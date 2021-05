Κροατία: Νέος δήμαρχος του Ζάγκρεμπ ο υποψήφιος της αριστερής-οικολογικής συμμαχίας, Τόμισλαβ Τομάσεβιτς

🇭🇷#Croatia, Zagreb mayoral election results (99 % counted) :



Tomašević (Mozemo) : 65,3 % ✅

Škoro (DP) : 34,7 %



