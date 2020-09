ΗΠΑ: Ο κυκλώνας Σάλι «χτυπάει» ανελέητα τη Φλόριντα (βίντεο)

Hurricane Sally's strong winds forced a tractor-trailer to flip over on a highway in Mobile Bay, Alabama https://t.co/MAZLohTffI pic.twitter.com/wLYrJhTwKd — CBS News (@CBSNews) September 16, 2020

Unbelievable flooding in downtown Pensacola. This is on Jefferson at the Holiday Inn Express and Pensacola Little Theatre. Cars are almost completely submerged. People are standing on the hotel porch trapped. @NWSMobile @pnj pic.twitter.com/Stu45JlI3Y — Annie Blanks (@AnniePNJ) September 16, 2020

More video from Gulf Shores... mostly down West Beach Blvd. Floodwater is very slow to recede. #alwx #HurricaneSally pic.twitter.com/LpmgX3vHQl — Brian Emfinger (@brianemfinger) September 16, 2020

Hurricane Sally leaves damage behind in Orange Beach, Alabama pic.twitter.com/GrWKX094QX — KATC TV3 (@KATCTV3) September 16, 2020

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει ο«Σάλι» στις νοτιοανατολικές. Με ανέμους που κινούνται με 170 χιλιόμετρα την ώρα και σφοδρές βροχοπτώσεις, το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων, προειδοποιεί για «απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες», με τις αρχές τις χώρας να ενημερώνουν τους πολίτες οτι θα χρειαστεί να εκκενωθούν ολόκληρες κοινότητες.Οι εικόνες που έρχονται από τη Φλόριντα που χτύπησε σήμερα ο «Σάλι» είναι συγκλονιστικές.Ήδη έχει καταστραφεί τμήμα της νέας γέφυρας «Three Mile» στην Πενσάκολα, η οποία είχε ανακατασκευαστεί προσφάτως, έπειτα από ζημιές που είχε υποστεί από προηγούμενους τυφώνες, όπως επιβεβαίωσαν και οι αξιωματούχοι της πολιτείας.Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης την Πολιτεία της Φλόριντα, ενω οι καταστροφές από τον κυκλώνα «Σάλι» αναμένεται να ανέλθουν σε δύο με τρία δισ. δολάρια, δήλωσε ο Τσακ Γουότσον της εταιρείας Enki Research, που παρακολουθεί τους κυκλώνες και εκτιμά το κόστος των καταστροφών.Παρόλο που, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η καταιγίδα αναμένεται να εξασθενήσει, καθώς κινείται πιο μακριά στην ενδοχώρα, οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι αύριο, Πέμπτη.