Ποιο είναι το μυστικό για να παραμείνουμε υγιείς

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πολλά από αυτά που κάποτε ήταν σημαντικά προβλήματα υγείας, τώρα αντιμετωπίζονται εύκολα και τα θεωρούμε απλές ενοχλήσεις που όμως με κανέναν τρόπο δεν μάς απειλούν. Για παράδειγμα, ένα απλό κρυολόγημα ή ένα ελαφρύ χτύπημα από πτώση δεν μας απασχολούν σχεδόν καθόλου. Ένα συνάχι μάς ταλαιπωρεί βέβαια αλλά δεν μάς κάνει να διακόψουμε την καθημερινότητά μας. Ούτε η βόλτα μας σταματά όταν πονάει λίγο το πόδι μας. Με τη βοήθεια της ιατρικής ο κόσμος έχει γίνει πιο ασφαλής σε πολλές περιπτώσεις.Χάρη στα επιτεύγματα της επιστήμης και την εξέλιξη της ιατρικής, πάρα πολλές ασθένειες αντιμετωπίζονται. Παράλληλα όμως κάποιες σοβαρές ασθένειες εμφανίζονται με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα, όπως ο καρκίνος, οι παθήσεις της καρδιάς, ο διαβήτης ή τα εγκεφαλικά επεισόδια.Αν όμως δίναμε μεγαλύτερη σημασία στην πρόληψη θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα μια σειρά από προβλήματα υγείας. Οι στατιστικές μιλούν από μόνες τους.-Το 95,3% των γυναικών που νοσούν από καρκίνο του μαστού κερδίζουν τη ζωή, φτάνει να κάνουν συστηματικά μαστογραφία.-Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο εμβολιασμός σώζει 6 εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο σε όλο τον πλανήτη,-Οι άνδρες τρομάζουν με τον καρκίνο του προστάτη. Κι όμως, όταν εντοπιστεί νωρίς, η πιθανότητα πενταετούς επιβίωσης είναι σχεδόν 100%. Αν δεν εντοπιστεί, αφήνεται ανεξέλεγκτος να εξαπλωθεί ρίχνοντας την πιθανότητα πενταετούς επιβίωσης στο 29%, σύμφωνα με την American Cancer Society.-Ακόμα, τα καρδιοεγκεφαλικά επεισόδια μπορούν να μειωθούν στο μισό, χάρη στην έγκαιρη διάγνωση της υπέρτασης.Με βάση τα στοιχεία αυτά, αντιλαμβανόμαστε ότι οι προληπτικές εξετάσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα σημαντικό δώρο στον εαυτό μας και τους οικείους μας. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε συνεπείς στις επισκέψεις μας στον γιατρό και στα απαραίτητα check up, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία μας.-Ο προληπτικός έλεγχος βελτιώνει το βιοτικό μας επίπεδο, μειώνει τη νοσηρότητα και ελαχιστοποιεί την πρόωρη θνησιμότητα.-Είναι πολύ σημαντικό να τηρούμε τις καλύτερες πρακτικές για εμάς, τα παιδιά μας και τους γονείς μας.-Είναι πολύ σημαντικό ακόμα, να παρακινούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα να μένουν συνεπή στις εξετάσεις που πρέπει να κάνουν.Ο όρος πρωτοβάθμια περίθαλψη σημαίνει κάθε είδους επισκέψεις στον γιατρό, τις ιατρικές πράξεις, τα check up και τις διαγνωστικές εξετάσεις που χρειαζόμαστε.Ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, με τις επισκέψεις στον παιδίατρο για εμβόλια, εξετάσεις και αντιμετώπιση ασθενειών και συνεχίζεται στην ενήλικη ζωή μας για τον τακτικό μας έλεγχο ή με αφορμή κάποια ασθένεια. Μετά από μία σοβαρή διάγνωση, η παρακολούθηση της υγείας μας και τα φάρμακα που πρέπει να παίρνουμε, εντάσσονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Έτσι, αν κάποιος έχει ψηλό σάκχαρο, τριγλυκερίδια, ή αρτηριακή πίεση, το γνωρίζει και πράττει ανάλογα, ώστε να παραμένει ρυθμισμένος και να μπορεί να ζει περισσότερο, καλύτερα και ασφαλέστερα.Ακόμα και σήμερα όμως, ένα σημαντικό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού δεν γνωρίζει ότι πάσχει από ορισμένα χρόνια νοσήματα.Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης περίπου 2.000.000 άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν υπέρταση, περίπου 800.000 δεν έχουν διαγνωστεί και περίπου 1.500.000 δεν την έχουν ρυθμίσει. Η υπέρταση είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, την καρδιακή ανεπάρκεια και τα ανευρύσματα των αρτηριών. Όλα αυτά, μπορούμε να τα γλιτώσουμε στις περισσότερες περιπτώσεις, μένοντας συνεπείς στα check up μας.Άλλη μία πολύ χαρακτηριστική περίπτωση προληπτικού ελέγχου που οι άνθρωποι στην Ελλάδα συνήθως αποφεύγουν, είναι η κολονοσκόπηση. Παρά το γεγονός ότι περισσότεροι από 5.000 συμπολίτες μας νοσούν από καρκίνο του παχέος εντέρου και πάνω από 2.500 χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο εξαιτίας του, σύμφωνα με την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, ένα ελάχιστο μονοψήφιο ποσοστό του πληθυσμού υποβάλλεται σε κολονοσκόπηση, ακόμα και μετά από πλήρη ενημέρωση για αυτόν τον καρκίνο.Ο προληπτικός έλεγχος πρέπει να εντάσσεται στη ζωή μας ήδη από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί. Κάθε ενδεικνυόμενη εξέταση είναι υψηλής προληπτικής και διαγνωστικής αξίας, μας απαλλάσσει από την ψυχική και οικονομική ταλαιπωρία μίας νοσηλείας και μας χαρίζει περισσότερα όμορφα χρόνια κοντά στους ανθρώπους και τα πράγματα που αγαπάμε.Στρατηγική προτεραιότητα της INTERAMERICAN αποτελεί η ολοκληρωμένη διαχείριση της Yγείας με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα και πρόληψη. Η INTERAMERICAN, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (7 Απριλίου) παρέχει τη δυνατότητα σε όλους για ένα πλήρες πακέτο προληπτικού ελέγχου (check up) στις ιδιόκτητες υποδομές υγείας με προνομιακή τιμή (έκπτωση 20%), για την χρονική περίοδο από 7 έως και 30 Απριλίου. Το check up περιλαμβάνει τις εξετάσεις: γενική αίματος, γενική ούρων, κρεατινίνη, ουρία, ουρικό οξύ, σάκχαρο, ΤΚΕ, SGOT, SGPT, τριγλυκερίδια, χοληστερόλη HDL – LDL – Ολική και ηλεκτροκαρδιογράφημα.Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην γενική κλινική Αθηναϊκή Μediclinic, στο κέντρο της Αθήνας (πλατεία Μαβίλη) και στα δύο πολυϊατρεία Medifirst της εταιρείας στο Μαρούσι και την Αργυρούπολη, που λειτουργούν με τμήματα όλων των βασικών ειδικοτήτων και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς στα διαγνωστικά τμήματά τους. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί, ώστε να προγραμματίσει τις εξετάσεις του, στις υπηρεσίες των μονάδων:• Αθηναϊκή Mediclinic: 2106475000• Medifirst Αμαρουσίου: 2111054900• Medifirst Αργυρούπολης: 210991922Για προγραμματισμό επίσκεψης, στο πλαίσιο της προσφοράς, καλέστε έως και 30 Απριλίου.