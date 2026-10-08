Πόσα λίγα γνωρίζουμε για τον συχνότερο καρκίνο στους άνδρες, νέα έρευνα για τις ανάγκες των ασθενών στην Ελλάδα
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Καρκίνος του Πνεύμονα Καρκίνος

Πόσα λίγα γνωρίζουμε για τον συχνότερο καρκίνο στους άνδρες, νέα έρευνα για τις ανάγκες των ασθενών στην Ελλάδα

Μελέτη της FairLife δείχνει ότι ο καρκίνος του πνεύμονα επιβαρύνει σημαντικά ασθενείς και φροντιστές, τόσο ψυχικά όσο και οικονομικά - Παράλληλα, αναδεικνύονται σημαντικά κενά στην ενημέρωση για βιοδείκτες και κλινικές μελέτες

Πόσα λίγα γνωρίζουμε για τον συχνότερο καρκίνο στους άνδρες, νέα έρευνα για τις ανάγκες των ασθενών στην Ελλάδα
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο συχνότερος καρκίνος στους άνδρες παγκοσμίως και ο 2ος συχνότερος στη χώρα μας, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Στις γυναίκες, επίσης, είναι ο 3ος συχνότερος καρκίνος στην Ελλάδα.

Παρ’ όλα αυτά, καταγράφεται σημαντικό κενό στη γνώση και κατανόηση κρίσιμων διαγνωστικών εξετάσεων (πχ βιοδείκτες), στην ενημέρωση γύρω από κλινικές μελέτες, ενώ η οικονομική και ψυχική επιβάρυνση είναι ισχυρή για ασθενείς και φροντιστές.

Τα παραπάνω είναι τα βασικά ευρήματα της νέας έρευνας «Χαρτογράφηση εμπειριών και αναγκών ανθρώπων που επηρεάζονται από τον καρκίνο του πνεύμονα» του μη κερδοσκοπικού οργανισμού για την φροντίδα και πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα «FairLife».

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά

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