Athens Capital Hotel - MGALLERY COllection με εμπειρίες ευεξίας

Στην καρδιά της Αθήνας, συνδυάζοντας premium φιλοξενία με εμπνευσμένο design και μοναδική γαστρονομική ταυτότητα, το Athens Capital Hotel-MGallery Collection μετουσιώνει τον καθημερινό παλμό της πόλης σε μία μοναδική εμπειρία. Από τα πολυτελή δωμάτια και σουίτες του και τις γευστικές επιλογές των εστιατορίων του μέχρι την εντυπωσιακή infinity pool με θέα στην Ακρόπολη, η διαμονή στο Athens Capital Hotel-MGallery Collection επισφραγίζεται από ξεχωριστές wellness υπηρεσίες, με εκείνη της Face Yoga να έχει τον πρώτο λόγο.Με τη γυναίκα να πρωταγωνιστεί σε κάθε έκφανση του ξενοδοχείου, όπως άλλωστε ταιριάζει στον “Inspired by Ηer” χαρακτήρα των MGallery, το Athens Capital Hotel-MGallery Collection εντάσσει στις υπηρεσίες του ένα καινοτόμο πρόγραμμα Face Yoga για τους επισκέπτες του. Η Face Yoga αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη, απολύτως φυσική μέθοδο αντιγήρανσης που περιλαμβάνει ασκήσεις και τεχνικές που τονώνουν ή χαλαρώνουν τους μυς του προσώπου, βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και χαρίζουν νεανική όψη.Το ειδικά διαμορφωμένο Face Yoga Session επιμελήθηκε η Μαρία Παμπουκίδη, Certified Face Yoga Coach και Head Coach της Face Yoga Method by Fumiko Takatsu με εκατομμύρια followers σε όλο τον κόσμο.Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, και χωρίς προηγούμενη γνώση ή εμπειρία, οι επισκέπτες του Athens Capital Hotel-MGallery Collection μπορούν να αναζωογονήσουν το πρόσωπό τους, να νιώσουν ευεξία και να βάλουν τις βάσεις για μια καθημερινή ρουτίνα φροντίδας του εαυτού τους. Επιπλέον, στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου διατίθεται ένα πλήρες Face Yoga Kit, που περιέχει βιολογικό έλαιο jojoba, ενυδατική μάσκα προσώπου με μαστίχα αλλά και ένα jade roller νεφρίτη.Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν το Face Yoga Session δωρεάν από την άνεση του δωματίου τους. Το μάθημα, που προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης, ξεκινά με χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές, και συνεχίζει με επτά ασκήσεις για όλες τις περιοχές του προσώπου αλλά και τον λαιμό, ενώ είναι σχεδιασμένο τόσο για τις ανάγκες των γυναικών όσο και των ανδρών.Η Face Yoga προστίθεται στο ήδη πλούσιο πρόγραμμα υπηρεσιών ευεξίας του Athens Capital Hotel-MGallery Collection, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου, μαθήματα Yoga by the Pool και Aqua Aerobic αλλά και χάρτες Jogging Trails. Το wellness effect επεκτείνεται και στο κομμάτι της γαστρονομίας, με το εστιατόριο Mappemonde να προσφέρει ένα Yoga Package Menu με θρεπτικούς χυμούς και υγιεινά σνακ, ιδανικό για πριν ή μετά την προπόνηση.Ακόμη ένα “Inspired by Her” δώρο για τις φιλοξενούμενες του ξενοδοχείου είναι το Wellness Emergency Kit, με τα απαραίτητα προϊόντα ομορφιάς, το οποίο διατίθεται στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου. Οι υπηρεσίες ευεξίας του Athens Capital Hotel-MGallery Collection είναι σχεδιασμένες με προσοχή ώστε να προσφέρουν απόλυτη χαλάρωση και τόνωση του οργανισμού, μετατρέποντας το ξενοδοχείο στο ιδανικό σκηνικό μιας πολύ προσωπικής και αυθεντικής εμπειρίας φιλοξενίας, τόσο για τους leisure όσο και για τους business ταξιδιώτες.