θα δοθεί στη δημοσιότητα τον Φεβρουάριο του 2022, και καταδεικνύει λεπτομερώς πώς η ζωή στη Γη θα αλλάξει αναπόδραστα μέσα σε 30 χρόνια ή νωρίτερα, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκδοχή της που έχει στη διάθεσή του το Γαλλικό Πρακτορείο. Το τρίτο μέρος, σχετικά με τις προτεινόμενες λύσεις, αναμένεται τον Μάρτιο του 2022. Το κύριο στοιχείο είναι μια οικονομία απαλλαγμένη από τον άνθρακα.