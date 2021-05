Παρέμβαση των ΗΠΑ για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Τηλεφωνική επικοινωνία Μπλίνκεν - Νετανιάχου

A Palestinian was filming the attack in her area only to realize they are bombing the tower she's filming from in #Gaza. pic.twitter.com/0Gg1jXpbuV — #SavePalestine (@Aiye) May 12, 2021

The last 48 hours in Israel: pic.twitter.com/cEHq69Py4y — Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

Breaking| Israeli warplanes levelled Alshuroq residential tower in #Gaza City. The tower is the home of tens of local and international media offices. #GazaUnderAttack pic.twitter.com/EIaNPEuVwa — Ahmed Shalaby (@AhmedShalaby51) May 12, 2021

I couldn’t finish watching this video. But this is what #Israel is doing in #Gaza. If they could they would have done it in Sheikh Jarrah but they can’t, there are Israeli settlers living there. Dispossession takes form in many ways. #Save_Sheikh_Jarrah #Palestine pic.twitter.com/090zyICZ13 — مريم البرغوثي (@MariamBarghouti) May 12, 2021

Now the Israeli occupation army bombed a residential tower in #Gaza pic.twitter.com/YolZihsfna — yousef (@cxzsyou) May 12, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν , επανέλαβε τις εκκλήσεις του για «τερματισμό της βίας» μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.«Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την έκκλησή του του προς όλα τα μέρη για μείωση των εντάσεων και για τερματισμό της βίας», ανέφερε σε ανακοίνωση το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.Πρόσθεσε ότι είναι ανάγκη Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι να μπορούν να ζουν με ασφάλεια και «να απολαμβάνουν ελευθερία, ασφάλεια, ευημερία και δημοκρατία».Η σύρραξη ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους κλιμακώνεται με τα πυρά να εξακολουθούν να εκτοξεύονται με αμείωτη ένταση και από τις δύο πλευρές, τα θύματα να είναι δεκάδες, ανάμεσά τους και παιδιά, ενώ οι εκατέρωθεν απειλές δεν σταματούν να ηχούν.Νωρίς απόψε το βράδυήχησαν και πάλι στο κεντρικό Ισραήλ, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνεότι ξεκίνησε μία νέα πυραυλική επίθεση από την Χαμάς.Ήδη, όπως μετέδωσε η Τζερούσαλεμ Ποστ, ένα παιδί 6 ετών σκοτώθηκε από πύραυλο της Χαμάς.Έκκληση για αποκλιμάκωση και τερματισμό των εχθροπραξιών απευθύνει η Δύση, σε μια δραματική προσπάθεια να μπει τέλος στον εφιάλτη, ωστόσο οι ΗΠΑ απέτρεψαν για δεύτερη φορά κοινό τηναπό το Συμβούλιο Ασφαλίας του ΟΗΕ. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσεσε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε σήμερα εναντίον της Γάζας και Παλαιστίνιοι μαχητές εκτόξευσαν βροχή ρουκετών στο Ισραήλ καθώς αυξάνεται η διεθνής ανησυχία για τις πιο έντονες εχθροπραξίες των τελευταίων χρόνων.Τουλάχιστοναφότου κλιμακώθηκε η βία προχθές, Δευτέρα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ισραήλ, ανέφεραν ιατρικοί αξιωματούχοι.Η ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ ανέφερε πως ο διοικητής της ταξιαρχίας για την πόλη της Γάζας περιλαμβάνεται μεταξύ των στελεχών του ριζοσπαστικού ισλαμικού κινήματος Χαμάς που σκοτώθηκαν.«Είναι μόνο η αρχή. Θα τους χτυπήσουμε όπως δεν είχαν ποτέ φανταστεί», ανέφερε σε ανακοίνωση ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Λίγο μετά την ανακοίνωση, ένας νέος καταιγισμός ρουκετών εκτοξεύθηκαν προς την ισραηλινή πόλη Ασντόντ και ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν πως ο στρατόςστην περιοχή του Τελ Αβίβ.Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του διοικητή και την απώλεια «άλλων ηγετών και πολεμιστών» και ανέφερε σε μια ανακοίνωση: «Χιλιάδες ηγέτες και στρατιώτες θα ακολουθήσουν τα βήματά τους και θα γίνουν μάρτυρες».Παλαιστινιακή πηγή δήλωσε πως προσπάθειες για τηνδεν σημείωσαν πρόοδο ώστε να τερματιστεί η βία που ξέσπασε αυτή την εβδομάδα έπειτα από ένταση στη διάρκεια του μουσουλμανικού μήνα της νηστείας του Ραμαζανιού και συγκρούσεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με την Τζερούσαλεμ Ποστ, η Ρωσία ενημέρωσε ότι υπάρχει πρόταση της Χαμάς για «αμοιβαία παύση πυρός»- κάτι που προς το παρόν δεν έχει σχολιαστεί ούτε από το Ισραήλ, ούτε από την Χαμάς.Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η επίθεση εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας είναι η πιο σφοδρήΌπως αναφέρει στο twitter ο ισραηλινός στρατός:Στη Γάζα, ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών κατέρρευσε - το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ότι θα το βομβάρδιζε δίνοντας διορία μίας ώρας για την εκκένωσή του - π και ένα άλλοαπό τις αεροπορικές επιδρομές. Άλλες αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σημεία εκτόξευσης ρουκετών, όπως ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, αλλά και γραφεία της Χαμάς και σπίτια ηγετών της Χαμάς.Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν πωςέχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στις εχθροπραξίες στη Γάζα.«Το Ισραήλ τρελάθηκε», δήλωσε ένας άνδρας σε δρόμο της Γάζας, όπου οι άνθρωποι έτρεξαν να βγουν από τα σπίτια τους καθώς οι εκρήξεις συντάρασσαν κτίρια.Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Γάζα. Αυτόπτες μάρτυρες και υγειονομικοί αξιωματούχοι στη Γάζα δήλωσαν πως από, περιλαμβανομένης μίας γυναίκας, που βρίσκονταν σε αυτοκίνητο.Πολλοί Ισραηλινοί πέρασαν επίσης μια άγρυπνη νύχτα καθώς κύματα ρουκετών έπλητταν την ισραηλινή ενδοχώρα.«Τα παιδιά γλίτωσαν από τον κορωνοϊό, και τώρα νέο τραύμα», δήλωσε μια Ισραηλινή στην παραλιακή πόλη Άσκελον στο Channel 11 TV. Οι Ισραηλινοί έσπευσαν στα καταφύγια ή ξάπλωσαν ακίνητοι στα πεζοδρόμια σε μερικές κοινότητες μακριά από τη Γάζα.«Όλο το Ισραήλ δέχεται επίθεση. Είναι πολύ τρομακτική κατάσταση», δήλωσε η Μάργκο Αρόνοβιτς, μια 26χρονη φοιτήτρια, στο Τελ Αβίβ. Στα σύνορα με τη Γάζα, ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε από αντιαρματικό πύραυλο, ανέφερε ο στρατός. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρουκέτα στη Λοντ, κοντά στο Τελ Αβίβ.Η ένταση επεκτάθηκε σε μικτές αραβοεβραϊκές πόλεις στο Ισραήλ όπου έγιναν διαδηλώσεις για τις εχθροπραξίες. Μια συναγωγή πυρπολήθηκε στη Λοντ.Ο υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντς δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η ισραηλινή στρατιωτική δράση θα συνεχιστεί μέχρις ότου επιτευχθεί «πλήρης και μακροπρόθεσμη ηρεμία».Η ενεργειακή εταιρία των ΗΠΑ, Chevron, ανακοίνωσε ότι έκλεισε την πλατφόρμα φυσικού αερίου της Ταμάρ ανοικτά των ισραηλινών ακτών έπειτα από οδηγίες του υπουργείου Ενέργειας.Το Ισραήλ ανάφερε πως οι ενεργειακές του ανάγκες. Η Χαμάς δήλωσε ότιπρος την κατεύθυνση της Μπερσέμπα στο νότιο Ισραήλ και στο Τελ Αβίβ στη διάρκεια της νύχτας απαντώντας στα πλήγματα σε ψηλά κτίρια στην πόλη της Γάζας.«Αν (οι ισραηλινές δυνάμεις) θέλουν να κλιμακώσουν, η αντίσταση είναι έτοιμη», δήλωσε ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια. Για το Ισραήλ, η στοχοποίηση του Τελ Αβίβ, της εμπορικής πρωτεύουσάς του, είναι, την οποία το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσουν στις τρομοκρατικές οργανώσεις.Η βία ακολούθησε εβδομάδες έντασης στη διάρκεια του Ραμαζανιού, με συγκρούσεις ανάμεσα στην ισραηλινή αστυνομία και Παλαιστίνιους διαδηλωτές κοντά στο τέμενος Αλ Άκσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτές κλιμακώθηκαν πρν από μια δικαστική ακρόαση --που έχει στο μεταξύ ακυρωθεί-- η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στηντα οποία διεκδικούν Εβραίοι έποικοι.Η σύγκρουση έχει οδηγήσει στο πάγωμα των συνομιών των αντιπάλων του Νετανιάχου για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού και την εκδίωξή του έπειτα από τις εκλογές της 23ης Μαρτίου στις οποίες κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία.Βίαια επεισόδια ξέσπασαν επίσης στην. Ιατρικές πηγές δήλωσαν ότι 16χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα σε συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις.Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε πωςπου φέρεται να σκοτώθηκαν ήταν παιδιά. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως ερευνά τις πληροφορίες αυτές και πως προτεραιότητά του είναι η αποτροπή απωλειών αμάχων.Το Ισραήλ έχει στείλει πεζικό και θωρακισμένα οχήματα προκειμένου να ενισχύσουν άρματα μάχης που έχουν ήδη συγκεντρωθεί στην περιοχή,στη Γάζα προκειμένου να σταματήσει επιθέσεις με ρουκέτες το 2014.Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως ισραηλινά αεροσκάφη κατέστρεψαν το αρχηγείο της αστυνομίας της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.