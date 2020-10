Ο Τραμπ «ευθύνεται» για τόσους θανάτους και δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία - Δείτε live το 2ο debate μεταξύ Τραμπ και Μπάιντεν

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την προεδρία Τζο Μπάιντεν επέκρινε με σφοδρότητα τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο δεύτερο και τελευταίο ντιμπέιτ τους για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία του κορωνοϊού, ο οποίος κατ’ αυτόν πρακτικά του στερεί το δικαίωμα να διεκδικεί το ανώτατο αξίωμα στη χώρα.

Pres. Trump defended his response to coronavirus, claiming that far fewer Americans have died than models predicted.



Joe Biden shot back that 220,000 have died and that "anyone who’s responsible for that many deaths should not remain as president." https://t.co/HR9MFf24eV pic.twitter.com/IYIsx6uaYP — ABC News (@ABC) October 23, 2020

Pres. Trump says it's "not a guarantee" a vaccine will be available within weeks, as he's previously claimed. Most prominent public health experts have said a vaccine will not be widely available until mid-2021. https://t.co/zkoTdi6727 #Debates2020 pic.twitter.com/5Di7MBX5cy — ABC News (@ABC) October 23, 2020

President Trump and former Vice President Joe Biden take the stage at the final presidential debate of 2020.



Follow along for live updates: https://t.co/zkoTdi6727 #Debates2020 pic.twitter.com/96qiuJJxrM — ABC News (@ABC) October 23, 2020

Παρακολουθήστε ζωντανά τη δεύτερη και τελευταία τηλεμαχία μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν πριν τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.«Κάποιος που είναι υπεύθυνος για τόσους νεκρούς δεν μπορεί να παραμείνει πρόεδρος των ΗΠΑ», δήλωσε ο κ. Μπάιντεν, κατηγορώντας τον Ρεπουμπλικάνο ένοικο του Λευκού Οίκου πως συνεχίζει «πάντα να μην έχει σχέδιο» για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. «Θα βάλω τέλος σε αυτό», πρόσθεσε., τη χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη από την πανδημία.Ο Τραμπ, που απάντησε πως η κυβέρνησή του δίνει «σθεναρή μάχη» με την πανδημία, απέρριψε την πρόβλεψη αυτή, λέγοντας «δεν νομίζω διόλου πώς θα έχουμε μαύρο χειμώνα ανοίγουμε τη χώρα μας». Κατηγόρησε τον Μπάιντεν ότι μιλάει έτσι γιατί έχει την πολυτέλεια να αποφεύγει να βγαίνει έξω εν μέσω της πανδημίας, ενώ αντίθετα οι Αμερικανοίείπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας για νιοστή φορά τη συγκεκριμένη μομφή σε βάρος του αντιπάλου του.Ο Τραμπ. Επανέλαβε εξάλλου ότι ο ίδιος έχει «ανοσία», αναφερόμενος στο ότι αποθεραπεύτηκε αφού μολύνθηκε πρόσφατα. «», είπε — αποφεύγοντας να δώσει πιο σαφές χρονοδιάγραμμα.Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν διεμήνυσε ότι η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν θα κληθούν να δώσουν λογαριασμό για τις προσπάθειές τους να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.«Οποιαδήποτε χώρα ανακατεύεται στις εκλογές μας θα πληρώσει το τίμημα εάν εκλεγώ, διότι πλήττει την εθνική μας κυριαρχία», τόνισε ο Μπάιντεν, ο οποίος αναφέρθηκε ονομαστικά στη Ρωσία, στην Κίνα και στο Ιράν.Επιτέθηκε στον Τραμπ, λέγοντας ότι αντιμετωπίζει υπερβολικά ήπια την ανάμιξη της Μόσχας στις αμερικανικές εκλογές. «Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο πρόεδρος είναι απρόθυμος να τα βάλει με τον Πούτιν», είπε.Ο Τραμπ απέρριψε τις κατηγορίες του Μπάιντεν, αντέτεινε ότι η κυβέρνησή του πούλησε όπλα στην Ουκρανία για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, ότι οι χώρες-μέλη του NATO δαπανούν πλέον πολύ υψηλότερα ποσά απ’ ό,τι όταν αναλάμβανε την εξουσία για την άμυνά τους, ενώ υπενθύμισε ότι η χερσόνησος της Κριμαίας προσαρτήθηκε στη Ρωσία επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης, αντιπρόεδρος της οποίας ήταν ο σημερινός αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές, που πρόκειται να διεξαχθούν σε δώδεκα ημέρες.», είπε ο Μπάιντεν, με τον Τραμπ να κατηγορεί τον πολιτικό του αντίπαλο οτι αυτός χρηματοδοτούνταν από την Ρωσία με εκατομμύρια δολάρια. «Κανείς δεν ήταν πιο σκληρός με την Ρωσία απ’ ότι ήμουν εγώ. Τους έχω επιβάλει κυρώσεις», είπε ο Προεδρος των ΗΠΑ.ο Μπάιντεν τον προκάλεσε, με τον Τραμπ να τονίζει οτι «η εφορία μου φέρεται πολύ σκληρά», χωρίς ωστόσο να απαντήσει επί της ουσίας για το αν και πότε θα δημοσιεύσει τις φορολογικές του δηλώσεις.Οσον αφορά την υπόθεση της Ουκρανίας,. Ανέφερε πως αποδείχθηκε ότι δεν έκανε τίποτα το μεμπτό, σε αντίθεση με τον Τραμπ που δωροδόκησε την κυβέρνηση για να κατηγορήσει τον γιο του, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επαναλαμβάνει πως η οικογένεια Μπάιντεν εισέπραξε χρήματα από την Ρωσία, αμφισβητώντας τις ικανότητες του γιου του, με βάση τον μισθό που του δίνονταν στην Ουκρανία.Οι δύο υποψήφιοι — κόκκινη γραβάτα ο Τραμπ, μπλε γραβάτα ο Μπάιντεν — χαιρετήθηκαν με μια μικρή χειρονομία όταν ανέβηκαν στο πλατό, τηρώντας απόσταση.Ο Τραμπ δεν φόραγε μάσκα.Μετά από την χαοτική πρώτη τηλεμαχία, με τις συνεχείς διακοπές και τις προσβολές που εκτοξεύονταν από τους δύο υποψηφίους, η Επιτροπή Προεδρικών Ντιμπέιτ, άλλαξε τους κανόνες.Αρχικά, το μικρόφωνο κάθε υποψηφίου θα απενεργοποιείται όταν απαντάει στην ερώτηση του συντονιστή ο αντίπαλός του. Κατόπιν βέβαια, στη διάρκεια του ανοιχτού διαλόγου τα μικρόφωνα θα είναι ανοιχτά.Τον ρόλο συντονιστή θα έχει η βραβευμένη δημοσιογράφος του NBC, Κρίστεν Γουέλκερ , στην οποία έχει ήδη προλάβει να επιτεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Την χαρακτήρισε ακραία οπαδό των Δημοκρατικών, προκατειλημμένη όπως οι γονείς της και καθόλου καλή δημοσιογράφο.Η πρώτη μαύρη δημοσιογράφος που συντονίζει προεδρικό ντιμπέιτ μετά από 28 χρόνια, επέλεξε έξι 15λεπτες θεματικές.Το ντιμπέιτ θα αρχίσει στις 4 το πρωί ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί από όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία θα προσφέρουν και διαδικτυακή μετάδοση.Όπως αναφέρουν αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης το ντιμπέιτ των δύο ανθυποψηφίων αποτελεί την τελευταία ευκαιρία του προέδρου Τραμπ καθώς ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων προσπαθεί να μετατρέψει έναν αγώνα που έχει μετατραπεί σε δημοψήφισμα για τον καταστροφικό χειρισμό του απέναντι στην πανδημία του κορωνοϊού σε δίλημμα ανάμεσα σε αυτόν και έναν αντίπαλο τον οποίο χαρακτηρίζει ως αδύναμο και επικίνδυνο.Οι δημοσκοπήσεις δίνουν διπλό ποσοστό στον Τζο Μπάιντεν σε εθνικό επίπεδο και μεγάλη διαφορά υπέρ του υποψηφίου των Δημοκρατικών σε πολιτείες- κλειδιά.Σχεδόν 42 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ψηφίσει ήδη μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης. Η άνευ προηγουμένου προσέλευση των ψηφοφόρων μέσω επιστολικής ψήφου ανησυχεί το επιτελείο Τραμπ, ωστόσο δώδεκα μόλις ημέρες πριν τις αμερικανικές εκλογές ουδείς μπορεί να γνωρίζει εάν το δεύτερο και τελευταίο ντιμπέιτ μπορεί να επηρεάσει την πορεία των εκλογών.