«Επικίνδυνες οι αλλαγές συνόρων στα Δυτικά Βαλκάνια», προειδοποιεί το Βερολίνο

Αλλαγές συνόρων κατά μήκος εθνοτικών γραμμών μπορούν να αυξήσουν την αστάθεια στακαι να δημιουργήσουν νέες εντάσεις, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας, αναφερόμενος σεπου κυκλοφόρησε πρόσφατα. Eπισήμανε δε ότι«Είναι αρχή μας να μην σχολιάζουμε non paper. Σε ό,τι αφορά όμως τις ιδέες που κυκλοφορούν τελευταία στα ΜΜΕ για αλλαγή συνόρων κατά μήκος εθνοτικών γραμμών, βλέπουμε πιθανούς κινδύνους. Τέτοιες αλλαγές συνόρων μπορούν να αυξήσουν την αστάθεια στην περιοχή, μπορούν να δημιουργήσουν νέες εντάσεις και να επαναφέρουν διενέξεις του παρελθόντος», δήλωσε ο κ. Ζάιμπερτ και«Ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες της περιοχής να συνεχίσουν την μεταρρυθμιστική τους ατζέντα, με έμφαση στον τομέα της δικαιοσύνης, στο κράτος δικαίου, στον αγώνα κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος», ανέφερε ο εκπρόσωπος.Από την πλευρά του υπουργείου Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος Κρίστοφερ Μπούργκερ παρέπεμψε σε σχετικές δηλώσεις του υπουργού Χάικο Μάας, από το Βελιγράδι και την Πρίστινα, όπου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. «Αυτή η ιδέα ανήκει στον καταστροφέα της Ιστορίας. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να το πούμε πιο ξεκάθαρα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπούργκερ και πρόσθεσε ότι ο γερμανός πρέσβης στο Κόσοβο έχει εκφραστεί τις τελευταίες ημέρες με σαφήνεια σε ό,τι αφορά δημοσιεύματα που αναφέρονται σε υποτιθέμενο γερμανο-γαλλικό non paper. «Ένα τέτοιο non paper δεν προέρχεται από την γερμανική κυβέρνηση και τις θέσεις που φέρονται να διατυπώνονται σε αυτό δεν τις συμμεριζόμαστε. Τη θέση της κυβέρνησης την διατύπωσε ο κ. Μάας στην Πρίστινα και αυτή εξακολουθεί να ισχύει», κατέληξε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.Και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορηματικά «δεν τάσσεται υπέρ» του επανασχεδιασμού των συνόρων στα Δυτικά Βαλκάνια, απαντώντας πριν από λίγες ημέρες σε ανεπίσημο διπλωματικό σημείωμα που προτείνει τη διάλυση της Βοσνίας και τη συγχώνευση του Κοσσυφοπεδίου με την Αλβανία.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ