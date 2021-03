Μιανμάρ: Δικαστήριο παρατείνει την κράτηση έξι συλληφθέντων δημοσιογράφων

Στην εποχή των μεγάλων αλλαγών η ταχύτητα και η ποιότητα έχουν τον πρώτο λόγο σε κάθε εμπειρία σου. Επικοινωνία, ψυχαγωγία, εξυπηρέτηση, όλα τα έχεις στον υπερθετικό με ταχύτητες έως και 100Mbps από το WIND ONE!





Δικαστήριο στηπαρέτεινε σήμερα την κράτηση έξι δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων ένας του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press, οι οποίοι συνελήφθησαν τον περασμένο μήνα κατά την κάλυψη των διαδηλώσεων που γίνονται κατά της χούντας στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τη, σύμφωνα με δικηγόρο.Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 2.000 έχουν συλληφθεί κατά την καταστολή των διαμαρτυριών μετά την άνοδο στην εξουσία με, σύμφωνα με την οργάνωση Ένωση Βοήθειας των Πολιτικών Κρατουμένων.Οι έξι δημοσιογράφοι, οι οποίοι συνελήφθησαν όλοι στις 27 Φεβρουαρίου, δεν οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, αλλά μετείχαν από τη φυλακή σε ακροαματική διαδικασία που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε αυτούς δεν έχει επιτραπεί να έχουν κατ' ιδίαν συνάντηση με μέλη των οικογενειών τους ή δικηγόρους μετά τη σύλληψή τους.H δικηγόρος Τιν Ζαρ Ο δήλωσε ότι η υπόθεση του πελάτη της, του Τέιν Ζάου του Associated Press, και τεσσάρων άλλων θα εξεταστεί στις 24 Μαρτίου.«Δείχνει καλά, αλλά είπε ότι έχει άσθμα οπότε είναι λίγο δύσκολα», δήλωσε η δικηγόρος, αναφερόμενη στον. «Πρέπει να του μιλήσουν μέλη της οικογένειάς του».Άλλο δικαστήριο παρέτεινε την κράτηση έως τις 25 Μαρτίου του έκτου δημοσιογράφου που κρατείται, του Σουέ Ουίν, ο οποίος είναι αρχισυντάκτης του Myanmar Now.Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει εκφράσει ανησυχίες για τις συλλήψεις αυτές και έχει ζητήσει την άμεση απελευθέρωση των δημοσιογράφων.Οι αρχές στηέχουν κάνει επιδρομές στα γραφεία τεσσάρων ανεξάρτητων δημοσιογραφικών οργανισμών τις τελευταίες μέρες. Η χούντα αφαίρεσε επίσης τις άδειες πέντε οργανισμών που δραστηριοποιούνταν στην κάλυψη των διαδηλώσεων.Τουλάχιστον 35 δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου, μετέδωσε το Myanmar Now, από τους οποίους οι 19 έχουν αφεθεί ελεύθεροι.Εκπρόσωπος της χούντας δήλωσε χθες, Πέμπτη, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι ο στρατός σέβεται και τιμά την ελευθερία του Τύπου, αλλά πρόσθεσε ότι οι δημοσιογράφοι που συνελήφθησαν προκαλούσαν ταραχές.Πηγή: