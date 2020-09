Η Γερμανία είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος αγοραστής τουρκικών προϊόντων

🇹🇷 Turkey's Top 15 Export Markets



The countries that buy the most from Turkey are:



1.🇩🇪 16.6 $Billion

2.🇬🇧 12.3

3.🇮🇶 10.2

4.🇮🇹 9.8

5.🇺🇸 9.0

6.🇪🇸 8.1

7.🇫🇷 7.9

8.🇳🇱 5.8

9.🇮🇱 4.5

10.🇷🇺4.2

11.🇷🇴4.1

12.🇦🇪3.6

13.🇪🇬3.5

14.🇵🇱3.4

15.🇧🇪3.4