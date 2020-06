Αντιδράσεις για την εξαίρεση της Σαουδικής Αραβίας από τη «μαύρη λίστα» του ΟΗΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις επέκριναν με έντονο τρόπο χθες Δευτέρα την πιο πρόσφατη έκθεση για τα παιδιά στις ένοπλες συρράξεις που υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες , καθώς το παράρτημά της με τον κατάλογο χωρών και οργανώσεων που παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών δεν συμπεριλαμβάνει πλέον τη στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επενέβη το 2015 στον πόλεμο στην Υεμένη.«Στην Υεμένη, η συμμαχία θα αποσυρθεί (από τον κατάλογο του παραρτήματος) για τους σκοτωμούς και τους ακρωτηριασμούς (παιδιών), μετά τη μεγάλη και συνεχή μείωση (των εγκλημάτων αυτών) σε αεροπορικές επιδρομές και την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου τον Μάρτιο του 2019» που έχει σκοπό να αποφεύγονται, αναφέρεται στην ετήσια έκθεση αυτή του ΓΓ του ΟΗΕ.Η συμμαχία υπό τη διοίκηση του σουνιτικού βασιλείου επενέβη τον Μάρτιο του 2015 για να υποστηρίξει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τους σιίτες αντάρτες Χούθι, που φέρονται να υποστηρίζονται από το Ιράν.Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωσηκατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε «νέο επίπεδο ντροπής». Η απόφαση αυτή αψηφά «τις αποδείξεις του ίδιου του ΟΗΕ για τη συνέχιση κατάφωρων παραβιάσεων με θύματα παιδιά» στην Υεμένη, τόνισε η Τζο Μπέκερ, στέλεχος της οργάνωσης.Ο ΓΓ του ΟΗΕ καθιστά «ευάλωτα τα παιδιά σε νέες επιθέσεις και υπονομεύει έναν σημαντικό μηχανισμό για την απόδοση ευθυνών», έκρινε από τη δική της πλευρά η οργάνωση Watchlist on Children and Armed Conflict («Παρατηρητήριο για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις»). Θύμισε ότι η συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ευθυνόταν για τους θανάτους ή τους ακρωτηριασμούς 222 παιδιών στην Υεμένη το 2019.Η Ίνγκερ Άσινγκ της ΜΚΟ Save the Children («Σώστε τα Παιδιά») έκανε λόγο για «σοκαριστική απόφαση» του Γκουτέρες, καλώντας να «αυξηθεί η διαφάνεια» ώστε να μπορέσει «να προστατευθεί ο ΓΓ από πιέσεις» που του ασκούνται.Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε χθες η επιτετραμμένη του Γκουτέρες για τα παιδιά στις ένοπλες συρράξεις, η Βιρτζίνια Γάμπα, υπερασπίστηκε την απόφαση. Διαβεβαίωσε ότι ο ΟΗΕ δεν υπέστη «καμία πίεση» από τη Σαουδική Αραβία και ότι η έκθεση βασίζεται στους «αριθμούς».Η συμμαχία είχε προστεθεί το 2016 στον κατάλογο των κρατών και των οργανώσεων που παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών, προτού αποσυρθεί μετά τη σαουδαραβική απειλή περί διακοπής της χρηματοδότησης του ΟΗΕ. Το 2017, αφού ανέλαβε επικεφαλής του ΟΗΕ ο Αντόνιο Γκουτέρες, τέθηκε σε έναν υποκατάλογο αυτών που καταβάλλουν προσπάθειες για να αποφεύγονται θάνατοι και ακρωτηριασμοί παιδιών, και παρέμεινε σε αυτόν το 2018 και το 2019.Στην Υεμένη, οι Χούθι ευθύνονταν για 313 θανάτους ή ακρωτηριασμούς παιδιών και η διεθνής αναγνωρισμένη κυβέρνηση για 96 το 2019. Και τα δύο μέρη παρέμειναν στη μαύρη λίστα.Στην ετήσια έκθεση, η οποία αναφέρεται σε πολλές ένοπλες συρράξεις σε διεθνές επίπεδο, τονίζεται πως το 2019 «10.173 παιδιά σκοτώθηκαν (4.019) και ακρωτηριάστηκαν (6.154)», διευκρινίζοντας πως αυτές δεν είναι παρά μόνο οι περιπτώσεις που επαλήθευσε ο ΟΗΕ.Ο παγκόσμιος αριθμός των θυμάτων παρέμεινε ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο με το 2018. Πάνω από τις μισές παραβιάσεις έγιναν από μη κρατικούς παράγοντες και το ένα τρίτο από κυβερνητικές ή διεθνείς δυνάμεις, σύμφωνα με την έκθεση.«Η Υεμένη, το Μαλί, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Ισραήλ και το κράτος της Παλαιστίνης, καθώς και η Συρία» είναι οι περιοχές όπου η κατάσταση ως προς τις παραβιάσεις εγείρει τις «περισσότερες ανησυχίες», σημειώνεται στο κείμενο του ΟΗΕ.