ΗΠΑ: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε ο ηθοποιός και πρώην παλαιστής Τόμι Λίστερ

Η δημοφιλής σειρά Rick and Morty μεταφέρθηκε με επιτυχία στο on line καζίνο χαρίζοντας ένα ξεχωριστό παιχνίδι!

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών ο(Tommy "Tiny" Lister), πρώην παλαιστής που ήταν γνωστός για τον χαρακτήρα του Deebo στην ταινία "Friday".Ο μάνατζερ του Αμερικανού, δήλωσε ότι ο Λίστερστη Μαρίνα ντελ Ρέι στο Λος Αντζελες στηντο απόγευμα της Πέμπτης, με τον θάνατο του να διαπιστώνεται στο σημείο.Ο Κόουμαν είπε ότι ο πελάτης του διαγνώστηκε μεφέτος, ωστόσο παρότι ο ηθοποιός είχε ξεπεράσει τον ιό, αρρώστησε εκ νέου πριν από περίπου μια εβδομάδα αντιμετωπίζοντας πρόβλημα με την αναπνοή του.Η αιτίατου δεν έχει ανακοινωθεί, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα.Ο Λιστέρ ξεκίνησε την καριέρα του ως. Οι πρώτοι ρόλοι του περιλάμβαναν την ποδοσφαιρική σειρά HBO "1st & Ten" μαζί με εμφανίσεις στο "Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς 2", με πρωταγωνιστή τονκαι το "No Holds Barred", την ταινία του 1989 στην οποία ο χαρακτήρας του, Ζευς, αμφισβήτησε τονσε ένας αγώνας πάλης.Ωστόσο, ο πιο αξιοσημείωτος ρόλος του Λίστερ ήρθε στην κωμωδία του 1995 «Παρασκευή» με τουςκαιστον οποίο υποδυόταν τον Deebo, έναν κακούργο που τρομοκρατούσε τους γείτονές του. Ο Λίστερ εμφανίστηκε επίσης στα «The Fifth Element», «The Dark Knight» και «Austin Powers in Goldmember»."RIP Tiny 'Deebo' Lister", έγραψε οτην Πέμπτη το βράδυ στο Instagram.