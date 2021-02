Τομ Μουρ: Πέθανε ο βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που συγκέντρωσε 32 εκατ. λίρες για το NHS

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο βετεράνος ήρωας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Τομ Μουρ απεβίωσε νωρίτερα την Τρίτη, σε, καθώς τις προηγούμενες μέρες είχε νοσήσει απόκαι ενώ λίγο πριν είχε υποστεί. Μάλιστα την Κυριακή εισήχθη στο νοσοκομείο καθώς η κατάστασή του παρουσίασε επιδείνωση.«Είμαστε τόσο ευγνώμονες που ήμασταν μαζί του τις τελευταίες ώρες της ζωής του. Η Χάνα, ο Μπένζι και η Τζόρτζια βρίσκονταν δίπλα στο κρεβάτι του και η Λούσι στο FaceTime. Περάσαμε ώρες κουβεντιάζοντας μαζί του, θυμίζοντας του την παιδική μας ηλικία και την υπέροχη μητέρα μας. Μοιραστήκαμε μαζί του γέλια και δάκρυα. Η τελευταία χρονιά της ζωής του πατέρα μας δεν είχε κάτι αξιοσημείωτο. Ωστόσο αναζωογονήθηκε και βίωσε καταστάσεις που θα είχαν συμβεί μόνο στο όνειρό του. Ήταν ένας απίστευτος πατέρας και παππούς και θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας.Η φροντίδα που έλαβε ο πατέρας μας από το NHS και τους νοσηλευτές τόσο τις τελευταίες εβδομάδες όσο και τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν εξαιρετική. Ήταν ασταμάτητα επαγγελματικοί, ευγενικοί και συμπονετικοί και μας έδωσαν πολλά περισσότερα χρόνια μαζί του από ό,τι είχαμε φανταστεί. Τις τελευταίες μέρες ο πατέρας μας μίλησε πολύ για τους τελευταίους 12 μήνες και για το πόσο περήφανος ένιωθε επειδή μπόρεσε να αφήσει πίσω του την κληρονομιά του Ιδρύματός του. Ζητάμε ευγενικά την ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να θρηνήσουμε ήσυχα ως οικογένεια και να θυμόμαστε τα υπέροχα 100 χρόνια έζησε ο πατέρας μας», αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση. Η Βασίλισσα Ελισάβετ αμέσως μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Τομ Μουρ έστειλε ένα ιδιωτικό συλληπητήριο μήνυμα στην οικογένεια του.Υπενθυμίζεται πως λίγο πριν συμπληρώσει 100 χρόνια ζωής ο Τομ Μουρ είχε συγκεντρώσει 32 εκατομμύρια λίρες για το βρετανικό σύστημα υγείας (NHS) κάνοντας γύρους στον κήπο του σπιτιού του. Ο αρχικός του στόχος ήταν να συγκεντρώσει 1.000 λίρες κάνοντας 100 γύρους στον κήπο του έχοντας τη βοήθεια ενός πι. Αφού κατάφερε να πετύχει το στόχο του ορκίστηκε να συνεχίσει να περπατάει. Έτσι και έγινε.Το ποσό αυτό το δώρισε στο NHS για να καλυφθούν οι ανάγκες που προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού.. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με τη φυσική παρουσία της βασίλισσας κατ' εξαίρεση, στο κάστρο του Γουίνδσορ και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το πρώτο lockdown στη Γηραία Αλβιόνα. Ο Τομ Μουρ έχοντας διάθεση για χιούμορ είχε πει πως «αν γονατίσω, δεν θα ξυπνήσω ποτέ ξανά, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πάει καλά, και η ζωή μου θα είναι όπως πριν». Σύμφωνα με τηο βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου έγινε ένας λαμπρός φάρος για το βρετανικό έθνος στις πιο σκοτεινές στιγμές της πανδημίας.Παράλληλα αρνήθηκε να επιβραδύνει τις προσπάθειές του και κυκλοφόρησε μία συγκινητική έκδοση του You Never Never Walk Alone με τον Michael Ball. Σημειώνεται πως το single ανέβηκε κατευθείαν στο νούμερο 1 και περιελάμβανε μια εισαγωγή προφορικής λέξης από τον Captain Tom, ο οποίος έλεγε «κρατήστε ψηλά το κεφάλι σας και μην φοβάστε το σκοτάδι». Ο Τομ Μουρ έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που έφτασε στην κορυφή των charts με το φιλανθρωπικό του τραγούδι. Υπενθυμίζεται πως όταν συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής τα γενέθλιά του γιορτάστηκαν με μίαΟ Τομ Μουρ γεννήθηκε στο Keighley, του Δυτικού York, στις 30 Απριλίου 1920. Ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Ο πατέρας του παρά το γεγονός ότι ήταν κωφός, διοικούσε μια επιτυχημένη οικογενειακή εταιρεία. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του και πήρε το πτυχίο του πολιτικού μηχανικού. Αμέσως μετά εντάχθηκε στο όγδοο τάγμα του Συντάγματος, του δούκα του Ουέλιγκτον.Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, στρατολογήθηκε στο 145 Regiment Royal Armored Corps και επιλέχθηκε για εκπαίδευση αξιωματικών το 1940. Εκεί πήρε τη θέση του λοχαγού. Στη συνέχεια μετατέθηκε στην Ινδία και αργότερα στη Μιανμάρ. Έπειτα επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εκπαιδεύσει τα πληρώματα των δεξαμενών στο Μπόβινγκτον του Γουιλτσάιρ και συνέχισε να ασκεί το χόμπι του ως μοτοσικλετιστής.Μετά το τέλος του πολέμου παντρεύτηκε τη συζύγό του με την οποία είχαν διαφορά δεκαπέντε χρόνια. Έμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό της το 2006 και στη συνέχεια ο Τομ, μετακόμισε στις δύο κόρες του.