Έρευνα: Τα ακτινίδια ενισχύουν την ψυχική υγεία και ανεβάζουν τη διάθεση

Ένα ακτινίδιο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει… πέρα. Σύμφωνα με μια νέα μελέτη η κατανάλωση ακτινιδίων μπορεί να σας βγάλει από τη κακή διάθεση μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες. Το πράσινο μαλακό φρούτο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, η οποία βελτιώνει την ευεξία. Τώρα οι ερευνητές πιστεύουν ότι το φρούτο μας παρέχει ταχύτερη και μεγαλύτερης διάρκειας τόνωση από ό,τι τα συμπληρώματαΗ ομάδα, από το Πανεπιστήμιο του Otago τηςδιεξήγαγε μια έρευνα οκτώ εβδομάδων σε 155 ενήλικες που είχαν χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Οι συμμετέχοντες έλαβαν είτε ένα συμπλήρωμα βιταμίνης C, είτε εικονικό φάρμακο, είτε δύο ακτινίδια καθημερινά και στη συνέχεια ανέφεραν τη διάθεση, την ποιότητα του ύπνου και τη σωματική τους δραστηριότητα.Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο British Journal of Nutrition, έδειξαν ότι τα ακτινίδια βελτίωσαν τη διάθεση μέσα σε τέσσερις ημέρες, με την επίδραση της ενίσχυσης να κορυφώνεται περίπου στις 14-16 ημέρες. Τα συμπληρώματα βιταμίνης C, από την άλλη πλευρά, βελτίωσαν οριακά τη διάθεση μέχρι την 12η ημέρα.Ο επικεφαλής συγγραφέας δρ Μπεν Φλέτσερ πρόσθεσε: «Αυτό μας βοηθά να δούμε ότι αυτό που τρώμε μπορεί να έχει σχετικά γρήγορο αντίκτυπο στο πώς αισθανόμαστε».