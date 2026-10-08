Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Πόσα λίγα γνωρίζουμε για τον συχνότερο καρκίνο στους άνδρες, νέα έρευνα για τις ανάγκες των ασθενών στην Ελλάδα
Πόσα λίγα γνωρίζουμε για τον συχνότερο καρκίνο στους άνδρες, νέα έρευνα για τις ανάγκες των ασθενών στην Ελλάδα
Μελέτη της FairLife δείχνει ότι ο καρκίνος του πνεύμονα επιβαρύνει σημαντικά ασθενείς και φροντιστές, τόσο ψυχικά όσο και οικονομικά - Παράλληλα, αναδεικνύονται σημαντικά κενά στην ενημέρωση για βιοδείκτες και κλινικές μελέτες
Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο συχνότερος καρκίνος στους άνδρες παγκοσμίως και ο 2ος συχνότερος στη χώρα μας, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Στις γυναίκες, επίσης, είναι ο 3ος συχνότερος καρκίνος στην Ελλάδα.
Παρ’ όλα αυτά, καταγράφεται σημαντικό κενό στη γνώση και κατανόηση κρίσιμων διαγνωστικών εξετάσεων (πχ βιοδείκτες), στην ενημέρωση γύρω από κλινικές μελέτες, ενώ η οικονομική και ψυχική επιβάρυνση είναι ισχυρή για ασθενείς και φροντιστές.
Τα παραπάνω είναι τα βασικά ευρήματα της νέας έρευνας «Χαρτογράφηση εμπειριών και αναγκών ανθρώπων που επηρεάζονται από τον καρκίνο του πνεύμονα» του μη κερδοσκοπικού οργανισμού για την φροντίδα και πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα «FairLife».
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Παρ’ όλα αυτά, καταγράφεται σημαντικό κενό στη γνώση και κατανόηση κρίσιμων διαγνωστικών εξετάσεων (πχ βιοδείκτες), στην ενημέρωση γύρω από κλινικές μελέτες, ενώ η οικονομική και ψυχική επιβάρυνση είναι ισχυρή για ασθενείς και φροντιστές.
Τα παραπάνω είναι τα βασικά ευρήματα της νέας έρευνας «Χαρτογράφηση εμπειριών και αναγκών ανθρώπων που επηρεάζονται από τον καρκίνο του πνεύμονα» του μη κερδοσκοπικού οργανισμού για την φροντίδα και πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα «FairLife».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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