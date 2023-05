Ο συναρπαστικός προορισμός που είναι συνώνυμο της διασκέδασης

Sponsored Content



Το πολυτελές resort που διαχειρίζεται η SWOT Hospitality βρίσκεται ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, με ιδιωτική παραλία στο Πόρτο Χέλι, διαθέτει 66 υπερσύγχρονα δωμάτια & σουίτες, με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, ιδιωτικές βεράντες ή πισίνες, καταλαμβάνοντας μια έκταση που πλησιάζει τα 8000 τ.μ. και αποτελώντας έναν αυτόνομο προορισμό ευζωίας.

Όπως και στα υπόλοιπα Nikki Beach Hotels & Resorts ανά τον κόσμο, και εδώ είναι διάχυτη η αύρα του high life, αλλά και μια signature uptempo ατμόσφαιρα που σε χαλαρώνει όταν πρέπει και σε ανεβάζει όταν το θες. Το θέρετρο που επιλέγει το διεθνές τζετ σετ, έχει καθιερωθεί ως ένα ανεπιτήδευτο resort που ξέρει να γιορτάζει την κάθε στιγμή, αλλά και να προσφέρει μοναδικές, προσωποποιημένες υπηρεσίες σε κάθε επισκέπτη.

Η διαμονή, η φιλοξενία και η υπέροχη παραλία με τα διάφανα νερά που βρίσκεται ακριβώς μπροστά στο κατάλυμα, συμπληρώνονται ιδανικά από την υψηλή γαστρονομία και τη δημιουργική κουζίνα. Στο rooftop του ξενοδοχείου, το εστιατόριο Qurio προσφέρει μοναδική θέα, ανεμπόδιστα ηλιοβασιλέματα και ένα ευρηματικό menu με μεσογειακό χρώμα, όπως το εμπνεύστηκε ο restaurateur Απόστολος Τραστέλης και εκτελέστηκε από τον βραβευμένο με αστέρι Michelin σεφ Arnaud Bignon για ένα μοναδικό δείπνο κάτω από τ’ αστέρια. Το cocktail menu έχει επιμεληθεί ο Νίκος Σουρμπάτης, Head Bartender του Clumsies, No19 Bar στον κόσμο.

Παράλληλα, το Nikki Spa και το Tone Gym σας βάζουν σε έναν κόσμο ευεξίας, αναζωογώνης και αναπλήρωσης ενέργειας, όπου οι signature θεραπείες, η γυμναστική και η προπόνηση με την επίβλεψη έμπειρων επαγγελματιών αποφορτίζουν και ανανεώνουν σώμα και πνεύμα.

Ασφαλώς και εδώ όπως σε κάθε Nikki Beach, η μουσική είναι συνυφασμένη με τη διασκέδαση και έχουν προγραμματιστεί ειδικά events, όπου η μουσική πρωταγωνιστεί. Ενδεικτικά:

Opening Event

- La Vie En Blue - Summer Season Opening Celebration / Παρασκευή 26/5

Weekly Events

- Sounds Of The Sea (Από Δευτέρα ως Παρασκευή)

- Sea La Vie (Κάθε Σάββατο)

- Amazing Sundays (Κάθε Κυριακή)

Special Events:

- NIKKI BEACH'S CELEBRATION OF SUMMER WITH ALEXANDROS CHRISTOPOULOS / Κυριακή 4/6

- NIKKI BEACH'S CELEBRATION OF SUMMER WITH VASSILI TSILICHRISTOS / Δευτέρα 14/8

Για πληροφορίες και κρατήσεις κλικ εδώ

info.portoheli@nikkibeachhotels.com

T: +30 2754098500

Το Nikki Beach Resort & Spa διαχειρίζεται η SWOT Hospitality