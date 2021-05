Γιατί η υπέρταση λέγεται «σιωπηλή νόσος» και πώς μπορούμε να την σταματήσουμε

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Θεωρείται η συχνότερη πάθηση στον κόσμο. Οι περισσότεροι υπερτασικοί είναι ασυμπτωματικοί και αγνοούν το πρόβλημά τους για αυτό και ονομάζεται «σιωπηλή νόσος». Στη χώρα μας μπορούν να χαρακτηριστούν υπερτασικοί πάνω από 2.000.000 άνθρωποι ενώ οι επιδημιολογικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα κινδύνου για σοβαρές και θανατηφόρες ασθένειες όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα μυοκαρδίου, νεφρική ανεπάρκεια συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, αθηροσκλήρυνση και άνοια. Τι είναι όμως η υπέρταση και πως την αντιμετωπίζουμε;Φέτος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Υπέρτασης, η INTERAMERICAN προχωρά στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη «σιωπηλή νόσο», εστιάζοντας στο μέγεθος του προβλήματος, την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και τα νέα ερευνητικά ευρήματα. Παράλληλα πραγματοποιεί μία προσφορά ζωής στις ιδιόκτητες υποδομές υγείας της, τα πολυϊατρεία Medifirst και την Αθηναϊκή Mediclinic Η υπέρταση, δηλαδή η αυξημένη αρτηριακή πίεση είναι μία κατάσταση στην οποία τα αγγεία ασκούν συνεχώς αυξημένη πίεση στα τοιχώματα τους. Η συστολική πίεση, για την οποία συχνά στην καθημερινότητά μας χρησιμοποιούμε τον όρο «η μεγάλη πίεση» είναι ισχυρότερος προγνωστικός παράγονται καρδιαγγειακού επεισοδίου σε σύγκριση με την διαστολική πίεση ή «μικρή» όπως συνηθίζεται να αποκαλείται.Το όριο για τη διάγνωση της αρτηριακής πίεσης έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια καθώς οι μελέτες δείχνουν ότι η διατήρηση χαμηλότερης αρτηριακή πίεση μειώνει τη θνησιμότητα και τα καρδιαγγειακά επεισόδια. Τα τελευταία έτη υπέρταση ορίζεται η μεγαλύτερη τιμή για την συστολική ≥140 mmHg και τη διαστολική ≥90 mmHg. Το 2017 το Αμερικάνικο κολέγιο καρδιολογίας και Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία (ΑCC- ΑΗΑ) υιοθέτησαν ένα χαμηλότερο όριο όπου υπέρταση ορίζεται ως συστολική ≥130 mmHg και τη διαστολική ≥80 mmHg.Η υπέρταση αποτελεί την κύρια αιτία πρώιμου θανάτου στον κόσμο με 1 στους 4 άντρες και 1 στις 5 γυναίκες να παρουσιάζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας. Μελέτες με μετρήσεις που έγιναν στο ιατρείο, εκτιμούν ότι η παγκόσμια επίπτωση της υπέρτασης ήταν 1,13 δισεκατομμύρια άτομα το 2015, ενώ στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη εκτιμάται στα 150 εκατομμύρια άτομα.Στη χώρα μας το ποσοστό του πληθυσμού που πάσχει από αρτηριακή υπέρταση είναι κατά μέσο όρο 20%. Το ποσοστό των ανδρών στο γενικό πληθυσμό είναι 17,71% και των γυναικών 22,49%, σύμφωνα με έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2012. Η υπέρταση αυξάνεται με την ηλικία και είναι συχνότερη (>60%) σε άτομα άνω των 60 ετών.Οι περισσότεροι άνθρωποι με υπέρταση δεν γνωρίζουν ότι έχουν πρόβλημα γιατί η υπέρταση δεν έχει συμπτώματα. Γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαίο η αρτηριακή πίεση να μετριέται συχνά. Είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση της υπέρτασης για την αποφυγή ενός καρδιακού ή εγκεφαλικού επεισοδίου καθώς και την πρόληψη της δημιουργίας βλαβών σε όργανα «στόχους» όπως η καρδιά, ο εγκέφαλος και οι νεφροί.Η διάγνωση της υπέρτασης βασίζεται σε μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο σε επαναληπτικές επισκέψεις καθώς και σε μετρήσεις στο σπίτι. Μπορεί επίσης να γίνει μέσω περιπατητικής παρακολούθησης με 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεση. Οι μετρήσεις στο σπίτι χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της υπέρτασης, την ανίχνευση του φαινομένου της υπέρτασης της «λευκής μπλούζας» (δηλαδή αυξημένες πιέσεις στο ιατρείο και χαμηλές στο σπίτι), της συγκαλυμμένης υπέρτασης (δηλαδή αυξημένες πιέσεις στο σπίτι και χαμηλές στο ιατρείο) καθώς και την ρύθμιση της πίεσης. Οι οδηγίες συνιστούν τουλάχιστον δύο μετρήσεις σε κάθε περίσταση με τη χρήση αξιόπιστου πιεσόμετρου και την περιχειρίδα στο σωστό μέγεθος. Πριν από την μέτρηση θα πρέπει να παραμείνει κανείς σε καθιστή θέση για τουλάχιστον 5λεπτά, να στηρίζετε η πλάτη του και τα πόδια να ακουμπούν στο πάτωμα και να μην είναι σταυροπόδι.Η θεραπεία της υπέρτασης περιλαμβάνει φαρμακολογικές και μη φαρμακολογικές προσεγγίσεις. Η απόφαση για θεραπεία εξαρτάται από τον βαθμό υπέρτασης (πόσο υψηλή είναι η αρτηριακή πίεση) καθώς και από το αν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου και προυπάρχουσες παθήσεις όπως σακχαρώδης διαβήτης, καρδιαγγειακή νόσος ή νεφρική νόσος. Γενικά σε όλα τα υπερτασικά άτομα η πίεση στόχος είναι <140/90 mmHg δεδομένου ότι η θεραπεία γίνεται καλά ανεκτή. Ωστόσο, ο στόχος μπορεί είναι χαμηλότερος <130/80 mmHg στους περισσότερους ασθενείς ανάλογα με την ηλικία και με το ιστορικό τους. Πριν από τη χορήγηση αγωγής όλοι οι υπερτασικοί θα πρέπει να υποβληθούν σε μία σειρά εξετάσεων σε συνεννόηση με τον ιατρό τους.Τα μη φαρμακευτικά μέσα αντιμετώπισης της υπέρτασης είναι πολύ χρήσιμα καθώς με την αποτελεσματική εφαρμογή τους μπορεί να μειωθούν οι δόσεις φαρμάκων και να καθυστερήσει ή και να αποφευχθεί η φαρμακευτική θεραπεία. Τα μη φαρμακευτικά μέσα έχουν ευεργετική δράση όχι μόνο στη ρύθμιση της πίεσης αλλά και στη ρύθμιση άλλων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου. Ανάμεσα σε αυτά είναι:• Περιορισμός πρόσληψης αλατιού. Η ποσότητα πρέπει να είναι λιγότερο από 5γρ την ημέρα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο κρυμμένο αλάτι που υπάρχει στα τυποποιημένα τρόφιμα και το έτοιμο ψωμί.• Περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ. Το όριο ορίζεται σε λιγότερο από 14 μονάδες αλκοόλ τη βδομάδα για τους άνδρες και 8 μονάδες αλκοόλ τη βδομάδα για τις γυναίκες (μία μονάδα αλκοόλ ισοδυναμεί με 10g καθαρού αλκοόλ, δηλαδή περίπου 100ml κρασί ή 250ml μπίρας).• Έλεγχος του σωματικού βάρους και αποφυγή της παχυσαρκίας. Η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους βοηθά στη μείωση της υπέρτασης και του καρδιαγγειακού κινδύνου συνολικότερα. Προτείνεται σταδιακή απώλεια βάρους σε υπέρβαρους και παχύσαρκους με στόχο ένα υγιή δείκτης μάζας σώματος BMI (BMI= Δείκτης μάζας σώματος, ορίζεται ως σωματικό βάρος σε κιλά προς το ύψος του ατόμου στο τετράγωνο) και περίμετρος μέσης (<94 cm στους άνδρες και <80 cm).• Η διατροφή θα πρέπει να είναι πλούσια σε λαχανικά, φρέσκα φρούτα, ψάρια και ξηρούς καρπούς (ανάλατοι). Επίσης η διατροφή θα πρέπει να περιλαμβάνει κατανάλωση μη κορεσμένων λιπαρών οξεών (ελαιόλαδο), χαμηλή κατανάλωση κόκκινου κρέατος και γαλακτοκομικά χαμηλά σε λιπαρά.• Η άσκηση είναι σημαντικός παράγοντας και γι’ αυτό συνιστάται ήπια άσκηση τουλάχιστον 30λεπτά την ημέρα για 5-7 ημέρες την εβδομάδα.• Διακοπή καπνίσματος• Θα πρέπει να περιορίζεται η χρήση όσο το δυνατόν φαρμάκων όπως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αποσυμφορητικά μύτης.Τα αντιυπερτασικά φάρμακα είναι ίσως τα πιο καλά μελετημένα φάρμακα στην ιατρική. Οι πέντε κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται φάρμακα πρώτης επιλογής είναι:• Διουρητικά• Β-αποκλειστές• Ανταγωνιστές ασβεστίου• Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης• Αναστολείς των υποδοχέων της αγγειοτασίνηςΟι πέντε κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμάκων είναι αποτελεσματικές στην μείωση της πίεσης και στην προστασία των οργάνων που βλάπτονται από την αυξημένη πίεση. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν λίγες παρενέργειες οι οποίες σπάνια είναι σοβαρές. Ο στόχος της θεραπείας είναι μείωση της πίεσης και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε φάρμακο από τις 5 κατηγορίες. Ωστόσο, αν συνυπάρχουν προβλήματα όπως καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος ή σακχαρώδης διαβήτης τότε προτιμώνται κάποιες κατηγορίες φαρμάκων. Σε άλλες καταστάσεις όπως η κύηση ή το άσθμα απαγορεύεται η χορήγηση συγκεκριμένων αντιυπερτασικών.Η θεραπεία της υπέρτασης και η ρύθμιση της πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα μειώνει τον κίνδυνο για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά περίπου 40%, για στεφανιαία νόσο κατά περίπου 25% και για καρδιακή ανεπάρκεια κατά 50%. Παρόλα τα οφέλη της θεραπείας της υπέρτασης οι ιατρικές μελέτες έχουν δείξει ότι η μακροχρόνια διόρθωση της πίεσης δεν επιτυγχάνεται. Η αυξημένη πίεση δεν δίνει συνήθως συμπτώματα και πολλοί ασθενείς αποφεύγουν να παίρνουν τα φάρμακα τους. Άλλοι ασθενείς πάλι, ακολουθούν τη λαθεμένη τακτική να μετρούν την πίεση και να λαμβάνουν τα φάρμακα ανάλογα με το αποτέλεσμα. Τα αντιυπερτασικά φάρμακα δρουν ρυθμίζοντας την πίεση και προλαμβάνουν βλάβες σε ζωτικά όργανα και καρδιαγγειακά επεισόδια. Για τη σωστή ρύθμιση της πίεσης είναι αναγκαίο τα φάρμακα να λαμβάνονται κάθε μέρα.Μία επίσκεψη στον ιατρό θα βοηθήσει στην διάγνωση της υπέρτασης. Σε περίπτωση υπέρτασης η διερεύνηση με εξετάσεις και η επιλογή της θεραπείας θα οδηγήσει στην ικανοποιητική ρύθμιση. Στη συνέχεια όμως χρειάζεται τακτική παρακολούθηση για τη βέλτιστη και μακροχρόνια διαχείριση της υπέρτασης.Από την Δευτέρα 17 Μαΐου έως και την Δευτέρα 31 Μαΐου μπορείτε να πραγματοποιήσετε ένα πλήρες πακέτο προληπτικού ελέγχου υγείας check up για την διάγνωση της υπέρτασης, στις ιδιόκτητες υποδομές υγείας της INTERAMERICAN Το check up περιλαμβάνει: Καρδιολογική Εξέταση, ΗΚΓ, Γενική Αίματος, Κρεατινίνη, Κάλιο, Νάτριο, Ουρία, TSH, Σάκχαρο ΑίματοςΕάν δεν έχετε ασφάλιση υγείας με την INTERAMERICAN και αν τα check ups δεν περιλαμβάνονται στην ασφάλισή σας, μπορείτε να κάνετε το check up στην προνομιακή τιμή των 60€.Για προγραμματισμό επίσκεψης, στο πλαίσιο της προσφοράς, καλέστε από την Δευτέρα 17 Μαΐου έως και την Δευτέρα 31 Μαΐου στα τηλέφωνα:• Αθηναϊκή Mediclinic: 2106475000• Medifirst Αμαρουσίου: 2111054900• Medifirst Αργυρούπολης: 2109919222Στην Αθηναϊκή MEDICLINIC και τα Πολυϊατρεία MEDIFIRST πραγματοποιείται ο προληπτικός έλεγχος αλλά και η διαχείριση της υπέρτασης, η οποία συνδυάζει αλλαγή της διατροφής καθώς και κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή εάν απαιτείται, με παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της αγωγής αυτής, ώστε σύμφωνα με την πορεία του ασθενούς να προσαρμόζεται αναλόγως.Η επιστημονική επιμέλεια του άρθρου έγινε από την Dr Μαρία Μπελεχρή, MSc, Phd