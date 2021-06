Ισραήλ: Κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση συνασπισμού- Τέλος εποχής για Νετανιάχου

Μετά από 12 χρόνια, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται εκτός του πρωθυπουργικού θώκου. Η Κνεσσέτ, το Κοινοβούλιο του Ισραήλ έδωσε την ψήφο εμπιστοσύνης της στην κυβέρνηση συνασπισμού.

Ο Ναφτάλι Μπένετ ορκίζεται πρωθυπουργός του Ισραήλ και διαδέχεται τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος απομακρύνεται από την εξουσία. Επιπλέον, οι Ισραηλινοί βουλευτές εξέλεξαν τον κεντρώο Μίκι Λεβί πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Ο βουλευτής Λεβί, 69 ετών, του κεντρώου κόμματος Γες Ατίντ (Υπάρχει Μέλλον), εξελέγη με 67 ψήφους (από τις 120 στο κοινοβούλιο). Αντικαθιστά τον Γιαρίβ Λεβίν, βουλευτή του δεξιού κόμματος Λικούντ, του πρωθυπουργού Νετανιάχου.



Στην κυβέρνηση συμμετέχουν 8 κόμματα που ανήκουν σε ένα φάσμα πολύ διαφορετικό μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, δύο αριστέρα κόμματα, δύο κεντρώα, τρία δεξιά αλλά και ένα αραβικό. Από τους 119 παρόντες βουλευτές (του 120μελούς Κοινοβουλίου) 60 ψήφισαν υπέρ του νέου συνασπισμού. Πενήντα εννέα βουλευτές, κυρίως του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου, της άκρας δεξιάς και υπερορθόδοξων κομμάτων, καταψήφισαν.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε πως όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ο ίδιος θα παραμείνει στην πολιτική, προαναγγέλοντας ότι θα ασκήσει σκληρή αντιπολίτευση. Ήδη, έχει κατηγορήσει τον αντικαταστάτη του, ο Ναφτάλι Μπένετ, ότι διέπραξε «τη μεγαλύτερη εκλογική απάτη στην ιστορία της χώρας» και ίδρυσε μια «επικίνδυνη» κυβέρνηση. Τις προηγούμενες ημέρες, το κόμμα του Likud, προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους, λέγοντας ότι η μετάβαση θα γίνει με ειρηνικό τρόπο.

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή της συνεδριάσης δεν έλειψε η ένταση στην Κνεσέτ με εκπροσώπους του κόμματος του Νετανιάχου αλλά και των Ορθοδόξων κομμάτων και των ακροδεξιών να αντιδρούν έντονα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ναφταλί Μπένετ. Ο ίδιος πάντως, ευχαρίστησε τον Νετανιάχου για τα χρόνια που ήταν στην εξουσία και εμφανίστηκε ενοτικός, λέγοντας ότι θα φέρει κοντά του ακόμη και όσους διαφωνούν μαζί του.



Την ίδια ώρα, τραγουδώντας «Bibi ciao», παραφράζοντας το γνωστό τραγούδι των ιταλών παρτιζάνων Bella Ciao, περίπου 2.000 Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν τη «νίκη» τους στο τέλος της 12ετούς θητείας του Νετανιάχου. Και αυτό μόλις σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από την επίσημη, αυστηρά φυλασσόμενη κατοικία του.

Protesters are beginning to gather outside the Knesset to celebrate the ouster of Netanyahu as the new government is sworn in. For the first time since 2009, Netanyahu won't be Israel's PM. pic.twitter.com/zg8OfyAGZg