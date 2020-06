«Υπόθεση Φλόιντ» και στην Αργεντινή; - Άνδρας πέθανε από ασφυξία κατά την προσαγωγή του από αστυνομικούς (βίντεο)

"Me falta el aire, me falta el aire" balbuceaba #WalterCeferinoNadal de 43 años, mientras un policía le apretaba la garganta con su rodilla. Si, acá en Tucumán, Argentina, no en EEUU.

Que esto también nos indigne como nos indignó el asesinato de George Floyd.

¡JUSTICIA! pic.twitter.com/hmevmbf3eG