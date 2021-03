Σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης σαρώνουν όλη την Ευρώπη

Και ο Εμανουέλ Μακρόν υπήρξε απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Όλοι σήμερα αναρωτιούνται: «Ήξερε για τα σκάνδαλα ή όχι;».

Ο συνταγματολόγος Ολιβιέρ Ντιμέλ που κακοποιούσε συστηματικά τον υιό Κουσνέρ.

Ο 74χρονος Ζαν Λικ Μπρουνέλ, επί χρόνια επικεφαλής πρακτορείου μοντέλων Ιpsos και συνεργάτης του Τζέφρι Έπσταϊν και της Μάξγουελ.

Ο απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Επιστημών και διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου Dominique Boutonnat, που κατηγορήθηκε για απόπειρα βιασμού του 22χρονου βαφτισιμιού του.

Ποινική δίωξη άσκησαν οι γαλλικές αρχές κατά του Ζεράρ Ντεπαρντιέ για απόπειρα βιασμού.

Ο δήμαρχος της Κοπεγχάγης Φρανκ Τζένσεν, ο οποίος παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Πολλές γυναίκες κατηγόρησαν τον σκηνοθέτη Μίροσλαβ Μίκα Αλέξιτς για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση.

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Αντριου Κουόμο κατηγορείται για εκφοβισμό και σεξουαλική παρενόχληση.





Τα τελευταία 24ωρα στηκυριαρχεί το(ελεύθερη μετάφραση: τα). Αναφέρεται και στοχεύει τους αποφοίτους του κορυφαίου κολεγίουτουστη), στο οποίο διαχρονικά φοιτά ηκαιτης χώρας.είναι οτης. Το συγκεκριμένοσυνοδεύει εκατοντάδες ιστορίεςκαιπου έχουν λάβει χώρα ανά τις δεκαετίες εκεί. Αποκαλύφθηκαν στα σόσιαλ μίντια, αποδεικνύοντας ότι το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα, εκτός από προέδρους, υπουργούς και αμέτρητους τεχνοκράτες, κατηγορείται ότι έχει εκθρέψει και την κουλτούρα της σεξουαλικής βίας., οι οποίες στην πλειονότητά τους έχουν αγνοηθεί από τη διοίκηση. Ο διευθυντής του κολεγίουαναγκάστηκε να υποβάλει την παραίτησή του και να ζητήσει συγνώμη από τα θύματα. Φαίνεται λοιπόν, ότι η κινητοποίηση αυτή συγκαταλέγεται σε μία χιονοστιβάδα σεξουαλικών σκανδάλων που σωρεύονταν επί δεκαετίες στους κόλπους τηςΗ αρχή στη Γαλλία έγινε με την υπόθεσηπου είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από τις αποκαλύψεις ενός βιβλίου. Ο διακεκριμένος συνταγματολόγος της χώραςκατηγορήθηκε ότι ασελγούσε στον ανήλικο τότε γιο της συζύγου του. Πατέρας του φερόμενου ως θύματος είναι ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας και συνιδρυτής των, εκδιώχθηκε από την εκπομπή του στο ραδιόφωνο και εξαφανίστηκε από τη δημόσια σφαίρα. Ακολούθησε πληθώρα καταγγελιών που ανάγκασε τοννα εισάγει προς ψήφιση νομοθετική μεταρρύθμιση που προβλέπει τηΔημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την εταιρεία, έδειξε ότιως παιδί ή έφηβος. Η γαλλική κοινωνία, όμως, μοιάζει με καζάνι που βράζει, με το κίνημα me too να αποκαθηλώνει διασημότητες από τον κόσμο των τεχνών και του αθλητισμού. Μεταξύ αυτών και ο 74χρονος Ζαν Λικ Μπρουνέλ, επί χρόνια επικεφαλής πρακτορείου μοντέλων και συνεργάτης του Τζέφρι Έπσταϊν.Η αστυνομία τον συνέλαβε στο αεροδρόμιοπροτού επιβιβαστεί σε πτήση για τοτης, πριν τη διαφυγή του. Εν τω μεταξύ, ένας άλλος απόφοιτος του, o διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου, κατηγορήθηκε από κρατικούς εισαγγελείς για την απόπειρα βιασμού τουΣύμφωνα με την κατάθεση του φερόμενου ως θύματος, η επίθεση έλαβε χώρα τον περασμένο Αύγουστο σε κάποιο ελληνικό νησί που είχαν πάει οικογενειακώς διακοπές.Ο 51χρονοςδιορίστηκε πρόεδρος του γαλλικού κέντρου τον Ιούλιο του 2019. Η τοποθέτησή του προκάλεσε αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κλάδο,, ενώ έχει υπάρξει και χρηματοδότης του. Η κατηγορία, ωστόσο, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, καθώς υπό την ηγεσία του,στη βιομηχανία του θεάματος.Πλέον, όμως, τα Μέσα έχουν εστιάσει στην ποινική δίωξη που άσκησαν οι γαλλικές αρχές εναντίον του. Κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2018 επιτέθηκε σεξουαλικά και βίασε, τελικώς, δύο φορές, μία 22χρονη εκείνη την περίοδο, ηθοποιό και κόρη οικογενειακών φίλων του.Στη, οτηςπαραιτήθηκε μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Ο, επικεφαλής του Δήμου από το 2010 αναγκάστηκε επίσης να αποχωρήσει και από τη θέση του ως αναπληρωτής πρόεδρος του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Δανίας. Η αντίστροφη μέτρηση για εκείνον άρχισε όταν δύο γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης μιας πρώην υπαλλήλου του κόμματος περιέγραψαν σε άρθρο της εφημερίδαςτην σεξουαλική παρενόχληση που βίωσαν για περισσότερο από πέντε χρόνια. Και τα δύο περιστατικά αναφέρεται ότι έλαβαν χώρα σε κοινωνικές εκδηλώσεις.Ο Δήμαρχος μίλαγε ανάρμοστα στις δύο γυναίκες, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που τις. Σε μια ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια ζήτησε συγνώμη και δεσμεύτηκε να αλλάξει. «Ήμουν μέρος του προβλήματος. Θέλω να συμβάλω στην απαραίτητη αλλαγή», δήλωσε.Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίαςσυγκλόνισε τα ευρωπαϊκά μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ανάρτησε δύο λέξεις: me too. Όταν ερωτήθη για αυτή της την κίνηση απάντησε ότι συμβαίνει «στα υψηλότερα πολιτικά επίπεδα» των Βρυξελλών.Η νέα χρονιά ξεκίνησε με ένα σκάνδαλο και στη Σερβία, το οποίο συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη. Αρκετές γυναίκες κατηγόρησαν το δημοφιλή δάσκαλο και σκηνοθέτηγια βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση. Όλες τους ήταν μαθήτριες στο σχολείο υποκριτικής του και τουλάχιστον μία από αυτές ήταν ανήλικη.Ακόμα και στη Ζιμπάμπουε έφτασε το κίνημα του me too. Ο αντιπρόεδρος της χώραςβρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες πολλών γυναικών. Αρνείται κάθε ανάμειξή του, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τα φερόμενα ως θύματα είναι πολιτικοί του αντίπαλοι. Οστους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και συνεργάτης του διαβόητου, αυτοκτόνησε μια ημέρα μετά την απαγγελία εις βάρος του 24 κατηγοριών για κακουργήματα. Κατηγορήθηκε από δεκάδες ανήλικες αθλήτριες ότι τις κακοποίησε σεξουαλικά και ψυχολογικά.Το σκάνδαλο, όμως, που πρωταγωνιστεί αυτές τις ημέρες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έχει ως πρωταγωνιστή τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης. Δύο γυναίκες, μεταξύ των οποίων μία πρώην συνεργάτις του τον κατηγορούν για εκφοβισμό και σεξουαλική παρενόχληση. Σε άρθρο της στην ιστοσελίδα Medium, η, πρώην προσωπάρχης της οικονομικής υπηρεσίας της πολιτείας, τον κατηγορεί ότι τη θώπευε με κάθε ευκαιρία στο κάτω μέρος της πλάτης, στα μπράτσα και τα πόδια, ενώ επιχείρησε να τη φιλήσει κατά τη διάρκεια σύσκεψης. Ακολούθησε η 25χρονη πρώην σύμβουλος σε θέματα υγείας, που πρόσθεσε κι αυτή την καταγγελλία της στους New York Times ότι οτην παρενόχλησε σεξουαλικά την άνοιξη του 2020.