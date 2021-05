Πώς θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια της δυσθρεψίας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στη σύγχρονη εποχή η καλή υγεία, σωματική και ψυχική, εξαρτάται από το σύνολο των επιλογών μας.Επιλέγουμε να ζούμε μια ποιοτικότερη ζωή όχι μόνο ακολουθώντας συνήθειες που μας κάνουν καλό αλλά και αναγνωρίζοντας τα αρνητικά σημάδια ώστε να αντιμετωπίζουμε έγκαιρα και σωστά τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία μας προτρέπει να ακολουθήσουμε η εταιρεία NUTRICIA που από το 1896 έχοντας υπάρξει πρωτοπόρος στον τομέα της διατροφής.Η NUTRICIA που διαθέτει μια πλήρη σειρά εξειδικευμένων θρεπτικών σκευασμάτων για τη διατροφική διαχείριση της δυσθρεψίας φροντίζει για την ενημέρωση του κοινού.Με βασικό μήνυμα «Δώσε βάρος στα σημάδια», το Fortimel της NUTRICIA, ξεκινά μια καμπάνια ευαισθητοποίησης του κοινού για τη δυσθρεψία. Η συγκεκριμένη καμπάνια αφορά στην εκπαίδευση του κόσμου σχετικά με την αναγνώριση και τη διαχείριση της δυσθρεψίας. Προτρέπει το κοινό να μάθει περισσότερα για το πρόβλημα και να αναζητήσει τη συμβουλή ενός επαγγελματία υγείας (γιατρού, διαιτολόγου ή φαρμακοποιού).Μέσα από μια τηλεοπτική ταινία και την ιστορία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που έδωσε όρκο αγάπης πριν πολλές δεκαετίες, το Fortimel της NUTRICIA επισημαίνει ένα σημαντικό ζήτημα υγείας, τη. Η ταινία χρησιμοποιεί ως «όχημα» τη βέρα της ηλικιωμένης γυναίκας, που από μια ένδειξη αγάπης, έχει πλέον μετατραπεί σε ένδειξη σοβαρής απώλειας βάρους.Η δυσθρεψία παρουσιάζεται όταν ο οργανισμός χρειάζεται περισσότερα θρεπτικά συστατικά από αυτά που τελικά λαμβάνει μέσω της καθημερινής διατροφής. Σύμφωνα με έρευνες αφορά 1 στους 3 ανθρώπους άνω των 65 ετών* όμως τατης συνήθως περνάνε απαρατήρητα.Ανεξήγητη απώλεια βάρους, εξάντληση, αδυναμία, μειωμένη όρεξη για φαγητό ή δυσκολία στην κίνηση αποτελούν κάποια από τα σημάδια της δυσθρεψίας που κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει στον εαυτό του ή σε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο.Μέσα από την ιστοσελίδατο κοινό μπορεί να ενημερωθεί εκτενώς για το ζήτημα της δυσθρεψίας.Η καμπάνια «Δώσε βάρος στα σημάδια» τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (Ε.Γ.Γ.Ε.).Η NUTRICIA πιστεύει στη δύναμη της διατροφής και ότι μέσω αυτής μπορεί να επιτευχθεί θετική αλλαγή στην υγεία του ανθρώπου.Από το 1896 έχει υπάρξει πρωτοπόρος στις διατροφικές ανακαλύψεις, μέσα από ενδελεχή έρευνα και επιστημονικά τεκμήρια πάνω στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού, συνεισφέροντας στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Η Nutricia διαθέτει μια πλήρη σειρά εξειδικευμένων θρεπτικών σκευασμάτων για τη διατροφική διαχείριση της δυσθρεψίας.Τα προϊόντα NUTRICIAβοηθούν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας και είναι εμπλουτισμένα με όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Είναι Τρόφιμα για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς και χορηγούνται υπό την επίβλεψη ενός Επαγγελματίας Υγείας.*Σύμφωνα με τη μελέτη «Malnutrition in older adults: Correlations with social, diet-related, and neuropsychological factors», K. Κατσάς, Μάρτιος 2020