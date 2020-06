«You are now entering Free Capitol Hill»: «Αυτόνομη ζώνη» έξι τετραγώνων στο Σιάτλ - Οργή Τραμπ για τους «άσχημους αναρχικούς»

Signs of change? Pine Street, the main road through the #CHAZ is being renamed by residents Black Lives Matter Way and they are also painting the street as well. #SeattleProtest #WWConverge pic.twitter.com/8zfp1HAuQ3 — Omari Salisbury (@Omarisal) June 11, 2020

#CHAZ movie night #2: the documentary "Paris Is Burning" (1990). People getting snacks and settling in. pic.twitter.com/gKefmF4UgM — Casey Martin (@caseyworks) June 11, 2020

“These ugly Anarchists must be stooped IMMEDIATELY.” https://t.co/5t31fnPD9Z pic.twitter.com/8KE97bLcgh — Chase Burns in the CHAZ (@chaseburnsy) June 11, 2020

Radical Left Governor @JayInslee and the Mayor of Seattle are being taunted and played at a level that our great Country has never seen before. Take back your city NOW. If you don’t do it, I will. This is not a game. These ugly Anarchists must be stooped IMMEDIATELY. MOVE FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

A man who is totally incapable of governing should stay out of Washington state’s business. “Stoop” tweeting. https://t.co/O6i04qmZ9v — Jay Inslee (@JayInslee) June 11, 2020

Make us all safe. Go back to your bunker. #BlackLivesMatter https://t.co/H3TXduhlY4 — Mayor Jenny Durkan (@MayorJenny) June 11, 2020

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«You are now entering Free Capitol Hill»: τις τελευταίες ημέρες, και μετά το «κύμα» διαδηλώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας, που «κορυφώθηκε» με την δολοφονία του Αφροαμερικανούαπό τον λευκό αστυνομικό Ντέρεκ Τσόβιν -και άλλους τρεις συναδέλφους του- τοζει μία πρωτόγνωρη κατάσταση, η οποία ωστόσο μπορεί να αποτελεί «οδηγό» για το μέλλον.Τι έχει συμβεί; Η Αστυνομία, αν και χρησιμοποίησε υπέρμετρη βία στην αρχή, για να καταστείλει τις διαδηλώσεις, αναγκάστηκε να υποχωρήσει μπροστά στο πλήθος και το πάθος των διαδηλωτών. Έτσι, έπειτα από μαζικές επιθέσεις, εγκατέλειψε την περιοχή Κάπιτολ Χιλ του Σιάτλ, δίνοντας την «ευκαιρία» τους περίπου 200 κατοίκους της να «σηκώσουν» οδοφράγματα στις διασταυρώσεις και να ανακηρύξουν την περιοχή -περίπου έξι τετραγώνων- «Αυτόνομη Ζώνη» δηλώνοντας την απόσχισή της από της ΗΠΑ και από την Πολιτεία της Ουάσινγκτον.Στα όρια της περιοχής έχουν μάλιστα τοποθετηθεί και πινακίδες, που γράφουν «You are now entering Free Capitol Hill» και «You are now leaving USA». Σύμφωνα με σχετικές αναφορές στο Διαδίκτυο, έχουν στηθεί περίπτερα, όπου οι κάτοικοι μοιράζουν νερό, αντισηπτικά, κεμπάμπ και διάφορα σνακς. Στη διασταύρωση της 12ης και της Πάιν έχουν στηθεί πάγκοι με μικρόφωνα, όπου διάφοροι διαδηλωτές μιλούν στο πλήθος και συζητούν μαζί του. Έχει επίσης στηθεί υπαίθριο σινεμά, που προβάλλει ταινίες δωρεάν για όποιον θέλει να ψυχαγωγηθεί, ενώ κάθε νύχτα λαμβάνουν χώρα συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.Φορητές τουαλέτες δωρήθηκαν στην «Αυτόνομη Ζώνη» από το Τμήμα Μεταφορών του Σιάτλ. Πολλοί γιατροί έχουν αναλάβει (δωρεάν) την περίθαλψη των τραυματισμένων, αλλά και τα τεστ για τη νόσο COVID-19, που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός. Οι διαδηλωτές διατράνωσαν την επιθυμία τους για μια κοινωνία χωρίς αστυνόμευση -εννοώντας, προφανώς, δίχως τον θεσμό της αστυνομίας. Προς το παρόν, την εξωτερική φύλαξη της Ζώνης έχουν αναλάβει μέλη της Redneck Revolt -πρόκειται για συλλογικότητα με καθαρά αντιφασιστικό πρόσημο. Προς το παρόν, ωστόσο, μόνο η οργάνωση «Industrial Workers of the World» έχει αναγνωρίσει την αυτονομία της περιοχής. Οι Αρχές του Σιάτλ έδειξαν αρνητική στάση, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τις καλεί να «ανακαταλάβουν» την πόλη και να μην την αφήσουν να παραδοθεί στο χάος και την αναρχία.Πώς φτάσαμε, όμως, ως εδώ; Όλα ξεκίνησαν, όπως αναφέραμε στην αρχή, από τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς στη Μινεάπολη. Το κίνημα «I can't breathe», που πήρε το όνομά του από την τελευταία φράση που πρόλαβε να εκστομίσει ο άνδρας, προτού ξεψυχήσει από το γόνατο του αστυνομικού Ντέρεκ Τσόβιν, που πίεζε τον αυχένα του επί οκτώ λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, εξαπλώθηκε απ' άκρου εις άκρον στις ΗΠΑ, και δεν άργησε να φτάσει και στο Σιάτλ.Στις 8 Ιουνίου, και ενώ ο κόσμος είχε βγει στους δρόμους και διαμαρτυρόταν ειρηνικά,. Ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με την αστυνομία. Ήταν ο Ντάνιελ Γκρέγκορι, ο οποίος προσπάθησε να προστατέψει τον εαυτό του και άλλους διαδηλωτές από το μένος του δράστη, ο οποίος δεν δίστασε να τον πυροβολήσει. Λίγο αργότερα, παραδινόταν στους αστυνομικούς, οι οποίοι και τον συνέλαβαν.Αυτή ακριβώς ήταν η καθοριστική στιγμή, που μετέτρεψε την «σπίθα» σε... φωτιά. Το πλήθος των διαδηλωτών ενισχύθηκε, στήθηκαν οδοφράγματα και η Αστυνομία αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Αντί, ωστόσο, να γίνει αυτό που πολλοί θα περίμεναν -να κάψουν, δηλαδή, οι διαδηλωτές τα οδοφράγματα- εκείνοι «οχυρώθηκαν» πίσω από αυτά, οργανώνοντας την «Αυτόνομη Ζώνη» της Κάπιτολ Χιλ, σε μια έκταση έξι τετραγώνων, που ξεκινά ακριβώς μπροστά από το τοπικό αστυνομικό τμήμα.Γνωρίζοντας ότι η Aστυνομία είχε αποσυρθεί, οι διαδηλωτές άρχισαν να βαδίζουν, χωρίς τον φόβο της καταστολής, μέσα στα όρια της CHAZ (Capital Hill Autonomous Zone). Εντός αυτής, οι πολίτες κυκλοφορούν ελεύθερα, άοπλοι (μόνο μερικοί ένοπλοι βρίσκονται στα σημεία εισόδου), βιώνοντας μια δική τους κατάσταση απελευθέρωσης, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τους αποκαλεί «εγχώριους τρομοκράτες» και «άσχημους αναρχικούς», καλώντας τις τοπικές αρχές να «ανακαταλάβουν» την πόλη.«Ο αριστερός κυβερνήτης Τζέι Ίνσλι και η δήμαρχος του Σιάτλ χλευάζονται σε βαθμό που δεν έχει ξαναδεί η σπουδαία χώρα μας. Πάρτε πίσω την πόλη σας ΤΩΡΑ. Αν δεν το κάνετε, θα το κάνω εγώ. Δεν είναι παιχνίδι. Αυτοί οι απαίσιοι Αναρχικοί θα πρέπει να σταματήσουν ΑΜΕΣΑ. ΔΡΑΣΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ!» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ, ωστόσο οι απαντήσεις ήταν άμεσες και ιδιαίτερα αιχμηρές. Ο κυβερνήτης της Ουάσινγκτον έγραψε: «Ένας άνθρωπος που είναι εντελώς ανίκανος να κυβερνήσει, θα έπρεπε να μείνει μακριά από τις δραστηριότητες της Ουάσινγκτον. Σταμάτα τα tweets».Από την πλευρά της, η δήμαρχος του Σιάτλ, Τζένι Ντέρκαν, ήταν πιο... λακωνική στην ανάρτηση-απάντησή της, αλλά και πιο... σαρκαστική: «Κάνε μας όλους ασφαλείς. Γύρνα στο καταφύγιό σου» έγραψε, παραπέμποντας στο γεγονός ότι, πριν από περίπου δέκα ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε φυγαδευτεί σε καταφύγιο του Λευκού Οίκου -αν και ο ίδιος δήλωνε ότι πήγε να το... επιθεωρήσει.Μόλις χθες, Τετάρτη 10 Ιουνίου, διαδηλωτές κατέλαβαν το δημαρχείο του Σιάτλ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Ουδείς γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην πόλη, το κίνημα CHAZ ωστόσο φαίνεται να δυναμώνει διαρκώς και να επιθυμεί να επεκτείνει την περιοχή που ελέγχει. Μένει να δούμε ποια θα είναι η απάντηση των Αρχών...